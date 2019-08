Grüne wollen Autoverkehr in Berlin noch weiter zurückdrängen

Staus in der City wie hier am Blücherplatz in Kreuzberg soll es ab dem Jahr 2030 nicht mehr geben.

Berlin. Die Berliner Grünen wollen im Zuge ihrer Offensive für deutlich ausgebauten Klimaschutz in Berlin den Autoverkehr noch weiter zurückdrängen. Die Fraktion beschloss bei ihrer Klausurtagung in Prag eine „Null-Emissions-Zone“. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen ab 2030 nicht mehr in die Innenstadt einfahren dürfen. „Wir sehen den Klimanotstand“, begründete Fraktionschefin Silke Gebel den Vorstoß. Deshalb müsse die Stadt beim Klimaschutz „eine Schippe drauf legen“. Statt wie bisher geplant im Jahr 2050 klimaneutral zu werden, drängen die Grünen darauf, dieses Ziel schon für 2035 anzustreben. Es sei klar, dass man von Berlin aus „nicht den ganzen Planeten retten“ könne, räumte Gebel ein: „Aber was bei uns passiert, hat eine große Strahlkraft.“

Umwelt- und Verkehrssenatorin Regine Günther zeichnete ein dramatisches Bild der „Erderhitzung“ und deren Folgen. Es drohten Wassermangel für Milliarden Menschen, Hunger, Malaria. In Berlin werde es zu Überschwemmungen, Fischsterben und Dürre kommen. Der Hitzesommer 2018 sei ein „Vorgeschmack“ auf das gewesen, was in wenigen Jahrzehnten normal sein werde. „Es kann auch 43 oder 48 Grad heiß werden“, warnte die Senatorin. Wenn alles so weiterlaufe wie bisher, „reden wir nicht mehr von zwei Grad mehr, sondern von einer anderen Welt“. Deshalb müsse man so schnell wie möglich raus aus den fossilen Brennstoffen.

Mix aus Vorschriften und Fördermitteln für mehr Klimaschutz

Auch durch die breite Zustimmung für die Schüler-Demonstranten von Fridays for Future fühlen sich die Grünen nun ermuntert, mit einem Mix aus Vorschriften und Fördermitteln in Berlin mehr Klimaschutz durchzusetzen. „Wir müssen radikale Ideen formulieren, die wir vernünftig umsetzen und dabei die Leute mitnehmen“, sagte die Landesvorsitzende Nina Stahr. Die Partei rechnet mit starkem Widerstand: „Diesen Gegenwind müssen wir in Energie umwandeln“, sagte Fraktionschefin Antje Kapek. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop glaubt sogar, dass ihre Forderungen den derzeit in den Umfragen sehr starken Grünen helfen: „Die Menschen merken, dass wir es ernst meinen mit dem Klimaschutz“, sagte Pop.

Senatorin Günther beschrieb die Handlungsmöglichkeiten für die Berliner Politik. Der Straßenverkehr und damit der Verbrennungsmotor seien für fast ein Viertel der Berliner Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich. Neben einem Verbrenner-Fahrverbot in der Innenstadt wollen die Grünen Parkplätze entsiegeln, die Parkraumbewirtschaftung ausweiten, den öffentlichen Nahverkehr sowie den Radverkehr ausbauen. Als Instrumente gegen den Autoverkehr in der Stadt diskutiert die Partei über eine City-Maut oder eine Nahverkehrsabgabe, bei der jeder Autofahrer auch ein Ticket für Bus und Bahn kaufen muss.

Noch wichtiger für den Klimaschutz in Berlin sind der Gebäudesektor und die Energieerzeugung. Die in der Stadt wichtige Fernwärme solle „grün“ werden, also ohne die Verbrennung von Kohle und Gas funktionieren, lautet das zentrale Ziel, an dem gearbeitet wird. Vor allem wollen die Grünen die Sanierung von Gebäuden beschleunigen. Bisher würden im Jahr nicht einmal ein Prozent der Gebäude saniert. Mindestens 2,5 Prozent müsse man erreichen.

Planungsverfahren derartig langwierig, dass man Klimaziele nicht erreichen kann

Der Abgeordnete Stefan Ziller, Verwaltungsexperte der Fraktion, wies auf einen zentralen Engpass hin. Die Planungsverfahren seien in Berlin derartig langwierig, dass man so die Klimaziele nicht erreichen könne. Senatorin Günther stimmte diesem Befund zu. Ihre Senatsverwaltung steht schon länger in der Kritik, mit dem Bau von Radwegen und dem Umbau des Nahverkehrs nicht schnell genug voran zu kommen.

Einige weitere Beschlüsse der Grünen könnten jedoch dafür sorgen, dass vor allem Immobilienbesitzer demnächst stärkeren Bedarf nach Fördermitteln anmelden. Für Neubauten soll es Pflicht werden, Photovoltaik-Anlagen mit einzuplanen. In einem Wärmegesetz nach dem Vorbild von Baden-Württemberg werden Hauseigentümer verpflichtet, bei der Modernisierung von Heizungsanlagen einen Anteil von erneuerbaren Energien einzusetzen. Hier wollen die Grünen die Investitionen mit Förderprogrammen unterstützen.

Weil sich Berlin auch bei allen Klimaschutz-Bemühungen auf steigende Temperaturen einstellen sollte, muss sich die Stadt verschärft um ihre Grünanlagen und Straßenbäume kümmern. Die Grünen machen sich dafür stark, mehr Geld für die Pflege von Stadtgrün auszugeben.