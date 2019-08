„Mit Fußgängerzonen hat Berlin keine guten Erfahrungen“

Berlin .. Im Interview mit der Berliner Morgenpost erklärt Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Berliner Einzelhandelsverbands, warum er wenig von der Idee hält, in Berlin weitere Fußgängerzonen zu etablieren. Und weshalb es der ganzen Stadt schadet, wenn die acht stadtweiten Berliner Sonntagsöffnungen auch noch gestrichen werden.

Berliner Morgenpost: Herr Busch-Petersen, die Digitalisierung verändert die Welt und die Städte. Vor welchen Herausforderungen steht der Einzelhandel?

Nils Busch-Petersen: Die wesentlichen Herausforderungen für Berlin sind die Digitalisierung des Handels und seiner Beziehungen zu den Kunden und Vorstufen sowie der demografische Wandel mit den damit einhergehenden Veränderungsprozessen der Kundschaft. Mehr denn je steht die Jahrtausende alte Symbiose von Stadt und Handel auf dem Prüfstand.

Hat der Wandel der Kundenstruktur nur mit dem demografischen Wandel zu tun oder auch mit dem in den vergangenen Jahren rasant wachsenden Tourismus?

Für mich ist immer noch jeder Rollkoffer, den ich höre, Musik in den Ohren. Die große Erfolgsstory des Tourismus in der Stadt ist ein ganz stabilisierendes Element für die Wirtschaft und damit auch den Einzelhandel. Wir gehen davon aus, dass rund ein Viertel des Umsatzes von Gästen der Stadt getätigt wird. Es gibt aber auch Häuser und Lagen, in denen es 40 oder sogar 50 Prozent sind. Berlin ist gut beraten, weltoffen und tolerant zu bleiben. Wir leben in ganz erheblichen Maß von den Gästen. Davon profitiert die ganze Stadt, nicht nur der touristische Hotspot.

Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Berliner Einzelhandelsverbands

Aber gehen Hotspots wie der Kurfürstendamm oder die Friedrichstraße den Berlinern verloren, weil sich auch das Angebot immer mehr an Touristen richtet?

Der Vorteil Berlins ist ja, dass es eine junge Stadt ist. In den heutigen Grenzen besteht sie seit 1920. Die Städte, die damals zusammenkamen, hatten alle eigene Zentren. Die Polyzentralität macht Berlin noch heute aus. Ich glaube nicht, dass die Berliner verloren gehen, weil sich einige Lagen internationalisieren. Zuletzt gab es eine Untersuchung, wonach in begehrten Lagen der Innenstadt die Mieten zwar stark steigen, in zahlreichen Einkaufsstraßen dagegen sinken.

Besteht die Gefahr, dass nur noch Einkaufslagen im Zentrum funktionieren?

Damit beschäftigen wir uns seit vielen Jahren. Das Entscheidende ist, dass es grundsätzlich eine Entwarnung gibt. Wir haben nicht so eine dramatische Entwicklung, wie viele befürchten. Veränderung hat es immer geben. Es wird immer Händler geben, die sich eine Miete nicht leisten können und andere, die sie zahlen können. Die Veränderung im Handel führt in ganz Deutschland dazu, dass auch in Top-Lagen tendenziell Kundenfrequenzen sinken. Das hat natürlich mit der Digitalisierung zu tun. 30 Prozent der Damen-Oberbekleidung werden heute online gehandelt. Das heißt, es gibt mindestens 30 Prozent weniger Gründe, in die Innenstadt zu fahren und zu bummeln. Dadurch verändert sich das ganze urbane Leben. Da sind auch wieder die Touristen unsere Retter und wir gefordert, neue Konzepte für gastliche Innenstädte zu entwickeln. Ware allein zieht nicht mehr.

Was bedeutet das für die Händler?

Das heißt nicht unbedingt, einen Online-Shop zu eröffnen. Es geht um die Frage, welche Online-Elemente im Geschäft eine Rolle spielen: Kundenbindung, Kundeninformation, natürlich auch Warenbeschaffung. Es gibt viele Dinge, die mir das Internet erleichtert. Aber die Händler müssen damit umgehen können. Wenn ich das nicht kann, bin ich schnell draußen.

Soll die Friedrichstraße mit seinem Quartier 206 (Foto) zur Fußgängerzone werden? Die Handelshäuser sähen das kritisch, so Busch-Petersen.

Gehört dazu auch, dass sich das Aussehen die Einkaufsstraßen ändern muss. Es gibt aktuell Diskussionen darüber, ob Fußgängerzonen am Kurfürstendamm oder der Friedrichstraße eingerichtet werden. Müssen andere Anreize geschaffen werden, um die Menschen in die Straßen zu locken?

Da sind wir an einem kritischen Punkt. Ich bin immer vorsichtig, abrupte Änderungen vorzunehmen. Das goutiert der Kunde meist nicht. Wir haben in Berlin keine guten Erfahrungen mit Fußgängerzonen gemacht. Oder können Sie mir eine nennen, die toll läuft?

Die Wilmersdorfer Straße vielleicht?

Und wie viele Jahrzehnte hat sie gedümpelt? Mit Mühe haben die Anlieger also vielleicht eine reaktiviert. Aber in der Köpenicker Altstadt ist beim Handel Fehlanzeige und Spandau jammert auch lauter als erlaubt. Also, aus welcher Erfahrung heraus sollten wir uns für Fußgängerzonen begeistern?

Aber in anderen Städten, wie Hamburg oder München, gibt es erfolgreiche Beispiele…

In München gibt es aber nur eine City. In Berlin gibt es viele, die im Wettbewerb stehen. Da gibt es große Unterschiede. Ich bin nicht generell gegen Fußgängerzonen, aber ich erwarte, dass man sich konzeptionell damit auseinandersetzt. Ein dramatisches Beispiel ist das gegenwärtige politische Gerede über eine Fußgängerzone an der Friedrichstraße. Die Handelshäuser sehen das skeptisch, ohne sich dem Dialog zu entziehen. Wenn es mal an einem Wochenende schön und hipp ist, heißt das noch lange nicht, dass das immer so klappt.

Es geht ja nicht nur um den Verkehr. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten der Aufwertung, wie Ruhezonen oder Grünflächen?

Da sind wir gedanklich auf dem richtigen Weg. Aber auf der Friedrichstraße sind durch die Bauweise viele Möglichkeiten genommen. Da können sie keine Bäume pflanzen, oder andere Dinge unternehmen, die die Aufenthaltsqualität verbessern.

Können Sie dafür ein konkretes Beispiel nennen?

Ja, schauen Sie sich die Shoppingcenter an, die sind da weiter vorn und machen das derzeit vorbildlich. In fast allen Einkaufszentren schrumpft die Verkaufsfläche, es wird Platz geschaffen für andere Dinge, für mehr und bessere Gastronomie beispielsweise. Andere Länder haben das schon viel früher gemacht, in Portugal beispielsweise habe ich Sternerestaurants in Einkaufszentren gefunden, da sind wir noch nicht, aber auf dem Weg. Der Platz wird zunehmend genutzt für Flächen, auf denen Menschen Menschen treffen, die für sich genommen vielleicht noch nicht profitträchtig sind, aber in einer Mischkalkulation über das ganze Center hinweg eben sinnvoll sind. Das Shoppingcenter ist längst nicht mehr nur ein Ort wo nur Ware angeboten wird. Jedes Neue hat tendenziell viel mehr andere Angebote, vor allem im Bereich Gastronomie, Dienstleistungen und Freizeit.

Tolle Cafés, Kinos und Theater hatte der Kudamm ja bereits auch mal...

Ja, zurück zu den Wurzeln kann ich da nur sagen. Aufenthaltsqualität erhöhen, die Stärken der Innenstadt reaktivieren. Da haben wir in der Stadt noch Potenziale.

Heißt das im Umkehrschluss, dass die in den 90er-Jahren entstandenen Einkaufszentren an der Peripherie dann keine Zukunft mehr haben?

Ich kann Ihnen zumindest bestätigen, dass diese Ansiedlungen es derzeit nicht leicht haben. Und dass sie teilweise ihre Häuser radikal reformieren. Die Zeit der blühenden „Grünen Wiese“ hat es nicht gegeben in und um Berlin. In Wildau etwa funktioniert das Konzept vor allem deshalb, weil es mit der Kinowelt verbunden ist. Reiner Warenverkauf ist sicher nicht das Konzept, um sicher in die Zukunft zu kommen.

Was wird dann aus den Warenhäusern?

Die müssen sich genauso neu erfinden wie der Einzelhandel. Das Problem bei großen Tankern ist die Kursänderung. Die sind aktuell in einem Neuorientierungsprozess, aber das dauert. Aber es gibt Dinge, die einen optimistisch stimmen.

Welche denn?

Dr. Fanderl (Vorsitzender der Karstadt-Geschäftsführung, A. d. R. ) hat es geschafft, Karstadt aus der Insolvenz zu führen. Wie er aus seinem Warenhäusern auch einen Hub für den Onlinehandel macht, in dem ich online bestellte Waren auch abholen oder zurückgeben kann, ist vorbildlich. Das Modell Warenhaus ist nicht zum Aussterben verurteilt. Allerdings: Das alte Konzept ,tausendfach unter einem Dach’ ist nicht mehr zeitgemäß, das Warenhaus heute muss sich neben der Digitalisierung auch mit seinem Umfeld auseinandersetzen. Ein Einheitsangebot in allen Häusern einer Kette funktioniert nicht mehr wie ehedem.

Wie meinen Sie das?

Ein Haus am Alex muss eben keine Fernseher mehr verkaufen, wenn es schräg gegenüber zwei große Elektronikanbieter gibt. Dafür kann ich aber auf der freien Fläche erfolgreicher Textilien verkaufen. Aber ein anderes Haus kann Elektronik vielleicht gut gebrauchen weil es dieses Angebot in der Nähe nicht gibt. Ich muss also Flexibilität und Zentralität unter einen Hut bringen. Berlins Warenhäuser zumindest haben alle eine Chance zu überleben.

Auch die an der Müllerstraße oder am Tempelhofer Damm?

Ich verrate Ihnen jetzt mal etwas. Als vor zehn Jahren Karstadt in die Krise rutschte, hat keines der Berliner Häuser rote Zahlen geschrieben. Kein einziges, auch nicht die von Ihnen angesprochenen. Die Probleme von Karstadt lagen außerhalb Berlins, in anderen Regionen der Bundesrepublik. Wir werden Warenhäuser noch viele Jahre haben. Galeria am Alex beispielsweise hat sich toll entwickelt, da gibt es keinen Totentanz, auch wenn wir ein Gedränge wie früher nur noch am Sonntag haben. Warenhäuser sind und bleiben Kinder der Großstadt, das gilt weltweit.

Busch-Petersen hält die Sonntagsöffnung für notwendig für den Einzelhandel und Innenstädte, die lebendig sein sollen

Eine elegante Überleitung zum Reizthema Sonntagsöffnung. Nun haben wir aber gerade zwei Urteile, die Ihnen schwere Bremsklötze in den Weg legen.

Zunächst einmal haben wir eine Eilentscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG, die Red.), die uns hoffen lässt. Beim Berliner Verwaltungsgericht habe ich mittlerweile alle Hoffnung fahren lassen. Gerade als Jurist kann ich schwer nachvollziehen, dass ein Verwaltungsgericht beharrlich die Rechtsprechung der Obergerichte ignoriert. Sowohl die Position des OVG als auch das, was das Bundesverfassungsgericht zum Berliner Ladenöffnungsrecht geurteilt hat, hat das Berliner Verwaltungsgericht wiederholt ignoriert. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem maßgeblichen Berliner Urteile 2009 unserer Landesladenschlussgesetz höchstrichterlich geprüft. Und festgestellt, dass wir mit zehn offenen Sonntagen im Jahr ein verfassungskonformes Konzept haben, wenn wir bestimmte Präzisierungen vornehmen, und das haben wir dann 2010 ja auch getan. Unser Landesladenschlussgesetz ist rechtlich besser geprüft als jedes andere in der Bundesrepublik.

Wie konnte es dann zu den erneuten gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen?

Aus ideologischen Gründen prozessiert die Gewerkschaft Verdi nun seit 2016 gegen die acht stadtweiten Berliner Sonntagsöffnungen, die sie zuvor zehn Jahre lang aber akzeptiert hat. Plötzlich sind die immer gleichen Sonntage für Verdi inakzeptabel. Und nun kam das Verwaltungsgericht zu dem Schluss, dass die ersten drei Sonntage im vergangenen Jahr nicht rechtens gewesen seien. Das hat das OVG wieder aufgehoben. Jetzt hat das Verwaltungsgericht in der Hauptsacheentscheidung erneut gesagt, die sind aber doch illegal. Es ist unerträglich, dass ein Gericht dem Willen des Gesetzgebers zuwiderhandelt. Das Verwaltungsgericht legt uns Hürden vor, die wir objektiv als Stadt nicht erfüllen können, nach den selbst gewählten Kriterien kann das Gesetz keine Anwendung mehr finden. Ich finde, dass das auch mal die Politik beschäftigen soll, was hier gerade geschieht.

Und was unternehmen Sie dagegen?

Wir prüfen gerade, ob wir anfechten können, dass Verdi überhaupt in dieser Sache ein Klagerecht hat. Ich finde, eine Gewerkschaft kann nur für ihre Mitglieder reden. Nach eigenem Bekunden hat Verdi im Einzelhandel in unseren Belegschaften nur ein Zehntel der Mitarbeiter organisiert.

Die Auseinandersetzung ist ja nicht neu...

Stimmt, Verdi hat schon 2006 versucht, Mitarbeiter zur Klage zu motivieren. Damals haben sich gerade mal zwei von 100.000 in Berlin gefunden. Ich habe damals Verdi gesagt, wir werden niemanden zwingen, am Sonntag zu arbeiten, und das haben wir auch eingehalten seitdem. Wir müssen auch niemanden zwingen.

Warum kommt es dann in der Öffentlichkeit so anderes an?

In Straßenumfragen schwärmen zwar immer alle, wie toll das Sonntagseinkaufen im Urlaub war, ob in Mailand, Rom oder Madrid. Und dann kommt reflexartig gleich die Einschränkung: „Aber die armen Mitarbeiter.“ Da müssen wir offenbar unsere Argumente besser vermitteln. Denn die armen Mitarbeiter gibt es so nicht. Diejenigen, die am Sonntag nicht arbeiten können, für die gibt es Schutzbestimmungen, darauf bin ich sogar stolz, weil diese Bestimmungen im Gesetz direkt aus unserem Tarifvertrag übernommen worden sind. Und das funktioniert, da gibt es gar kein Problem. Was mich besonders ärgert, ist auch das Bild, das Verdi in der Öffentlichkeit von unserer Branche zeichnet und das in Teilen der Politik und Öffentlichkeit auch wirkt. Unter anderem, dass wir unsere Mitarbeiter so schlecht bezahlen würden.

Und das stimmt nicht?

Nein. Verdi wird nicht müde, öffentlich zu lamentieren, wie schlecht die Löhne im Einzelhandel sind. Eine Vollzeitkraft bekommt nach neuem Tarifabschluss über 2500 Euro, das ist kein Hungerlohn. Aber der Punkt ist, dass diejenigen, die bislang auf freiwilliger Basis bei der Sonntagsöffnung mitmachen, künftig jedes Jahr mehr Geld verlieren würden, als die letzte Tarifverhandlung ihnen eingebracht hat. Verdi ist also ein Lohndrücker.

Die großen Kaufhäuser wie die Galerie Kaufhof am Alexanderplatz sollten sich an das Angebot in der Umgebung anpassen, so Busch-Petersen.

Können Sie das beweisen?

Wir haben das tatsächlich von mehreren unserer Mitgliedsunternehmen durchrechnen lassen. Unsere tarifgebundenen Mitglieder geben ihren Mitarbeitern eine Zulage von 120 Prozent auf die Stunde Sonntagsarbeit oben drauf. Aufgrund der hohen steuerlichen Freibeträge kommt da am Ende eine erhebliche Summe zusammen. Wenn Verdi sich durchsetzt, werden Mitarbeitende, die zuvor auch nur jeden zweiten verkaufsoffenen Sonntag, also fünf im Jahr, gearbeitet haben, am Ende 1000 Euro weniger im Jahr bekommen. Beschäftigte, die alle zehn Sonntage gearbeitet haben, verlieren über 2000 Euro, das ist bei vielen die gesamte Urlaubskasse. Wir reden wohlgemerkt von Nettobeträgen. Ich glaube nicht, dass viele unserer Mitarbeiter es gut finden, dass ihnen das künftig entgehen soll.

Wie erklären Sie sich den harten Verdi-Kurs?

Mir hat bis heute kein Politiker, kein Gewerkschafter und kein Jurist den Unterschied zwischen einer Kneipe oder dem Handel als Dienstleistung erklären können. Warum dürfen Spielhallen oder Museen am Sonntag öffnen, wer aber am Sonntag ein Hemd verkauft, macht sich strafbar? Das ist doch Quatsch. Wann begreifen die Leute endlich, dass sie auch im Sinne der Innenstädte diese Regularien abbauen müssen, damit der Handel in der Stadt gehalten wird?

Was muss sich also ändern?

Zusammen mit der Schweiz sind wir eine Insel im Kontinentaleuropa, nicht nur in der EU. Es gibt keine anderen Länder die auch nur annähernd so hart regulieren wie wir. Die meisten sind entweder deutlich liberaler, wie etwa in Polen mit jedem zweiten offenen Sonntag, oder sie kennen gar kein Regulativ. Mir kann doch niemand erklären, dass Schweden kein Sozialstaat ist oder Italien weniger religiös als Deutschland. Die Regelung ist einfach nicht mehr zeitgemäß, und der Onlinehandel hat rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres geöffnet. Wir brauchen Mut zu grundlegenden Veränderungen, wenn wir auch noch in zehn Jahren lebendige Innenstädte als Kerne der Stadt und urbane Marktplätze erleben wollen. Oder einfach nach Schiller: „Geben Sie Handlungsfreiheit!“