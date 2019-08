BVG: Letzte Schülertickets sollen Samstag ankommen

Berlin. Gerade noch rechtzeitig zum Schulbeginn: Spätestens an diesem Samstag sollen alle Antragsteller das neue kostenlose Schülerticket zum August im Briefkasten haben. Das sicherten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Freitag zu. Insgesamt wurden demnach zum 1. August 140 000 Schülertickets bestellt. Die letzten 50 000 davon seien am Dienstag in den Versand gegangen, hieß es. Bei der S-Bahn gingen 2900 Bestellungen zum August ein.

Auch Schüler ohne Schülerticket können im Tarifbereich AB vorerst umsonst fahren. Für den Übergang reicht es bis November, wenn sie bei der Kontrolle einen gültigen Schülerausweis vorzeigen. Weitere Schülertickets sind in Arbeit. Bei der BVG sind 15 000 Bestellungen zum 1. September eingegangen, bei der S-Bahn 1100. Die S-Bahn will diese Karten voraussichtlich ab Mitte des Monats verschicken.