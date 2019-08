Das sind die besten Tipps zum Wochenende in Berlin

Kellnerin Selena bedient im „S-Café“ in Friedenau. Hier ist es so ruhig, dass viele Gäste die S-Bahn vergessen.

Ausgehen nur in der Innenstadt? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Oase direkt an der Bahn: „S-Café“ in Friedenau

Das kleine „S-Café“ am Bahnhof in Friedenau gibt es jetzt schon seit bald 35 Jahren. Klein ist es aber nur im Spätherbst und Winter. Dann kann sich glücklich schätzen, wer einen der nur 20 Plätze bekommt. Im Sommer bieten die Terrasse und der Garten genügend Sitzplätze. Vor allem trifft sich hier die Nachbarschaft. Der Weg dürfte sich aber auch für andere Berliner lohnen. Bunte Stühle unter großen Sonnenschirmen laden zum Entspannen ein. Wer einen Liegestuhl ergattert, macht es sich darin mit der Zeitung oder einem Buch bequem. Fährt hier wirklich die S-Bahn alle paar Minuten vorbei? Vielen fällt das gar nicht mehr auf. „Es ist ein wunderbarer Ort zum Essen, Lesen, leise Sprechen mit einem Freund“, schreibt ein Fan auf Facebook. „Ich liebte diesen Ort, ein ganzes Jahr wohnte ich hier, in der Wielandstraße. Ich werde es vermissen.“

Das Fachwerkhaus im alpenländischen Schweizerstil stammt von 1891. Es gehört zum Bahnhofsensemble, das entstanden war, als die damalige Wannseebahn eröffnet wurde. Früher war in dem Haus ein Tabak- und Zeitungsladen untergebracht, wie historische Fotos belegen. Die Karte bietet ein umfangreiches Frühstücksangebot und kleine Speisen wie Brote, Baguettes und Salate. Eine Tasse Cappuccino kostet 2,50 Euro, ein kleiner Bio-Espresso 1,90 Euro, ein Pott Kaffee von der Ridders Kaffeerösterei in Friedenau 2,20 Euro. Alle Espresso-Spezialitäten gibt es auch entkoffeiniert und mit laktosefreier- oder Soja-Milch. Der hausgemachte Eistee (3,20 Euro) ist sehr beliebt. Zu den Sommerangeboten gehören vegane Sommerstullen wie Vollkornbrot mit Avocadocreme, Körnermix und Rucola – und in der Variante Rote-Bete-Humus (zwei Brote für fünf Euro). Schon mal vorab: Ab November will das „S-Café“ in der gegenüberliegenden Bahnhofshalle sonntags wieder ein Frühstücksbuffet anbieten. gma

S-Café“ am S-Bahnhof Friedenau, Bahnhofstraße 4 c, Tempelhof-Schöneberg. Täglich von 9 bis 1 Uhr, Tel: 030/852 06 00, e-mail: post@s-cafe-friedenau.de. www.s-cafe-friedenau.de

Steglitz-Zehlendorf: Ein Spaziergang zu Pflanzen, die die Sonne im Namen haben

Sonnenblumen drehen sich immer zum Licht.

Sie lieben das Sonnenlicht – und das machen sie auch mit ihrem Namen deutlich. Das bekannteste Beispiel ist die Sonnenblume. Die Pflanze kann gar nicht genug Sonnenlicht bekommen. Deshalb drehen sich die Blütenköpfe im Verlauf eines Tages. Morgens begrüßen sie die Sonne im Osten, abends verabschieden sie sie im Westen. Neben der klassischen Vertreterin gibt es viele Arten, die sich in der Sonne wohlfühlen. Das Spektrum reicht von einjährigen Pflanzen bis zu mehrjährigen Stauden, von Bodendeckern zu überragenden Vertretern. Und alle Sonnenblumen sind bienenfreundliche Pflanzen. Biologin Beate Senska wird die verschiedenen Arten in ihrer Führung „Sonnenhut, Sonnenbraut, Sonnenwende“ am Sonntag im Botanischen Garten vorstellen. Bei dem Spaziergang über das Freiland erfahren die Besucher mehr über die Herkunft der Pflanzen und ihre Namen.

4. August, Treffpunkt 10 Uhr, Botanischer Garten, Eingang Königin-Luise-Platz, Führung sechs Euro, ermäßigter Garteneintritt drei Euro.

Lübars im Zeichen der Musik der 90er-Jahre und des Schlagers

Foto: Kollmann

kommenden Wochenende kommen Schlagerfans und Anhänger der Musik aus den 90er-Jahren voll auf ihre Kosten. Der 90er-Olymp am Freitag, 9. August, und der Schlagerolymp am Sonnabend, 10. August, ziehen jedes Jahr Tausende Menschen in den Freizeit- und Erholungspark. Auf der Bühne steht auch nicht irgendwer: Stars der 90er-Jahre wie Oli P, DJ Tomekk, Magic Affair oder Captain Jack werden die alten Hits zum Besten geben. Beim Schlagerolymp können sich die Gäste auf Beatrice Egli, Pietro Lombardi, Frank Zander, Ella Endlich, Marie Wegener und Feuerherz freuen. Auf dem Veranstaltungsplatz wird für Speisen und Getränke gesorgt sein.

Freizeit- und Erholungspark Lübars an der Quickborner Straße. 90er-Olymp, Freitag (9. August), 16–23 Uhr, Eintritt 28,90 Euro. Schlagerolymp, Sonnabend (10. August), Einlass 11 Uhr, Beginn 13 Uhr, Eintritt 28,90 Euro. Tickets gibt es im Strandbad Lübars oder auf super-ticket.de. Es gibt Shuttle-Busse vom U-/S-Bahnhof Wittenau zum Veranstaltungsort und zurück.

Flohmarkt für Tanz-Kleidung und Tango-Open-Air in Wilmersdorf

Foto: Juliane Kaelberlah

Mitte August kommt das sonst eher ruhige Evangelische Campus Daniel mit etwas Besonderem in Schwung: Zum ersten Mal gibt es dort am 17. August von 12 bis 16 Uhr einen Tanzklamotten-Flohmarkt. Verkauft werden gut erhaltene Tanz-Accessoires wie Hüte und Stolen sowie Tanzkleider, -anzüge und -schuhe, die bei einer Tango-Milonga unter freiem Himmel mit Live-Akkordeonmusik gleich zum Einsatz kommen können. Wer sich noch nicht zur Tanzszene zählt, aber bei „Let‘s Dance“ regelmäßig vor dem Fernseher mitschwingt, kann mit Tanzlehrerin Asnat Ricardo die ersten Tango-Schritte auf dem Parkett ausprobieren. Bei Regen finden Flohmarkt und Tanzveranstaltung im Kirchsaal statt. Verkäuferinnen und Verkäufer müssen sich schon bis spätestens Montag, 12. August 2019 bei Martina Rohrbach per Mail an rohrbach@cw-evangelisch.de für den Flohmarkt anmelden.

17. August, 12 bis 16 Uhr, Evangelischer Campus Daniel, Brandenburgische Straße 51, Wilmersdorf; Eintritt frei. Informationen und ein Merkblatt für Verkäufer unterwww.campus-daniel.de/flohmarkt.

Großes Treffen der Schiffs-Modellbauer im Britzer Garten

Foto: Frank

Ahoi! Der See im Britzer Garten verwandelt sich am morgigen Sonntag in einen Ozean. Von 10 bis 18 Uhr zeigt hier nämlich der Verein Sail and Road beim „9. Großen Schiffsmodeltreffen“ seine besten Schiffsnachbauten: Vom Mini-U-Boot, Schlepper und Segelyacht über die Dampfpinasse bis zum Oceanliner, Rettungskreuzer und Feuerlöschboot wird alles geboten, was die Freizeitkapitäne aus Berlin und Brandenburg aufzubieten haben. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Shanty-Chor Berlin von 14 bis 17 Uhr. Deutsche und englische Seemannslieder stehen auf dem Programm der knapp 50 Seemänner und -frauen, aber auch Medleys aus Liedern, die jeder kennt. Direkt am Modellboot- hafen wird ein Snack-Stand aufgebaut sein, der Pommes, Bratwurst, Limonade, Bier und Co. verkauft.

4. August, 10–18 Uhr, Britzer Garten, Sangerhauser Weg 5, Neukölln. Eintritt zum Britzer Garten. Drei Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt. Weitere Informationen:www.britzer-garten.de.

Kiezspaziergang an der Oderberger Straße erlaubt Einblick in die Geschichte

Foto: T. Schubert

Heute eine touristische Flaniermeile, früher eine triste Sackgasse: Die Oderberger Straße endete bis 1989 an der Berliner Mauer. Durch eine Aussichtsplattform auf der West-Berliner Seite wurde sie nicht nur zum Schaufenster in die DDR, sondern stand auch im Osten unter besonderer Beobachtung durch das SED-Regime. Im Rahmen eines Kiezspaziergangs des Museums in der Kulturbrauerei können Interessierte am Sonntag die verschiedenen Perspektiven nachvollziehen. Die jetzigen Ladengeschäfte lassen kaum erahnen, wie man hier früher für die nötigsten Erledigungen Schlange stand oder die bekannte Badeanstalt besuchte. Der Spaziergang dauert 1,5 Stunden, beginnt am Informationsschalter im Museum in der Kulturbrauerei und endet am Standort der ehemaligen Aussichtsplattform. Teilnehmer müssen sich nicht anmelden und können die Tour kostenlos begleiten.

4. August, 11 Uhr, Start des Rundgangs am Museum in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, Prenzlauer Berg.

Mehr als 200 Oldtimer werden auf der Zitadelle Spandau gezeigt

Foto: Detlef Fuchs

Die Zitadelle Spandau verwandelt sich an diesem Sonntag in ein Freiluftmuseum für Oldtimer: Die Berliner Brüder Julian und Luzian Born von ReBornClassics Berlin organisieren dort mit dem Unternehmen Trinity Music ein Open Air, bei dem etwa 200 historische Wagen sowie Oldtimer-Motorräder und antike Fahrräder gezeigt werden. Premiere feierte das Event auf der Zitadelle im vergangenen Jahr, dieses Mal sei es aber deutlich größer, betonen die Veranstalter. Unter den ausgestellten Fahrzeugen soll sich unter anderem ein Cadillac Eldorado befinden, in dem während einer Parade im Jahr 1983 einst Prinz Charles und Lady Diana saßen. Außerdem werden Wagen aus der Vorkriegszeit gezeigt sowie Karossen aus mehreren Ländern, darunter USA, Italien und Frankreich. Für Kinder gibt es unter anderem einen Schminkbereich und eine Hüpfburg. Außerdem steht Live-Musik auf dem Plan, und die Museen der Zitadelle sowie der Juliusturm können besichtigt werden.

Sonntag, 12 Uhr, Ende voraussichtlich 18 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, Eintritt zehn Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei.