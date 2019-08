Die Familien erobern den Olympiapark

Mitmachen anstatt zuzusehen: Zehntausende Besucher sind am Sonnabend bei bestem Wetter in den Olympiapark gekommen. Hier findet das ganze Wochenende über das Familiensportfest statt – und das bereits zum zehnten Mal. Wer schon immer mal den Fecht-Degen schwingen, Quidditch außerhalb der Harry-Potter-Welt spielen oder testen wollte, wie stark die eigene Schusskraft beim Fußball ist, der ist genau richtig.

Mehr als 40 Organisationen bieten rund 100 sportliche Aktivitäten an – und für die Besucher heißt es, aktiv werden statt am Rand passiv zu bleiben. In den vergangenen Jahren kamen laut Veranstalter, dem Landessportbund Berlin, rund 70.000 Besucher zu dem Familiensportfest in den Olympiapark. An jedem Zelt gibt es kostenlose Angebote zum Mitmachen. Mal kann man Minigolf spielen, mal Curling, mal Schach.

Für den acht Jahre alten Luca aus Köpenick hat sich am Sonnabend im Schatten des Olympiastadions ein langgehegter Traum erfüllt: Kicken wie die Profis. „Ich bin ein Fan“, erzählt er stolz und deutet auf sein Hertha-Trikot. Auf den gleichen Plätzen Fußball zu spielen wie seine Vorbilder – für Luca ein Höhepunkt beim Familiensportfest. Begei-stert rennt er dem Ball hinterher, stürmt auf das Tor zu, passt zu seinen etwa gleichaltrigen Mitspielern.

Fußball gehört in Deutschland zu den beliebtesten Sportarten. Für Vereine ist es ein Leichtes, Nachwuchs zu finden. Bei anderen Sportarten sieht das aber teilweise ganz anders aus. Für die sind das Familiensportfest eine Gelegenheit, ihren Verein und ihre Disziplin einem breiteren Publikum bekannt zu machen.

Rugby weltweit beliebter Sport – nur in Deutschland nicht

Ingo Goessgen sieht seinen Rugby-Spielerinnen zu, wie sie sich gegenseitig den Ball zuwerfen. „Heute wird hier eine Art Showtraining absolviert“, erklärt der Vize-Präsident des Berliner Rugby Verbands. Zwölf Vereine gehören zu dem Verband, erzählt er, darunter drei Frauenmannschaften. Insgesamt spielen in Berlin etwa 1500 Menschen im Verein Rugby. „Weltweit steht Rugby auf Platz drei der beliebtesten Sportarten“, erzählt Goessgen. „Warum es in Deutschland nicht so beliebt ist, verstehe ich nicht so ganz.“ Er hofft, seine Sportart beim Familiensportfest nun so überzeugend präsentieren zu können, dass sich noch ein paar Berliner dafür begeistern können und in einen Verein eintreten werden.

Eine Nischensportart, die aber immer beliebter wird, ist Mutter-Baby-Gymnastik. Zum ersten Mal stellt Gründerin Nicole Pascher dieses Jahr ihr Training vor: „Kanga“. Das Baby wird dabei in der Tragehilfe auf den Rücken oder vor die Brust gespannt – und schon kann die Trainingseinheit beginnen. Bauch, Beine, Po steht auf dem Programm. Immer alles genau abgestimmt auf die Bedürfnisse von jungen Müttern, die gerade erst ein Kind zur Welt gebracht haben. Acht bis zwölf Wochen nach der Geburt darf man mit dem Training beginnen. „Und muss sich nicht um einen Babysitter kümmern, weil das Baby ja dabei ist“, erklärt eine Trainerin, die selbst Mutter ist. „Und wissen Sie was? Immer öfter machen auch Papis mit beim Kanga-Training.“

Doch neben Spaß und Sport werden im Olympiapark auch ernste Themen angesprochen. So hat beispielsweise der Weiße Ring einen Informationsstand auf dem Gelände. „Sexueller Missbrauch findet auch in Sportvereinen statt. Da wollen wir sensibilisieren und aufklären“, erklärt eine Mitarbeiterin. Sie verteilt kostenlose Bilderbücher, die informieren, wie sich Kinder, aber auch Eltern verhalten sollen, wenn ein Übergriff stattfindet.