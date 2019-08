Nguyen holt sich ersten deutschen Meistertitel am Boden

Berlin. Marcel Nguyen hat bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Berlin seinen ersten Titel am Boden gewonnen. Der 31 Jahre alte Mehrkampf-Zweite vom Samstag erhielt zum Auftakt der Gerätefinals am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle für seine fast fehlerfreien Übung 14,333 Punkte und verwies damit Nick Klessing (14,100) und Dario Sissakis (14,066) auf die Plätze zwei und drei. "Es ist einfach irre. Ich habe schon im olympischen Boden-Finale gestanden, war aber noch nie deutscher Meister am Boden. Das wurde endlich mal Zeit", sagte Nguyen nach seinem insgesamt 17. Meistertitel.

( dpa )