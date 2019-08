Gewitter über Berlin - Feuerwehr im Ausnahmezustand - Viele Staus

Berlin. Ein Gewitter mit Starkregen ist am Freitagnachmittag über Berlin hinweggerollt. Die Berliner Feuerwehr war erneut im Ausnahmezustand, wie ein Sprecher sagte. Ab 15 Uhr sei es zu 80 witterungsbedingten Einsätzen gekommen, wie es am späten Nachmittag hieß. Ausnahmezustand bedeutet, dass die Einsätze nach Dringlichkeit statt chronologisch bearbeitet werden.

Ein Schwerpunkt der Einsätze lag zunächst im Bereich Moabit. Auch in allen weiteren Innenstadtbezirken kam es zu Überflutungen. "Die Zahl der Anrufer reißt nicht ab", so der Sprecher weiter.

Aufgrund des Starkregens kam es an den beiden Berliner Flughäfen in Tegel (TXL) und Schönefeld (SXF) zu Verzögerungen. "Bitte seid etwas geduldig", hieß es bei Twitter von den Flughäfen Berlin-Brandenburg.

Wegen der Überflutungen wurden Straßen gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, wurden zwischenzeitlich die Berliner Stadtautobahn A100 in Höhe Beusselstraße/Seestraße, der Kreuzungsbereich Klingelhöfer-/Tiergarten-/Budapester Straße in Moabit, die Karl-Marx-Straße in Neukölln, die Yorckstraße in Schöneberg und die Einfahrt Heidestraße im Tiergartentunnel gesperrt.

Im gesamten Stadtgebiet kam es zu Staus. Mehrere Bus- und Tramlinien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mussten wegen überfluteter Straßen umgeleitet werden und hatten große Verspätung. Die Tramlinien 21, 27, 37, 60, 61, 62, 63, 67 und 68 wurden eingestellt. Kurz nach 18 Uhr hieß es von der BVG, der Verkehr auf den betroffenen Linien werde schrittweise wieder aufgenommen.

Gewitter mit Überflutungen in Berlin: Aktuelle Störungen bei der BVG

Auch die Feuerwehr selbst wurde von den Regenmassen überrascht. "Wir sind auch selbst betroffen. In mehreren Wachgebäuden haben wir Wassereinbrüche zu verzeichnen, die unsere Kräfte beschäftigen", twitterte die Feuerwehr.

Wir sind auch selbst betroffen. In mehreren Wachgebäuden haben wir Wassereinbrüche zu verzeichnen, die unsere Kräfte beschäftigen. #AZ_Wetter#Wasserschaden#Unwetter pic.twitter.com/vlnxTU9IMU — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 2, 2019

Wetter in Berlin: Wetterdienst mit amtlicher Warnung vor Gewitter

Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe sagte, das Gewitter sei heftiger als die jüngsten Unwetter in Berlin. Allein am Pumpwerk Seestraße seien in kurzer Zeit 61 Liter gemessen worden - so viel wie sonst in einem gesamten Monat.

Weitere Top-Niederschlagsmengen laut Wasserbetrieben in Berlin:

Gitschiner Straße (Kreuzberg): 48 Liter

Oberschöneweide (Treptow-Köpenick): 45 Liter

Chauseestraße (Mitte): 44 Liter

Natz sagte der Berliner Morgenpost, dass das bereits der dritte Starkregen diese Woche sei. Für so etwas sei die Kanalisation in Berlin nicht ausgelegt. Daher sei es punktuell im Stadtgebiet zu Überschwemmungen gekommen

Kurz vor Beginn des Gewitters hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor Gewitter ausgegeben. Die Warnung galt bis 17.30 Uhr. Für den Südwesten der Hauptstadt wurde sogar eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel ausgegeben. Hier galt die Warnung bis 17.15 Uhr.

Am U-Bahnhof Hermannplatz in Neukölln sorgte der Starkregen für regelrechte Sturzbäche. Videos, die beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht wurden, zeigen die Wassermassen:

Hat jemand von meinen Tweeties nen Schlauchboot dabei der mich Hermannplatz abholen kann?! ⛈😯 pic.twitter.com/uAmWlCGMvr — Stefan (@biesdorfer83) August 2, 2019

In Tiergarten verwandelte der Starkregen die Straßen in reißende Bäche:

Ein kurioses Video, das am Freitagnachmittag an einem nicht näher bestimmten Ort in Berlin entstanden sein soll, sorgte bei Twitter für Furore. Es zeigt vier Männer, die auf der Bordsteinkante sitzen und mit sichtlicher Freude die von Autos und Bussen ausgelösten Wellen genießen:

Wenn es in Berlin regnet.... pic.twitter.com/U4p70jEnPT — Besorgte Bürgerin (@franzikempis) August 2, 2019

Wetter in Berlin: Nur vereinzelter Regen am Sonnabend erwartet

Am Sonnabend wechseln sich Sonne und Wolken ab, Schauer oder Gewitter werden nur vereinzelt erwartet, der Wind weht nur schwach. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad am Tag, in der Nacht werden erneut Werte zwischen 15 und 12 Grad erwartet.

Am Sonntag bleibt es laut Prognose trocken, aber vor allem am Nachmittag stärker bewölkt. Die Temperaturen liegen ähnlich wie an den Vortagen. Zum Start in die neue Woche kann es dann wieder etwas wärmer werden - die erwartete Höchsttemperatur liegt bei bis zu 27 Grad. Auch am Montag soll es laut Prognose überwiegend trocken bleiben, am Nachmittag gibt es ein leichtes Schauerrisiko.

Für die Natur bedeutet der Regen der vergangenen Tage eine große Entspannung: Die Waldbrandgefahr ist in allen Brandenburger Landkreisen auf die Stufe 1 oder 2 zurückgesetzt worden, was eine sehr geringe oder geringe Gefahr bedeutet. Seit Jahresbeginn haben in Brandeburg schon weit mehr als 1000 Hektar Waldfläche gebrannt.