Handelsverband lehnt Pläne für Tauentzienstraße ab

Berlin.. Um die Attraktivität notleidender Berliner Einkaufsstraßen zu steigern, setzen Berliner Politiker, vor allem die Grünen, auf die testweise Einführung von Fußgängerzonen. Für die Friedrichstraße in Mitte ist eine solche Fußgängerzone für Anfang Oktober und an einem Wochenende im Advent bereits beschlossen. Für die Tauentzienstraße in der City West laufen aktuell vorbereitende Untersuchungen. Nils Busch-Petersen, Chef des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, hält das Vorhaben jedoch für keine gute Idee.

„Wir haben in Berlin keine guten Erfahrungen mit Fußgängerzonen gemacht“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes, der in Berlin und Brandenburg rund 2000 Unternehmen vertritt. Eine testweise Verbannung der Autos aus den betreffenden Straßen ersetze keine gründliche Untersuchung über die Auswirkungen eines solchen Schrittes. „Wenn es mal an einem Wochenende schön und hipp ist, heißt das noch lange nicht, dass das immer so klappt“, sagte Busch-Petersen der Berliner Morgenpost.

Berlin hat mehr als 60 Einkaufsstraßen

In der Verwaltung von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) bewertet man die testweise Schließung der Friedrichstraße dagegen durchweg positiv: „Wir als Senatsverwaltung unterstützen dies sehr aktiv, und wir werden eine begleitende Verkehrsuntersuchung des Bezirks finanziell und beratend unterstützen“, sagte ihre Sprecherin Dorothee Winden auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Details zu der geplanten Verkehrsuntersuchung teilte die Verwaltung jedoch nicht mit.

Verbandschef Busch-Petersen warnt indessen davor, erfolgreiche Beispiele verkehrsberuhigter Einkaufsstraßen in anderen deutschen und europäischen Großstädten auf Berlin zu übertragen. Berlin sei eine polyzentrische Stadt mit mehr als 60 Einkaufsstraßen. In München beispielsweise gebe es dagegen nur eine City. „In Berlin gibt es viele, die im Wettbewerb stehen“, so Busch-Petersen. Es könnte passieren, dass die Kunden einfach in die nächste Einkaufsstraße ausweichen, die mit dem Pkw zu erreichen ist. „Ich bin nicht generell gegen Fußgängerzonen, aber ich erwarte, dass man sich konzeptionell damit auseinandersetzt.“ Die Händler in der Friedrichstraße jedenfalls seien alles andere als erfreut über das vom Bezirk Mitte und der Verkehrsverwaltung vorangetriebene Projekt.

Es gibt aber nur fünf Fußgängerzonen

In ganz Berlin gibt es Fußgängerzonen bislang lediglich in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg, der Altstadt Spandau, der Köpenicker Altstadt sowie dem Nikolaiviertel und dem Alexanderplatz in Mitte. Die Wilmersdorfer Straße habe „viele Jahrzehnte“ vor sich hin gedümpelt und sei nur mit viel Mühe der Anlieger reaktiviert worden, sagte Busch-Petersen. Auch in der Köpenicker und Spandauer Altstadt liefen die Geschäfte nicht gut.

Ähnlich kritisch bewertet die Interessensvertretung der Anrainer des Kurfürstendamm und des Tauentzien, die AG City, Überlegungen, die Tauentzienstraße zur autofreien Zone zu machen, wie Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese dies schon ab 2020 in Aussicht gestellt hat. „Bevor ein solcher Schritt vorgenommen wird, muss ganz genau untersucht werden, welche Auswirkungen das hat, sonst ist es zu kurz gegriffen“, sagte Gottfried Kupsch von der AG City.

Verbote bringen nicht automatisch mehr Qualität

Zwar sehe man durchaus Verbesserungsbedarf beim Verkehr auf der Straße. „Aber das Problem sind vor allem die viel zu großen, zu lauten und stinkenden Doppeldeckerbusse“, sagt er. Keinesfalls dürften Taxis, kleinere ÖPNV-Busse und Lieferverkehr ausgesperrt werden. „Eine reine Fußgängerzone lehnen wir auf jeden Fall ab“, so Kupsch. Mehr Aufenthaltsqualität lasse sich durch ein einfaches Verbot ohnehin nicht erzielen.

Wie genau der Stand der Planungen für eine Fußgängerzone auf der Tauentzienstraße ist, ließ die Verwaltung von Verkehrssenatorin Günther offen. „Derzeit laufen Gespräche zwischen der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf und der AG City, wie die zukünftige Gestaltung der Tauentzienstraße aussehen könnte. Es gibt hier keine Vorfestlegungen“, hieß es lediglich auf Nachfrage der Berliner Morgenpost.