Schulen in Berlin: Sanierung bis zum letzten Ferientag

Am Montag geht in Berlin der Unterricht wieder los. Aber sind die Klassenzimmer überhaupt sauber und bereit? Wir haben nachgefragt.

Berlin. In vielen Schulen Berlins war es über die Sommerferien alles andere als leer und still. Im Gegenteil – Bauarbeiter und Handwerker gingen in mehr als 230 Schulen der Stadt ein und aus. Denn endlich wird hier saniert, im großen Stil, in allen Bezirken. Dazu kommen Erweiterungen, denn die Schülerzahlen steigen stetig, allein im neuen Schuljahr 2019/20 werden 6000 Kinder mehr als im Vorjahr zur Schule gehen. Insgesamt sind es rund 363.000 Kinder und Jugendliche. Eine wachsende Stadt.

Darum lernen Berlins Schüler nicht nur in klassischen Schulräumen, sondern auch in mehr als 1000 Containern, Modularen Ergänzungsbauten (MEB), Fliegenden Klassenzimmern (kleine Holzmodulbaracken). Und bald sollen dank Schulbauoffensive weitere Schulen dazukommen, der erste Neubau wird am Montag eröffnet – eine Sekundarschule in Mahlsdorf. Gute Nachrichten also.

Doch zurück zu den Schulsanierungen. In allen Bezirken war etwas los, von der Schadstoffsanierung, über die Bodenbeläge, bis hin zur Komplettsanierung. Manche Maßnahme sollte mit dem Ende der Sommerferien abgeschlossen sein, andere werden danach weitergehen. Klar ist aber, die Schulen müssen ab Montag fit sein.

Bloß keine Wiederholung des vergangenen Jahres, als in manchen Schulen anfangs der Unterricht für einige Tage in einen nahe gelegenen Park verlegt werden musste, weil die Räume noch so vom Baustaub verdreckt waren, dass niemand darin lernen konnte.

Schulen in Berlin: Kann es Montag mit dem Unterricht losgehen? Die Lage in den Bezirken

Wir haben also in allen Bezirken nachgefragt, wie der Stand der Sanierung ist. Kann es Montag mit dem Unterricht losgehen? Fast alle haben zu dem Thema geantwortet, nur Reinickendorf und Pankow nicht.

Aus Charlottenburg-Wilmersdorf heißt es von Schulstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD), dass alle Baumaßnahmen im zeitlichen Rahmen sind. „Sie werden alle den Stand erreichen, dass die Schulen ab Montag ihren Unterricht aufnehmen können“, sagt sie. Nur an der ISS Otto-von-Guericke wurde man nicht ganz fertig. „Hier werden die Decken geöffnet bleiben, da die Elektroarbeiten weiter durchgeführt werden müssen.“ Das sähe zwar nicht schön aus, störe aber den Unterricht nicht weiter.

In Friedrichshain-Kreuzberg wird auch nach den Sommerferien weiter gebaut. „Leider konnten nicht alle Sanierungsarbeiten an allen Standorten rechtzeitig zum Schulbeginn abgeschlossen werden“, heißt es aus dem Bezirksamt. Trotzdem gehe man davon aus, dass die Schule am Montag „störungsfrei“ beginnen kann und alle Räume sauber sind. „Im Moment liegen uns keine gegenteiligen Meldungen der Schulen und Reinigungsfirmen vor.“ Allerdings wurden manchmal die Reinigungsfirmen kurzfristig gewechselt. Es könne also sein, „dass es an einigen Standorten doch zu Anlaufproblemen kommt, die wir einer schnellen Lösung zuführen müssen.“ Es bleibt spannend.

Lichtenberg hat gute Nachrichten: Die Fenstersanierung in der Carl-von-Linné-Schule wurde diese Woche fertig. In der Grundschule am Wilhelmsberg haben Tischler die Fenster zwar schon saniert, gestrichen werden sie aber erst in den Herbstferien. In der Matibi-Schule seien alle „staubintensiven Arbeiten“ erledigt, nun würde im Technikraum noch allerlei installiert. „Natürlich werden alle Räume so übergeben, dass sie für schulische Zwecke gut nutzbar sind.“

Viel los ist auch in Marzahn-Hellersdorf. Drei von elf für die Sommerferien angemeldete Schulbaumaßnahmen werden fertig, sagt Schulstadtrat Gordon Lemm (SPD). Die Sportbodensanierung in der Kolibri-Grundschule, die Sanierung der MUR-Pavillons der Grundschule am Fuchsberg und das Haus II der Marcana-Schule. Die Schüler der Wolfgang-Amadeus-Gemeinschaftsschule werden für zwei Jahre ausquartiert. Aber egal, was los sei, der Unterricht werde planmäßig stattfinden. „Reinigungsausfälle sind nicht zu erwarten.“

Auch in Mitte wird nicht alles fertig. So konnten in der Hansa-Grundschule die WC-Container noch nicht geliefert werden, in der Charlotte-Pfeffer-Schule gab es Bauverzögerungen, in der Leo-Lionni-Grundschule und der Anna-Lindh-Grundschule wurden bei der Sanierung Schadstoffe wie Asbest gefunden. Aber fünf Grundschulen wie die Allegro-Grundschule und Wilhelm-Hauff-Grundschule wurden pünktlich fertig.

Aus Neukölln heißt es vom Bezirksamt: „Von Unterrichtsausfällen an Schulen gehen wir momentan nicht aus.“ Sonst wäre man von den Schulleitungen ja bereits alarmiert worden.

Wie sieht es in Tempelhof-Schöneberg aus? „Die Baureinigungsfirmen arbeiten intensiv, damit die Schüler ihre Räume zum Schuljahresbeginn sauber und frisch vorfinden.“ In der Werbellinsee-Grundschule habe man die Bodenbeläge erneuert und Akustikdecken montiert. Aber nicht überall wurde man fertig. „Kleinere, wenig schmutzintensive Restarbeiten erfolgen in den ersten Wochen noch parallel zum Schulbetrieb“, sagt Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD).

Guter Dinge ist man in Spandau. „Nach Auskunft des Hochbauamtes konnten nahezu alle in den Sommerferien getätigten Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen werden“, heißt es aus dem Bezirksamt. Nur der Hallenboden der Sporthalle der Siegerland-Grundschule sei noch nicht fertig, hier wird auf Schadstoffe geprüft. Baureinigung habe an allen betroffenen Schulen stattgefunden. „Wir gehen davon aus, dass die Schulen in unserem Bezirk den Schulbetrieb am Montag ungehindert aufnehmen können.“

In Steglitz-Zehlendorf ist man an einigen Schulen fertig geworden – wie der Wilma-Rudolph-Oberschule oder der Helene-Lange-Schule. An anderen wird noch gewerkelt, aber örtlich begrenzt. So ist an der Beethoven-Oberschule die Baustelle von der restlichen Schule „abgeschottet“, sind in der Friedrich-Drake-Grundschule sechs Räume gesperrt, wird an der Clemens-Brentano-Grundschule das Haus 4 nach und nach freigegeben. In der Zinnowwald-Grundschule findet zwar noch Brandschutzsanierung statt, die Grundreinigung sei aber erfolgt.

In Treptow-Köpenick ist man noch nicht fertig. An der Schule an den Puettbergen, der Friedrichshagener Schule und der Grünauer Gemeinschaftsschule wird weitersaniert. Aber: „Nach heutigem Stand ist sichergestellt, dass der Schulbetrieb an allen Schulen wie geplant beginnen kann.“