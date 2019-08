Der 300er: Berlins neuester Bus verbindet Szene-Bezirke

Die Sommerferien sind vorbei, und damit auch die altbewährte Strecke für den TXL-Bus. Verkehrten Busse dieser Linie bisher zwischen Flughafen Tegel und Alexanderplatz, fahren sie ab sofort nur noch zwischen dem Flughafen und Robert-Koch-Platz am Charité-Campus Mitte. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) verkürzen die Linie, um nach eigenen Angaben den planmäßigen Sechs-Minuten-Takt zwischen Flughafen und Hauptbahnhof besser einhalten zu können.

Und noch eine wichtige Änderung im Busnetz gibt es zum Start des neuen Schuljahres: Die neue Linie 300 fährt ab sofort zwischen den Szenebezirken Mitte und Friedrichshain, vom Potsdamer Platz bis zur Warschauer Straße.

Wie schon die Schwester-Busse 100er und 200er, soll auch der 300er Touristen an beliebten Berliner Sehenswürdigkeiten vorbeifahren – unter anderem an der East Side Gallery. Doch nicht nur Touristen, auch die Beschäftigten in den neuen Bürobauten rund um die Arena am Ostbahnhof sowie die Besucher der vielen Veranstaltungen am Mercedes-Platz werden von dem neuen Angebot profitieren, ist sich die BVG sicher.

Denn in diesem Bereich ersetzt der alle zehn Minuten fahrende 300er-Bus künftig die Linie 248, die bisher lediglich im 20-Minuten-Takt bedient wurde. Die Etablierung der neuen Linie 300 hat auch Konsequenzen für den 200er-Bus, der künftig über die Leipziger Straße und den Spittelmarkt fährt. Außerdem ersetzt der 200er in diesem Bereich den M48.