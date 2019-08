Am Freitag drohen erneut Gewitter mit Starkregen

Berlin.. Die letzten Gewitter sind erst wenige Tage her, da drohen schon wieder Unwetter mit starken Regenfällen und heftigen Windböen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes kann es am Freitag in Berlin und Brandenburg ab dem Mittag gebietsweise Schauer und örtliche Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter geben. Auch Hagel ist möglich. Die Sturmböen können Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde erreichen.

Die Höchsttemperatur liegt am Freitag bei bis zu 26 Grad. In der Nacht kann es erneut Schauer und Gewitter geben, die in Berlin und im Brandenburger Norden allmählich nachlassen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 15 Grad.

Nur vereinzelter Regen am Sonnabend erwartet

Am Sonnabend wechseln sich Sonne und Wolken ab, Schauer oder Gewitter werden nur vereinzelt erwartet, der Wind weht nur schwach. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad am Tag, in der Nacht werden erneut Werte zwischen 15 und 12 Grad erwartet.

Am Sonntag bleibt es laut Prognose trocken, aber vor allem am Nachmittag stärker bewölkt. Die Temperaturen liegen ähnlich wie an den Vortagen. Zum Start in die neue Woche kann es dann wieder etwas wärmer werden - die erwartete Höchsttemperatur liegt bei bis zu 27 Grad. Auch am Montag soll es laut Prognose überwiegend trocken bleiben, am Nachmittag gibt es ein leichtes Schauerrisiko.

Für die Natur bedeutet der Regen der vergangenen Tage eine große Entspannung: Die Waldbrandgefahr ist in allen Brandenburger Landkreisen auf die Stufe 1 oder 2 zurückgesetzt worden, was eine sehr geringe oder geringe Gefahr bedeutet. Seit Jahresbeginn haben in Brandeburg schon weit mehr als 1000 Hektar Waldfläche gebrannt.