ADAC rechnet zum Ferienende erneut mit langen Staus

Bereits an den vergangenen Ferienwochenenden gab es auf den Autobahnen in Deutschland lange Staus.

Berlin. In Berlin und Brandenburg steht das letzte Ferienwochenende vor der Tür - und damit auch die letzte große Rückreisewelle. Wer auf den Autobahnen unterwegs ist, der kann sich erneut auf Staus einstellen. Der ADAC warnt auf seiner Website: „Auch an diesem Wochenende droht Urlaubern und Urlaubsheimkehrern extremer Reisefrust auf den Autobahnen.“

Denn auch in sechs anderen Bundesländern - in Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und im Saarland - rückt das Ferienende näher, sodass mit vielen Rückreisenden gerechnet wird. Aus Bayern und Baden-Württemberg, wo die Ferien erst vor einer Woche begonnen haben, startet derweil die zweite Reisewelle in Richtung Süden und Meer. Laut ADAC herrscht deshalb am Wochenende „Staustufe Rot“, vor allem die Rückreisespuren seien betroffen.

ADAC erwartet auch im benachbarten Ausland Staus

Besonders viel Verkehr erwartet der ADAC unter anderem auf den Fernstraßen zur Nord- und Ostsee, auf dem Berliner Ring, auf der A9 München – Nürnberg – Berlin, der A11 Dreieck Uckermark – Berlin und der A24 Hamburg – Berlin. Aber auch, wer auf den Straßen im benachbarten Ausland unterwegs ist, muss sich auf Verzögerungen einstellen, heißt es.

So sei etwa entlang der Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn wegen der Sperre von Ausweichrouten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Ein weiterer Faktor: das anstehende Formel-1-Rennen in Budapest, bei dem mit einem Besucheransturm gerechnet wird. Das verschärfe die Stausituation auf den österreichischen Autobahnen A 1 und A 4 sowie der ungarischen M 1 zusätzlich.

Mehr als 5000 Staus pro Wochenende

Wer nicht pünktlich zum Schulstart wieder in Berlin und Brandenburg sein muss, dem empfiehlt der ADAC auf einen stauärmeren Tag wie Montag oder Dienstag auszuweichen. Wie stark der Verkehr an den vergangenen Ferienwochenenden war, zeigen Zahlen des ADAC, wonach es an den vergangenen drei Wochenenden jeweils mehr als 5000 Staus gab.

Besonders schlimm war die Situation am letzten Juli-Wochenende: Wie der ADAC auf Twitter schrieb, betrug die Gesamtlänge aller Staus 11.499 Kilometer - im Vorjahr seien es an dem selben Wochenende nur 8.841 Kilometer gewesen.