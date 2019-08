Bauland in Friedrichshain-Kreuzberg am teuersten

Der Chamissoplatz in Kreuzberg gehört zu den begehrten Innenstadtlagen, in denen allerdings kaum noch Platz für weitere Gebäude ist. Das treibt die Baulandpreise in immer neue Höhen.

Statistiker haben Baulandpreise ausgewertet. Die reichen von 208 Euro in Treptow-Köpenick bis zu 4482 Euro in Friedrichshain-Kreuzberg.

Berlin. Bauen in Berlin wird immer teurer. Eine Hauptursache für die explodierenden Baukosten sind die stark gestiegenen Baulandpreise. 2018 hat sich Bauland in der Hauptstadt um 36 Prozent verteuert, wie aus den Daten hervorgeht, die das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag veröffentlicht hat.

Im Durchschnitt kostete ein Quadratmeter unbebautes Bauland in Berlin 946 Euro. Damit haben sich die Preise binnen einen Jahres im Durchschnitt um 252 Euro je Quadratmeter erhöht. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den zwölf Berliner Bezirken.

Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf mit deutlichem Abstand

Mit Abstand am teuersten war Bauland im Innenstadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Durchschnittlich 4482 Euro je Quadratmeter wurden hier im vergangenen Jahr verlangt und auch gezahlt. Damit verweist der Bezirk die ebenfalls im Inneren des S-Bahnringes gelegenen Bezirke Mitte (2755 Euro je Quadratmeter) und Charlottenburg-Wilmersdorf (2724 Euro) deutlich auf die Ränge zwei und drei.

Am preiswertesten konnten Bauherren in Treptow-Köpenick Grund und Boden erwerben. Hier lag der Durchschnittspreis bei 208 Euro je Quadratmeter. Ebenfalls mit deutlichem Abstand folgt Marzahn-Hellersdorf mit 436 Euro je Quadratmeter Bauland. In Marzahn-Hellerdorf wurden mit 277 Fällen auch die meisten Verkäufe registriert. Gut ein Viertel aller Verkäufe entfiel auf dem Bezirk am östlichen Stadtrand. Gut ein Prozent (zwölf Verkäufe) und damit erneut die wenigsten Fälle entfielen auf Friedrichshain-Kreuzberg.

Gefahr für den Bau von bezahlbaren Mietwohnungen

„Diese Entwicklung ist dramatisch und bedrohlich. Bauland wird sowohl von der Menge als auch vom Preis her immer mehr zum Flaschenhals für den Bau von bezahlbaren Mietwohnungen“, warnte Maren Kern, Chefin des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Der BBU appelliere deshalb an das Land, alle Möglichkeiten zur Bereitstellung von mehr Bauland wahrzunehmen. „Dazu gehört das Voranbringen der Diskussion um die Entwicklung der Ränder des Tempelhofer Feldes genauso wie die wesentliche Verbesserung der Vergabe von Bauland an Genossenschaften“, sagte Kern.