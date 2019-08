Teils lange Staus zum Sommerferien-Ende

Berlin. Bereits um die Mittagszeit ist am Sonntag jedem Autofahrer in Berlin klar geworden, dass die Ferienzeit in der Hauptstadt an diesem Wochenende endete. Die Rückreisewelle sorgte nicht nur auf dem gesamten Berliner Autobahnring frühzeitig für Staus und stockenden Verkehr, auch auf den innerstädtischen Autobahnen hieß es zeitweise: Nichts geht mehr. „Die Idee, am Sonntag früh loszufahren, um vor dem Einsetzen der Hauptverkehrsströme wieder in Berlin zu sein, hatten offenbar viele Rückkehrer“, sagte ein Mitarbeiter der Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

Betroffen waren dabei vor allem die Autobahnen A100 und A111 in südliche Richtung. Die Situation dort zeigte deutlich, dass ein Großteil der Rückkehrer nach Berlin die Ferien in nördlichen Gefilden, vor allem an der Ostsee verbracht hatte. Für eine zusätzliche Belastung sorgten vor allem auf der A24 mit den zahlreichen aus Richtung Rostock und Hamburg zurückkehrenden Urlaubern die vielen Baustellen zwischen dem Wittstocker Dreieck und dem nördlichen Berliner Autobahnring.

Es war das dortige hohe Verkehrsaufkommen, dass für Staus auf den Autobahnen 100 und 111 sorgte. Vor allem zwischen Wedding und Wilmersdorf kam der Verkehr stadteinwärts bereits ab dem frühen Nachmittag zeitweise zum Erliegen. An der A111 musste die Zufahrt an der Anschlussstelle Eichborndamm wegen Überlastung der A111 stundenlang gesperrt werden. An der A100 galt das gleiche für die Anschlussstelle Siemensdamm.

Etwas entspannter war es auf den Autobahnen aus Richtung Magdeburg/Hannover sowie aus Dresden. Ähnlich hoch wie auf den Autobahnen aus Richtung Norden war die Belastung dagegen auf der A9 aus Richtung Leipzig, über die der Rückreiseverkehr aus dem Süden Deutschlands rollte. Größere Staus blieben aber zumindest am Nachmittag aus. Zum völligen Stillstand kam der Verkehr dann allerdings zumindest zeitweilig auf dem nördlichen, westlichen und südlichen Autobahnring. Auch hier sorgten mehrere Baustellen für zusätzliche Behinderungen.

Situation an Flughäfen und Bahnhöfen entspannter

Der Pressesprecher der Berliner Flughäfen, Stefan Hönemann, berichtete am Sonntag: "Alles läuft normal." Abgesehen von den Verzögerungen nach dem Unwetter am Freitag habe es keine größeren Störungen gegeben, berichtete Hannes Stefan Hönemann. An den beiden Hauptstadtflughäfen in Tegel und Schönefeld waren zwischen Freitag und Sonntag 420 000 Passagiere erwartet worden.

An den Bahnhöfen und in den Zügen war am Samstag und Sonntag ebenfalls mehr los als an normalen Wochenenden. "Es bewegt sich aber alles im Rahmen", sagte ein Bahnsprecher. Größere Einschränkungen habe es nicht gegeben. "Der Verkehr läuft."

Zwei Stunden Vollsperrung auf A24

Wegen zweier Unfälle war die Autobahn 24 zwischen Pritzwalk und Meyenburg in beiden Richtungen am Samstagabend für rund zwei Stunden voll gesperrt. Grund waren zwei Auffahrunfälle.

Die Brandenburger Polizei hatte Autofahrer darum gebeten, an den Sicherheitsabstand zu denken, die Rettungsgassen frei zu halten und Pausen einzuplanen. Der ADAC hatte dazu geraten, die Rückreise wenn möglich schon am Samstag anzutreten - oder auf die stauärmeren Tage Montag oder Dienstag auszuweichen. Wer am Sonntag zurückreise, sollte bis zum Abend warten. Die Lage solle sich nach 20.00 Uhr deutlich entspannen. mit dpa