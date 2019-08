Saison-Vorbereitung: ALBA bestreitet neun Testspiele

Berlin. ALBA Berlin wird sich gleich mit neun Testspielen auf die neue Basketball-Saison vorbereiten. Der deutsche Vizemeister trifft dabei auch auf Top-Gegner wie Anadolu Efes Istanbul, Khimki Moskau oder ASVEL Villeurbanne. Im ersten Vorbereitungsspiel am 30. August empfangen die Berliner unter Ausschluss der Öffentlichkeit das EuroCup-Topteam AS Monaco. Danach reist der ALBA-Tross zu zwei Turnieren und einem weiteren Test nach Spanien. Es folgt am 12. September in Frankreich ein Spiel gegen das EuroLeague-Team von ASVEL Villeurbanne.

Erster öffentlicher Auftritt in Deutschland ist am 15. September das traditionelle Testspiel in Oranienburg. Gegner in der MBS Arena ist Bundesliga-Konkurrent Basketball Löwen Braunschweig. Die letzten Härtetest gibt es zwischen dem 19. und 22. September in Kroatien. Das erste Pflichtspiel gibt es für ALBA am 28. September im Pokal-Achtelfinale gegen Würzburg in der Max-Schmeling-Halle. Zum Bundesliga-Auftakt am 2. Oktober empfangen die Berliner Rasta Vechta.