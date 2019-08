Noch fast 7000 unbesetzte Lehrstellen in Berlin

In Berlin sind kurz vor dem Start in das neue Ausbildungsjahr noch 6879 Azubi-Stellen unbesetzt.

Tausende Stellen sind kurz vor dem Start in das neue Ausbildungsjahr in Berlin noch unbesetzt. Wie die Unternehmen jetzt reagieren.

Berlin.. Wenige Wochen vor dem Start in das neue Ausbildungsjahr sind noch Tausende Lehrstellen in Berlin unbesetzt. Das geht aus neuen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach gab es Ende Juli für angehende Azubis noch 6.879 freie Ausbildungsplätze. Insgesamt hatten die Unternehmen in der deutschen Hauptstadt 15.384 Lehrstellen gemeldet. Das neue Ausbildungsjahr beginnt am 1. September.

Viele unbesetzte Lehrstellen gibt es derzeit noch in den Berufen Kaufmann/-frau im Einzelhandel (747 freie Plätze), Kaufmann/-frau für Büromanagement (337) und Verkäufer/in (323). Jedes dritte Unternehmen geht laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin inzwischen davon aus, freie Lehrstellen nicht mehr besetzen zu können, sagte Anne Neidhart, Referentin für Ausbildung bei der IHK, am Donnerstag.

34 Prozent der Firmen melden keine Ausbildungsplätze

Die offzielle Statistik der Arbeitsagentur stellt nur einen Teil der tatsächlich verfügbaren Ausbildungsplätze in Berlin dar. Etwa 34 Prozent der Firmen in der Hauptstadt geben an, ihre Lehrstellen nicht mehr offiziell zu melden. Die Gründe sind unterschiedlich: Große Unternehmen mit 200 oder mehr Beschäftigten können ihr Ausbildungsplatz-Angebot auch ohne die Hilfe der Agentur besetzen. „Die Größe und Bekanntheit einer Firma spielt für viele Jugendliche bei der Stellensuche eine Rolle“, sagte Neidhart.

Kleinere Firmen hingegen haben häufig schlechtere Karten: Betrieben, den es bereits in der Vergangenheit nicht gelang mit Unterstützung der Agentur ihre Lehrstellen zu besetzen, versuchen andere Wege einzuschlagen, so die IHK-Referentin. Diese Unternehmen gingen nun frühzeitiger auf Bewerber zu, böten Praktika an oder versuchten im direkten Umfeld jungen Menschen für ihre freien Ausbildungsplätze zu begeistern.

Jede fünfte Firma bietet Bewerbern finanzielle Anreize

Im Wettbewerb um Bewerber setzen laut IHK-Umfrage zudem immer mehr Berliner Unternehmen auf finanzielle und materielle Anreize. Die Zahl der Firmen, die den jungen Menschen zum Beispiel übertarifliches Gehalt oder mehr Urlaubstage anbieten, hat sich demnach zwischen 2013 und 2018 verdoppelt. Inzwischen geht jede fünfte Firma in Berlin in dieser Weise auf potenzielle Bewerber zu.

„Der alte Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, gilt heute nicht mehr. Dass Unternehmen Fachkräfte fehlen macht sich mehr und mehr bemerkbar“, sagte Constantin Terton, IHK-Bereichsleiter für Fachkräfte und Innovationen.

Angesichts der zahlreichen unbesetzten Lehrstellen fordert die Kammer weitere Maßnahmen von der Politik. Unter anderem will die IHK, dass das Gehalt von Azubis, nicht mehr mit eventuellen Hartz-IV-Ansprüchen der jeweiligen Familien verrechnet wird. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Kammer den Senat aufgefordert, dafür im Rahmen einer Bundesrats-Initiative aktiv zu werden. Für Unternehmen in der deutschen Hauptstadt bestehe durch die bislang geltende Regelung eine besondere Problematik, sagte Terton. Denn knapp 30 Prozent der Jugendlichen in Berlin leben in sogenannten Bedarfsgemeinschaften.