Finals 2019: Berlin feiert den Sport

Das Gewitter des Vortages hatte Bahnen, Parcours und Arenen noch einmal feucht durchgewischt, jetzt war alles bereit: An diesem Wochenende ist in Berlin zu einer Art Olympischen Spielen geladen: den „Finals“. Bei herrlichem Sonnenschein kamen an vielen Orten der Stadt die Besten ihrer Disziplinen zusammen, um vor viel Publikum die Sieger zu ermitteln.

3300 deutsche Athleten kämpfen in zehn Sportarten um 202 Titel. Damit soll das Augenmerk auf Disziplinen gelenkt werden, die vor allem der Profifußball an den Rand öffentlicher Aufmerksamkeit drängt. An diesem Sonnabend standen da etwa Sprinter, Kunstradfahrer und Kanuten im Mittelpunkt.

Per Teenager-Führerschein in die Hauptstadt

Zum Beispiel rund um das Olympiastadion. Ganz atemlos treffen dort am frühen Morgen Birgitta Sauer und Tochter Maren ein. Fünf Stunden und 15 Minuten haben sie im Kleinwagen von Kreuztal im Siegerland nach Berlin zurück gelegt. Gekommen sind sie, um Damen- und Herren-Teams ihres heimischen Vereins EJOT-Triathlon Buschhütten anzufeuern. „Der ist, was Bayern München beim Fußball darstellt: Dauergewinner in der Bundesliga“, sagt die 51 Jahre alte, alleinerziehende Apothekerin mit einem Augenzwinkern. Ihre Tochter Maren ist bereits Siegerin des Tages – in einer ganz eigenen Kategorie. Als Führerscheinanwärterin hat 17-Jährige seit diesem Morgen ihre erste Autobahnfahrt am Steuer hinter sich. „Hat toll geklappt“, sagt sie.

Im Stadion macht indes Axel Haagen aus Glückstadt in Schleswig-Holstein Fotos seiner Söhne Oke (10) und Til (13). „Am Ende unseres Urlaubs an der Mosel hörte ich von den Finals,“ sagt der 50 Jahre alte Mathematik- und Physiklehrer. „Da beschlossen wir, über den Umweg Berlin nach Hause zu fahren.“

20 Kinder des TSV Gomaringen aus Baden-Württemberg lassen sich derweil in saftig-orangefarbenen Trikots von ihrer resoluten Trainerin fotografieren. Seit Mittwoch sind sie in der Stadt. Gefragt, wer denn nach dieser Erfahrung gern einmal hier leben möchte, meldet sich allerdings niemand. Der zwölf Jahre alte Florian murmelt nur: „Es ist hier alles ziemlich voll.“

Bei weitem nicht das Gedränge eines Hertha-Spiels

Laura Lindemann gewinnt den Triathlon der Frauen am Olympiastadion.

Foto: Maja Hitij / Bongarts/Getty Ima

Auf dem Olympischen Platz dagegen herrscht bei weitem nicht das Gedränge eines Hertha-Spiels. Das ZDF hat einen gläsernen Pavillon aufgebaut, Sponsoren sind mit bemerkenswert schlichten Ständen vor Ort, einer davon bietet Eis für 50 Cent, die einem wohltätigen Zweck zugute kommen. Was am Fußball immer nervt, die wichtigtuerische Security, Imbiss- und Souvenir-Anbieter mit horrenden Preisen, fehlt an diesem Sonnabend. Dies ist ein Fest, bei dem nicht Millionäre sondern Mitmenschen die Stars sind. Das tut gut.

Mit einer Zeit von einer Stunde und 20 Minuten läuft Andreas Donner durch das Ziel. Die Olympischen Ringe des Stadions hinter sich, atmetet der Versicherungsagent aus Süd-Oldenburg erstmal tief durch – überglücklich. „Ich habe den Anfänger-Triathlon geschafft“, keucht er. „Schwimmen im Wannsee, Radfahren und jetzt Laufen.“ Der Kraftakt in Berlin ist Lohn und Höhepunkt eines Komplett-Wandels seiner früheren Lebensgewohnheiten. „Ich habe 28 Kilo abgenommen, die ganze Ernährung umgestellt, die Angst vor Wasser überwunden Meine Geschichte könnte man betiteln: Vom Pummel zum Triathleten’“, sagt Donner.

Als klebten die Pedale an den Schuhen

16 Kilometer entfernt, schaut im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Albrecht Oswald nachdenklich zu, wie sich Sohn Dominik auf dem Trial-Rad warm fährt. „Seitdem er sieben Jahre alt ist fahre ich ihn Hunderte Kilometer zu Wettkämpfen, feuere ihn an, tröste ihn auch mal. Das schweißt zusammen“, sagt der 54 Jahre alte Logistikleiter aus Süddeutschland. Als 22-Jähriger ist sein Sohn inzwischen Deutscher Serienmeister in der Kunst, mit dem ab 2500 Euro teuren Rad auf 1,50 Meter hohe Felsblöcke zu springen und auf einem Rad zu balancieren, als klebten die Pedale an den Schuhen. Fast 1000 Zuschauer bestaunen das in Prenzlauer Berg, ein Moderator erklärt jeden Sprung, denn die Disziplin kennt nicht jeder. Mit 50 von 60 Punkten liegt Dominik bald vorn.

„Tolle Gelegenheit, sich einem großen Publikum vorzustellen“

Südöstlich davon sitzt Tim Lindemann nahe der Oberbaumbrücke auf der Wiese des Spreeufers, hinter sich Kind, Frau und Mutter. Er wartet auf den Wettkampf der Kanuter. „Ich war in meiner Jugend selbst Kanu-Leistungssportler in Potsdam“, sagt der 29-Jährige. Als im Sportinternat die Frage nach seiner Zukunft aufkam, entschied er sich aber statt für den Sport für einen Beruf im Öffentlichen Dienst. Die „Finals“ stehen schon lange in Lindemanns Kalender. Für den Sport seiner Jugend sei das „eine tolle Gelegenheit, sich einem großen Publikum vorzustellen“, sagt er.

Am heutigen Sonntag werden die Finals fortgesetzt. Ab 8 Uhr beispielsweise mit Modernem Fünfkampf und Schwimmen im Olympiapark. Alle Orte und Termine unter: finals2019.berlin.de