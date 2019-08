Christoph-Martin Vogtherr ist der Herr über 28 Schlösser

Der in Uelzen geborene Christoph-Martin Vogtherr ist ein wunderbarer Erzähler – über fast alles, was Preußen betrifft.

Als wir uns zum Spaziergang verabredeten und Professor Dr. Christoph-Martin Vogtherr als Treffpunkt den S-Bahnhof Pankow, vorschlug, verschlug es mir fast die Sprache. Erwartet hatte ich Potsdam oder Schloss Charlottenburg. Dann das. Der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) will mit mir im quirligen großstädtischen Pankow mit seinem Autolärm, den Sirenen der Krankenwagen und dem Krach der nach Tegel einschwebenden Flugzeuge spazieren.

Kaum begrüßt, die spontane Frage: Warum? „Das war mal mein Kiez. Hier habe ich Anfang der 90er-Jahre in der Florastraße gewohnt. Damals musste man noch Monate auf einen Telefonanschluss warten. Wenn ich telefonieren wollte, ging ich auf den Balkon und schaute, ob die Telefonzelle vor dem Haus leer war. Schon vor dem Fall der Mauer war ich oft hier, habe Freunde besucht. Heute ist das eine andere Welt – hip und teuer.“ Aber darum geht es dem Generaldirektor natürlich nicht. „Auch in Pankow gibt es viel Geschichtsträchtiges zu entdecken. Ich möchte Ihnen den Amalienpark zeigen, am Rathaus vorbei zum Schloss Schönhausen gehen. Eine große Runde durch verschiedene Jahrhunderte.“

Also reichlich Zeit, um über die Stiftung, ihre Reichtümer und ihre Probleme zu sprechen. Und für den Hausherrn von 28 Schlössern und Gebäuden samt 800 Hektar denkmalgeschützten Parkanlagen das wohlüberlegte Anliegen, Schlösser am Rande wie Schönhausen stärker ins Blickfeld zu rücken.

Im Februar kam er aus Hamburg, wo er Direktor der Kunsthalle war, nach Berlin. Nach nur zwei Jahren von der Elbe an die Spree. „Ich konnte nicht ahnen, dass die Stelle in Potsdam durch den Wechsel von Hartmut Dorgerloh zum Humboldt Forum frei wurde. Da konnte ich nicht widerstehen.“ Auch weil es eine Rückkehr ist.

In Berlin (auch in Heidelberg und Cambridge) hat er Kunstgeschichte studiert, nebenbei für den Museumspädagogischen Dienst in der Nationalgalerie gejobbt, war Forschungsassistent in der Akademie der Künste, dann wissenschaftlicher Volontär bei der SPSG, die ihn 1998 zum Sammlungskustos für die Malerei der romanischen Schulen berief. 2007 verließ er Potsdam, um erst in London, dann in Hamburg auf der Karriereleiter weiter nach oben zu steigen.

Seine größte Hausforderung sieht der neue Schloss- und Parkchef darin, den vielfältigen Reichtum des Preußen Erbes für die Öffentlichkeit attraktiver zu machen. „Mit knapp zwei Millionen Besuchern klagen wir auf hohem Niveau. Aber die Zahlen sind knapp rückläufig. Wir müssen einerseits die vielfältigen Medien stärker nutzen, um den internationalen Tourismus zu bewerben. Und wir müssen auf den Wandel in unserer Gesellschaft reagieren. Das Wissen darum, was Preußen war und was es bedeutet, nimmt ab. Wir müssen über die Rolle Preußens aufklären.“

Vogtherr versteht es, Brücken über Epochen hinweg zu bauen

Also Abschied vom „Blattgold-Tourismus“? So weit soll es nicht gehen. „Wir müssen plausibel erklären, warum Preußen noch heute interessant ist. Das ist eine große Vermittlungsaufgabe. Wir müssen Geschichte anschaulich erzählen. In Sanssouci etwa, wo Friedrich der Große mit Voltaire gesessen hat. Wir beschäftigen uns mit einem Land, das es seit 70 Jahren nicht mehr gibt, in dem die Monarchie vor 100 Jahren abgeschafft wurde.“

Einen Geschichtsunterricht nachholen, den es an den meisten Schulen nicht mehr gibt? „Unterricht haben Museen zu lange gegeben. Wir entwickeln uns zu einem Ort, an dem einladend Fragen gestellt werden und etwas entdeckt werden kann.“ Vogtherr ist um Konkretes nicht verlegen. Er erinnert daran, dass Preußen ein Land war, das von der niederländischen Grenze bis zu der Litauens reichte. Ein Land mit vielen Ethnien, Sprachen und Rechtssystemen. Preußen als faszinierendes kleines Europa innerhalb eines Landes. „Elemente, die auch aktuell von großer Bedeutung sind. Die zeigen, wie international Preußen war.“

Die ersten Türken hätten im Schloss Charlottenburg bei Königin Sophie Charlotte gewohnt, sagt Vogtherr. Sie waren Vertreter des Osmanischen Reichs, das vom 17. bis ins 20. Jahrhundert Teil des europäischen Mächtesystems war. Einer dieser Familien hat die Königin gar ein Haus in Charlottenburg geschenkt. Ein Nachfahr dieser Familie Aly lebt noch heute als Historiker in Deutschland.

Wir haben unser erstes Zwischenziel erreicht. Der Amalienpark an der Breiten Straße ist nicht sehr groß, umsäumt wird er von einer großbürgerlichen Wohnparkanlage, erbaut um 1900. Zu DDR-Zeiten ein bevorzugtes Wohnquartier für Berliner Intellektuelle. „Hier sowie in der näheren und weiteren Umgebung haben die Schriftstellerin Christa Wolf, ihr Kollege Volker Braun oder auch der Schauspieler Manfred Krug gelebt. Christa Wolf, meiner Lieblingsschriftstellerin, bin ich sogar mal beim Brötchenholen begegnet. Rund um den Park war eines der großen kulturellen Laboratorien der DDR.“

Christoph-Martin Vogtherr, (l.) Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, im Gespräch mit Morgenpost-Autor Jochim Stoltenberg.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Der im niedersächsischen Uelzen geborene Vogtherr ist ein wunderbarer Erzähler. Natürlich über fast alles, was Preußen betrifft. Er versteht aber auch, Vergangenheit mit jüngster Geschichte zu verbinden. Und damit Brücken über Epochen hinweg zu bauen, über die zu gehen sich auch außerhalb von Sanssouci oder Charlottenburg lohnt.

Deshalb hat er als zweites Etappenziel Pankows Rathaus an der Breiten Straße gewählt. „In ihm hat die sowjetische Militärregierung die Verantwortlichen für das KZ-Sachsenhausen abgeurteilt. Dieser Prozess gilt als Gegenstück zum Nürnberger Prozess der Amerikaner.“ Noch ein Stück weitgehend unbekannter Zeitgeschichte.

Respektloses Verhalten von Besuchern belasten die Parks

Zurück zur Verantwortung als SPSG-Generaldirektor. Beim Amtsantritt im Februar hat er neben der Steigerung der Attraktivität zwei weitere Großprobleme benannt: Geld für überfällige Sanierungen und Belastung der Parks durch respektloses Verhalten vieler Besucher. Das erste scheint weitgehend gelöst. „Wir haben mittlerweile den wunderbaren Zustand, dass wir mit 400 Millionen Euro aus einem vom Bund sowie den Ländern Brandenburg und Berlin aufgelegten Sonderinvestitionsprogramm mehr als 20 Projekte, teils kleine, teils große, anpacken können. Bei den großen betrifft das vor allem die Dachsanierung am Neuen Palais, die Römischen Bäder im Park Sanssouci und die noch verbleibende Außensanierung am Schloss Charlottenburg und dort auch den Bau des Besucherzentrums.“

Wann hört man von einem Kulturmanager schon mal so dankbare Worte. Sie überraschen bei Christoph Martin Vogtherr eigentlich gar nicht. Er wirkt bescheiden im Auftritt, weiß natürlich, wovon er redet, auch was machbar ist. Ein kluger, nüchterner Norddeutscher, der von seiner Person nicht viel Aufhebens macht, aber auch vor deutlichen Worten nicht zurückschreckt, wenn harte Kritik angebracht ist.

Damit sind wir bei der dritten Herausforderung, dem rücksichtslosen, oft auch rüden Verhalten allzu vieler Besucher der Parks vor allem in Potsdam. „Wir haben kein Problem mit den Touristen. Die Probleme verursachen jene, die die Gärten als ihre Erholungs- und Freizeitfläche betrachten. Größter Problemfall ist der Neue Garten am Heiligensee und am Jungfernsee. Dabei spielt das Einkommen der Besucher, die die Parkregeln missachten, keine Rolle.“ Mehr noch als die Respektlosigkeit gegenüber den Gartenanlagen erzürnt den Generaldirektor das Verhalten gegenüber dem Parkpersonal. „Gärtner werden zum Beispiel massiv beschimpft, wenn sie Besucher auffordern, nicht in die Beete zu gehen, die sie gerade angelegt haben. Und Müll wird zurückgelassen in der selbstverständlichen Erwartung, das Parkpersonal reinige alles. Das ist eine wirklich beunruhigende Entwicklung.“

In den Parks wird nun wegen des Klimawandels umgedacht

Über zusätzliche Sicherheitskräfte wird deshalb nachgedacht. Die aber belasten den ohnehin engen jährlichen Finanzetat. Potsdam ist übrigens kein Sonderfall. Bundesweit klagen Schlossanlagen über zunehmenden Vandalismus. Könnte Eintrittsgeld Abhilfe schaffen? „In der Stiftungssatzung wird das ausdrücklich ausgeschlossen. Der Stiftungsrat müsste einer Änderung zustimmen. Dort gibt es eine eindeutige Ablehnung.“

Von der Grabbeallee biegen wir jetzt rechts in den Majakowskiring, wo einst die DDR Polit-Größen um Walter Ulbricht wohnten, bevor die SED-Spitze nach Wandlitz zog. Passender Ort, nach den Hohenzollern zu fragen, die Ansprüche auch auf teils von der DDR enteignetes Erbe erneuert haben. Eine neue Aktualität, die Preußen für die Öffentlichkeit wieder interessant macht? „Jedenfalls wird die Frage erneuert, wie die Demokratie mit Schlössern umgeht.“

Die Stiftung ist nach dem Sturz der Monarchie 1918 gegründet worden mit dem Auftrag der Weimarer Republik, die Schlösser aus dem Hohenzollernbesitz für die Öffentlichkeit zu bewahren. „Bei den aktuellen Forderungen des Hauses Hohenzollern geht es schon um wichtige Werke. Unser demokratischer Auftrag bleibt, sie für die Öffentlichkeit weitestgehend zu erhalten. Aber die Verhandlungsführung liegt beim Bund, Berlin und Brandenburg sitzen mit am Tisch.“

Darf auch der Generaldirektor SPSG mitreden? „Als betroffene Institutionen sind der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, der Präsident des Deutschen Historischen Museums, Raphael Gross, und ich für den fachlichen Rat dabei.“

Angekommen am Schloss Schönhausen

Nicht betroffen von den „Restitutionsansprüchen“ der kaiserlichen Nachfahren ist unser nun erreichtes Ziel, das Schloss Schönhausen. Es ist bei der Renovierung weitgehend in dem baulichen Zustand aus DDR-Zeiten belassen worden. Für die DDR war es zunächst Amtssitz ihres ersten und einzigen Präsidenten Wilhelm Pieck, später Gästehaus der Regierung. Dort hat auch das letzte eisige Treffen zwischen Honecker und Gorbatschow stattgefunden. Seit 2001 ist das Schloss ein Museum mit drei Ebenen: Das Parterre ist Königin Elisabeth Christine, der ungeliebten Ehefrau Friedrich des Großen, gewidmet, die einst das Schloss bewohnte. Im ersten Stock ist Piecks Arbeitszimmer zu besichtigen, darüber eine Ausstellungsetage. Kaum bekannt, dass die Nazis im Schloss beschlagnahmte „Entartete Kunst“ horteten und verkauften.

Schönhausen – eines von vielen Schlössern am Rande, in dem sich geschichtliche Epochen überlagern. Als wir am Ende unseres Spaziergangs noch ein Stück durch den Schlosspark gehen, beginnt sich der Himmel zu verfinstern. Da kommen dem Generaldirektor neue Probleme in den Sinn. „Ich habe einen ganz neuen Blick aufs Wetter. Regen ist gut, solange kein Sturm dabei ist. Durch die Trockenheit der vergangenen Jahre sind die Bäume in unseren Parks geschwächt. Allein in Sanssouci haben wir 800 Bäume verloren. Eine dramatische Entwicklung. Bei den Pflanzen müssen wir uns wegen des Klimawandels um neue Sorten und Techniken kümmern.“

Es gibt Kontakt mit den Potsdamer Klimaforschern und der TU Berlin. Sie geben Rat, wenn es um Bodenqualität, Bewässerung und Pflanzensorten geht. „Und wir sind für die Klimaforscher interessant, weil wir über 250 Jahre dokumentieren können, was in und auf dem Boden passiert ist.“ Preußische Schloss- und Gartengeschichte als Zuträger für Klimaforschung? Scheinbar nichts, was Preußen im Guten wie im Schlechten bis heute nicht zu leisten vermag.

Zur Person

Familie Christoph Martin Vogtherr wurde im Januar 1965 in Uelzen (Niedersachsen) geboren. Er ist verheiratet und wohnt in der Potsdamer Altstadt.

Ausbildung Studium der Kunstgeschichte, Mittelalterlichen Geschichte und Klassischen Archäologie an der Freien Universität Berlin (FU), in Heidelberg und Cambridge. 1996 Promotion an der FU mit einer Arbeit zur „Gründung der Berliner Museen 1797 bis 1835“.

Karriere 1998 wird er Sammlungskustos für romanische Malerei in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG). 2007 Wechsel als Kurator an die Londoner Wallace Collection, deren Direktor er 2011 wird. Von 2016 bis 2018 Direktor der Hamburger Kunsthalle. Im November 2018 beruft ihn der Stiftungsrat zum Generaldirektor – als Nachfolger von Hartmut Dorgerloh. Amtsantritt am 7. Februar 2019.

Schlösserstiftung Die SPSG ist der Zusammenschluss der „Staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam- Sanssouci“ (DDR) und der „Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Berlin“ (West-Berlin) nach 1990. Diese waren Nachfolger der 1927 gegründeten und 1945 aufgelösten „Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten“.