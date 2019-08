Reinigungskräfte in Berlin drohen mit Streik

Berlin.. Einem Großteil der rund 38.000 Berliner Reinigungskräfte sollen massive Lohneinbußen drohen. Zu diesem Schluss kommt die Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG BAU und ruft die Beschäftigten dazu auf, die Einschnitte nicht hinzunehmen. „Aktuell legen viele Chefs ihren Mitarbeitern neue Arbeitsverträge zu deutlich schlechteren Konditionen vor. Die sollte keiner unterschreiben“, warnt der IG BAU-Bezirksvorsitzende Christian Stephan.

IG Bau warnt Reinigungsfirmen vor „heißem Sommer“

Sollten die Arbeitgeber bei dieser Praxis bleiben und die anstehenden Tarifverhandlungen blockieren, dürfte die Reinigungsbranche einen „heißen Sommer“ erleben, sagt Stephan. „Auch Berliner Schulen, Büros und Krankenhäuser könnten dann schmutzig bleiben“, so der Gewerkschafter, denn die Friedenspflicht zwischen IG BAU und Arbeitgebern lief bereits Ende Juli aus.

Zur Auseinandersetzung ist es gekommen, nachdem der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks den Rahmentarifvertrag für die Branche zum 31. Juli gekündigt hatte. Bevor Gewerkschaft und Arbeitgeber am 15. August über einen neuen Vertrag verhandeln, sollen nach Beobachtung der IG BAU in der Zwischenzeit die Standards gedrückt werden. „Statt bisher 28 oder 30 Tagen Urlaub sollen Beschäftigte jetzt das gesetzliche Minimum von 20 Tagen hinnehmen. Zuschläge für Überstunden oder besondere Aufgaben wie etwa die OP-Reinigung werden in den neuen Arbeitsverträgen eingekürzt oder ganz gestrichen“, berichtet Stephan.

Auch in Berlin drohen Streiks

Manche Unternehmen fordern demnach ihre Beschäftigten auf, statt bislang fester Arbeitszeiten künftig auf Abruf zu arbeiten. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die ohnehin jeden Euro zweimal umdrehen müssen“, kritisiert die IG BAU. Gerade Frauen seien von den Kürzungen betroffen. Eine Reinigungskraft, die Vollzeit etwa 1300 Euro netto verdiene, habe schon jetzt große Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Auch an die öffentliche Hand appelliert die IG BAU: „Städte und Kommunen können die Regeln festlegen, nach denen Schulen, Rathäuser und Ämter gereinigt werden. Klar ist: Zu sauberen Gebäuden gehören auch saubere Arbeitsbedingungen“, so Stephan. Sollte die schon seit April vergangenen Jahres andauernde Tarifrunde am 15. August erneut keinen Durchbruch bringen, müssen Firmen und Kunden mit Arbeitsniederlegungen auch in Berlin rechnen.