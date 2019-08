Ein Berlkönig in Berlin

Am Montag geht der erste Stadtrand-Berlkönig an den Start. Weitere Verbindungen zwischen Berlin und Brandenburg sind geplant.

Brandenburg-Verbindung BVG wollen weitere Rufbusse am Stadtrand einrichten

Mit einem neuen digitalen Rufbus wollen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Berlin und das brandenburgische Umland besser verbinden: Ab Montag, 5. August, werden unter dem Namen Berlkönig BC Kleinbusse zwischen Schulzendorf und dem U-Bahnhof Rudow pendeln. „Kluge, geteilte und vernetzte Mobilität ist der Schlüssel für die lebenswerten Städte und Regionen von morgen“, sagte BVG-Vorstandsvorsitzende Sigrid Nikutta.

Fahrgäste können die Fahrten per App buchen. Ein Computer berechnet die Route, so dass mit wenigen Umwegen möglichst viele Fahrgäste eingesammelt werden. Es gilt der VBB-Tarif BC. Ein Aufschlag von 0,50 Euro kann nur bargeldlos bezahlt werden - per Kreditkarte oder Paypal. Unter der Liniennummer 740 werden die Busse montags bis freitags von 5 bis 9 Uhr und von 14 bis 20 Uhr im Einsatz sein. Gefahren werden sie von der Taxiinnung Berlin.

Die Verbindung vom U-Bahnhof Rudow nach Schulzendorf sowie einen Teil von Zeuthen soll eine erste Teststrecke sein. Weitere Einsatzgebiete sind in Planung. So werde überlegt, Leegebruch (Oberhavel) als auch Heiligensee mit dem U-Bahnhof Alt-Tegel zu verbinden sowie Altlandsberg (Märkisch-Oderland) mit der U-Bahn-Endstation Hönow. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesverkehrsministerium.