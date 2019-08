Thomas D. sitzt in der JVA Heidering wegen dreifachen Banküberfalls mit Geiselnahme. Seit Monaten narrt er die Berliner Justiz, indem er Videos bei YouTube & Co. veröffentlicht. Nun kündigte er sein letztes Video an.

JVA Heidering in Berlin Der Berliner Knast-YouTuber will aufhören

Berlin. Monatelang hat ein YouTuber die Berliner Justiz genarrt. Denn der Mann, der da fleißig Videos postet, sitzt eigentlich im Gefängnis. Obwohl die Justiz weiß, um wen es sich handelt, kann er immer wieder neue Beiträge veröffentlichen. Allein im vergangenen Monat waren es mehr als 20 Videos. Nun kündigt der Mann für Donnerstagabend sein letztes Video an.

Sein Markenzeichen sind ein weißes Basecap und ein Palästinenser-Tuch. In seinen Beiträgen berichtet Thomas D., der gebürtig aus der Ukraine kommt, über den Knast-Alltag - und das trotz Handyverbots. Seine Beiträge gibt es auf Facebook, YouTube und Instagram.

„Knast Vlog“ von Thomas D.: Kanal hat 100.000 Abonnenten

Thomas D. muss zehn Jahre wegen dreifachen Banküberfalls mit Geiselnahme sitzen. Auch von seiner Tat kursieren Videos im Netz. Der „Knast Vlog“ von Thomas D., auf dem er seine Videos bei YouTube postet, hat mehr als 100.000 Abonnenten. Zum Vergleich: Offizielle Behörden-Kanäle wie etwa der der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen haben 220 Abonnenten.

Für die Justizverwaltung ist der Erfolg von Thomas D. ärgerlich. Denn das, was er da macht, ist verboten. Im Gefängnis gilt eigentlich Handyverbot. Eigentlich. Allein im vergangenen Jahr wurden in allen Berliner Gefängnissen insgesamt 1303 Mobiltelefone gefunden. Im Jahr zuvor waren es mit 1364 sogar noch ein wenig mehr. Die meisten Telefone wurden in der JVA Tegel (287) entdeckt, in der auch Thomas D. zunächst saß.

Gefängnis-YouTuber sitzt jetzt in Heidering ein

Laut Justizverwaltung gibt es wahrscheinlich keinen Berliner Häftling, der häufiger kontrolliert wird als er. Erst kam Thomas D. in die Teilanstalt II in Tegel und im März dieses Jahres nach Heidering. Ihm wurden seine persönlichen Gegenstände weggenommen. Seine Zellen-Fenster haben engmaschigen Draht, die verhindern sollen, dass ihm etwas durch die Fenster zugesteckt werden oder er sich etwas „angeln“ kann. Trotzdem wurde Thomas D. sogar schon von Justizbeamten in seiner Zelle mit einem Handy erwischt. Auf dem Browser war da gerade YouTube geöffnet. Doch das ist vorbei.

Nun gibt es Vermutungen, dass Thomas D. seine Videos vorproduziert hat und diese nun online gestellt werden - entweder automatisiert und mit Hilfe von außen. Denn in den Videos trägt er Sachen, die ihm schon weggenommen wurden. Als Thomas D. noch in der Teilanstalt II in Tegel saß, gab er der Berliner Morgenpost ein Interview. Darin sagte er: „Ich blamiere die, die blamieren mich! Das ewige Spiel zwischen Inhaftierten und Gefängnisleitung.“