Falschparker in Berlin: BVG soll schon im Herbst selbst abschleppen

Falschparker auf Busspuren will die BVG schon ab dem Herbst abschleppen.

Berlin. Mit Autos zugeparkte Busspuren, das könnte in Berlin schneller als zuletzt gedacht ein Ende haben. „Wir versuchen, bis zum vierten Quartal soweit zu sein“, sagte Petra Nelken, Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) der Berliner Morgenpost. Sprich: Schon im Oktober könnte die BVG mit dem Abschleppen starten. Zunächst hatte darüber der „Tagesspiegel“ berichtet.

BVG hofft, Falschparker auf Busspuren ab Oktober abschleppen zu können

Zuletzt hatte die BVG nicht mehr mit einem Beginn des betriebseigenen Abschleppdiensts noch in diesem Jahr gerechnet. Um mit den Bussen in der Stadt schneller voran zu kommen, soll die BVG den Weg selbst freiräumen können, so sieht es das vor einem Jahr verabschiedete Mobilitätsgesetz vor. Lange fehlten dazu jedoch die nötigen Verwaltungsvorschriften.

Monatelang dauerte es zunächst, bis die Ausführungsvorschrift vorlag. Sie regelt die verkehrsrechtliche Ausbildung der BVG-Mitarbeiter sowie die Frage, wie Polizei und BVG künftig zusammenarbeiten. Seit Juni liegt diese, im Haus von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) erarbeitete Vorschrift vor. Länger dauerte es hingegen bei der nötigen Gebührenordnung.

Gebührenordnung zum Abschleppen fertig

Auch jetzt noch hängt der Start des Abschleppdiensts an „einigen rechtlichen Voraussetzungen“, sagt Nelken. Etwa der Gebührenordnung. Nun soll auch diese fertig erarbeitet sein. Sie sei bereits von der zuständigen Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) abgezeichnet, berichtet der „Tagesspiegel“. Wann sie im Senat verabschiedet werden soll, sei aber noch offen.

Dass die Erarbeitung der Gebührenordnung so lange gedauert hat lag nicht zuletzt an Unstimmigkeiten zwischen mehreren Senatsverwaltungen, die die Einführung auf diese Weise blockierten. Im Kern ging es um die Frage, wer die Vorschrift erarbeiten solle. Verkehrs-, Innen- und Wirtschaftsverwaltung schoben sich gegenseitig die Verantwortung dafür zu. Nach einigem Hin und Her übernahm die Wirtschaftsverwaltung schließlich die Aufgabe.

Im vergangenen Jahr stellte die BVG 9800 Falschparker auf der Busspur fest. In 5470 Fällen wurden die Wagen abgeschleppt.