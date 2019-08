Fünf Kilo Drogen in Berliner Gefängnissen sichergestellt

In Berliner Gefängnissen sind im vergangenen Jahr knapp fünf Kilogramm Cannabis, Heroin und Kokain sichergestellt worden. Der größte Anteil entfiel auf Cannabis. „Die Funde zeigen den Erfolg unserer Kontrollen“, teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur mit. Zugleich sagte er: „Vollständig drogenfreie Gefängnisse gibt es nirgendwo auf der Welt.“ Das Ziel sei aber, so viele verbotene Gegenstände wie auch eingeschmuggelte Handys zu finden. Kontrollen seien verstärkt worden.

Auch Spürhunde schnüffelten in Hafträumen nach verbotenen Drogen. Die Tiere kämen von der Hundestaffel der Berliner Polizei, hieß es. Die Zusammenarbeit habe sich bewährt. Die Justiz wolle keine eigenen Spürhunde anschaffen. Auch Suchhunde des Zolls würden in den Hauptstadt-Gefängnissen eingesetzt.

2018 gab es laut Angaben 48 überraschende Kontrollen mit speziell ausgebildeten Hunden. Sie hätten aber nur wenig gefunden. Dazu erklärte der Senator, die Wirksamkeit der Einsätze mit Hunden sei nicht allein an den Funden zu bemessen. Es gebe keine Statistik über die Drogen, die bereits durch die Toilette gespült wurden, weil Gefangene Hunde vor einer Kontrolle in der Anstalt bemerkt hätten. An der Tagesordnung seien auch Urin- und Speicheltests bei Gefangenen, hieß es. Wird Drogenkonsum nachgewiesen, gibt es Sanktionen. Rund ein Viertel der Gefangenen ist laut Justiz drogen- oder medikamentenabhängig.

Am meisten Cannabis beschlagnahmt

2017 lag die sichergestellte Menge von Cannabis, Heroin und Kokain bei knapp 5,5 Kilogramm. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden von diesen drei Drogen rund 2,5 Kilogramm beschlagnahmt. Das meiste davon war Cannabis. Die größten Mengen wurden im Männer-Gefängnis Heidering eingezogen. Aber auch Rauschmittel wie das Opiat Tilidin und synthetisch hergestellte Substanzen wie Amphetamine wurden Gefangenen abgenommen.

Die von der Justizverwaltung genannten Mengen zeigen nur den Anteil der entdeckten Drogen auf, was unentdeckt in die Anstalten gelangt, lässt sich nicht ermitteln. Als Hauptlieferanten gelten Angehörige der Insassen, die ihre Besuche nutzen. Dazu kommen immer wieder Mitarbeiter von Fremdfirmen, die in den JVA zeitweise Arbeiten verrichten. Auch Anwälte und Justizbedienstete wurden schon erwischt. Weiterhin beliebt ist seit jeher die simple die Masche, die Drogen einfach zu einer bestimmten Zeit an einer bestimmten Stelle über die Mauern zu werfen.