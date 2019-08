Prozessauftakt: 41-Jährige stößt Jugendliche ins Gleisbett

Die Zuschauer und Journalisten, die am Donnerstag am Landgericht den Prozess gegen eine 41-jährige Vietnamesin verfolgten, wurden zwangsläufig an das schreckliche Geschehen vor einigen Tagen im Frankfurter Hauptbahnhof erinnert. Ein im Ablauf ähnlicher Fall hat sich im Februar dieses Jahres in Berlin abgespielt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass das Opfer mit leichten Blessuren davon kam. Versuchter Totschlag lautete daher die Anklage gegen die 41-Jährige.

Am Nachmittag des 4. Februar dieses Jahres trafen die Angeklagte Thi T. und das spätere, ebenfalls aus Vietnam strammende Opfer (17) auf dem Bahnsteig der U-Bahnlinie 5 unter dem Alexanderplatz aufeinander. Die beiden Frauen kannten sich nicht, es gab keinerlei Verbindungen oder Bezüge zwischen ihnen. Dennoch attackierte die 41-Jährige gegen 16.25 Uhr die Jugendliche anlasslos und aus heiterem Himmel, zog sie mit aller Kraft an den Haaren zur Bahnsteigkante und stieß sie schließlich auf die Gleise.

Ein Video aus der Überwachungskamera der BVG, das auch in der Verhandlung vorgeführt wurde, zeigt, wie die kleine aber durchaus kräftig gebaute Angeklagte den zierlichen Teenager zu Boden bringt und so lange an dem Mädchen herumzerrt und schiebt, bis es im Gleisbett landet.

Die Täterin lief ungerührt weiter

Während Thi T. scheinbar ungerührt weitergeht, eilen mehrere Passanten der Jugendlichen zu Hilfe, die zügig wieder aus dem Gleisbett auf den Bahnsteig klettern kann.

Wieviel Glück die 17-Jährige hatte, wird bei der Anklageverlesung durch den Vertreter der Staatsanwaltschaft deutlich. Das Mädchen stürzte eineinhalb Meter tief auf den Schotter. Die nächste U-Bahn fuhr zwar erst knapp zwei Minuten später ein, aber am Rande des Gleisbettes, dort wo der Teenager auf den Boden prallte, verläuft die Stromschiene. Jede noch so kleine Berührung wäre tödlich gewesen.

Thi T. leidet bereits seit langem unter einer psychischen Erkrankung, ein erste Gutachten spricht von „schizophrener Psychose“. Das ist wichtig für das Verfahren und nur vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, was die Angeklagte dem Gericht zum Tatablauf und zu ihrem Motiven für das damalige Geschehen beschreibt. Schon vor der Tat war die 41-Jährige in Behandlung. Das heißt, sie bekam Medikamente – mehr nicht. Dass sie einmal zu einer Gefahr für andere werden könnte, war zu dem Zeitpunkt offenbar niemandem bewusst.

Die Angeklagte fühlte sich „wie eine Königin“

Sie habe sich häufig eingebildet, eine berühmte Person, etwas ganz Besonderes zu sein („Sowas wie eine Königin“), teilte die Angeklagte dem Gericht über ihre Dolmetscherin mit. Und die Jugendliche sei von ihr angegriffen worden, weil sie ihr „böse Blicke“ zugeworfen habe. Böse Blicke haben der Angeklagten offenbar schon mehrere Menschen zugeworfen.

Und sie hat sich, wie sie selbst einräumte, auch dagegen gewehrt. Aber immer „nur mit Schlägereien“. Und töten, beteuerte die 41-Jährige am Donnerstag, wollte sie niemanden, auch nicht die 17-Jährige. Inzwischen nehmen die Mediziner die Erkrankung von Thi T. offenbar wesentlich ernster als noch vor Monaten. Auch die Staatsanwaltschaft reagierte entsprechend, sie strebt eine Unterbringung der 41-Jährigen in der geschlossenen Psychiatrie an.

Der Prozess wird am Freitag kommender Woche fortgesetzt, von entscheidender Bedeutung für den Ausgang wird das dann vom medizinischen Sachverständigen vorgetragene Gutachten sein. Das Urteil wird für den 2. September erwartet.