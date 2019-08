Erste Arbeitsverträge für „Solidarisches Grundeinkommen“

Berlin. Rahim Nagibulla lebt seit 2009 in Berlin. Seitdem hat sich der 32 Jahre alte gebürtige Afghane mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Weil er gut deutsch spricht, half er unter anderem Flüchtlingen bei Behördengängen oder sprang als Dolmetscher ein. Immer wieder rutschte Nagibulla aber auch in Hartz IV ab. Seit zwei Jahren sei er mittlerweile arbeitslos, sagte Nagibulla am Freitag bei einem Termin mit Berliner Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD.

Nagibulla, mittlerweile deutscher Staatsbürger, gehört zu den ersten Teilnehmern am Modellprojekts zum sogenannten solidarischen Grundeinkommen in Berlin. Seinen Arbeitsvertrag bei der Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) unterzeichnete er am Freitag. Bei der landeseigenen Immobiliengesellschaft soll Nagibulla als Quartiersmanager arbeiten. Zunächst nimmt ihn die WBM dabei gewissermaßen an die Hand: Nagibulla wird in den ersten Monaten stets nur mit Begleitung in den Wohnquartieren unterwegs sein. „Er soll in die Arbeit reinwachsen und später auch eigenständig Aufgaben übernehmen“, erklärte WBM-Geschäftsführer Jan Robert Kowalewski.

Bund verweigerte Unterstützung

So wie Rahim Nagibulla sollen bis Ende des kommenden Jahres 1000 weitere Langzeitarbeitslose innerhalb des Modellprojekts zum solidarischen Grundeinkommen in Berlin eine regelmäßige Arbeit aufnehmen. Die veranschlagten Kosten in Höhe von rund 35 Millionen Euro jährlich trägt das Land Berlin vorerst alleine. Zunächst läuft das Projekt fünf Jahre.

Eigentlich wollte Müller den Versuch mit 4000 oder 5000 Arbeitslosen auch in anderen Bundesländern. Doch sein SPD-Parteikollege, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, wollte kein Geld dazugeben. Der Bund setzt stattdessen auf das sogenannte Teilhabechancengesetz: Arbeitgeber bekommen Lohnkostenzuschüsse, wenn sie Langzeitarbeitslose regulär einstellen.

Müller: Grundeinkommen kann nicht jedes Problem lösen

Müller sagte am Freitag, auf den Wandel der Arbeitswelt ausgelöst durch Automatisierung und Digitalisierung gebe es nicht nur eine Antwort. Es brauche aber eine neue, soziale Agenda. „Das solidarische Grundeinkommen ist ein Vorschlag. Es soll und kann nicht jedes Problem lösen“, erklärte Müller. In Berlin gibt es derzeit rund 40.000 Langzeitarbeitslose, also Menschen, die ein Jahr und länger arbeitslos sind.

Ziel sei, Arbeitslosen möglichst früh langfristige und versicherungspflichtige Stellen zu vermitteln, anstatt sie in der Arbeitslosigkeit immer neue kurze Maßnahmen durchlaufen zu lassen. Für viele Arbeitslose spiele es eine große Rolle, nicht weiter Empfänger von Sozialleistungen zu sein, sondern ein gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft, betonte Müller.

Die Projektteilnehmer arbeiten zum Beispiel als Mobilitätshelfer in der U-Bahn oder als Quartiershelfer bei Wohnungsgesellschaften. Sie helfen Obdachlosen oder übernehmen unterstützende Tätigkeiten in Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen. Ihr Gehalt orientiert sich am Tarif oder dem Mindestlohn. Dutzende Arbeitgeber haben Stellen angeboten. Darunter sind auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

120 Stellen bei der BVG für Langzeitarbeitlose

Als Anstalt öffentlichen Rechts sei es die Aufgabe der BVG, dem Land etwas in Form von guter Beschäftigung zurückzugeben, sagte Personalvorstand Dirk Schulte. 120 Plätze habe das Landesunternehmen zunächst im Rahmen des Modellprojekts angeboten. „Für Jeden, den wir mit an Bord holen, hat es sich gelohnt“, erklärte er.

Auch Ulrike Gehn setzte am Freitag ihre Unterschrift unter einen Arbeitsvertrag im Rahmen des Projekts zum solidarischen Grundeinkommen. Gehn, 32 Jahre alt und schwerbehindert, soll bei dem gemeinnützigen Unternehmen „Kopf, Hand + Fuss gGmbH“ als Sozial-Lotsin arbeiten. Konkret soll Gehn bei der Firma, die auch Seminare organisiert, die Inklusion im Blick behalten und dafür sorgen, dass die Veranstaltungen auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich und erlebbar sind, sagte „Kopf, Hand + Fuss gGmbH“-Chefin Stefanie Trzecinski. Für die gelernte Bürokauffrau Ulrike Gehn ist die Tätigkeit der erste feste Job sei zwei Jahren.