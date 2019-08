Gewitter und Regen zum August

Potsdam. Der August startet in Berlin und Brandenburg mit wechselhaftem Wetter. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es in Berlin und Brandenburg am Donnerstag bewölkt, vereinzelt soll es zu Schauern kommen. Die Höchstwerte betragen 23 bis 26 Grad. Im Tagesverlauf soll die Unwettergefahr zunehmen. Der DWD rechnet am Nachmittag mit Gewittern und Starkregen mit Hagel. In der Nacht soll sich das Wetter beruhigen und die Temperaturen auf 16 bis 12 Grad abkühlen. Das wechselhafte Sommerwetter soll voraussichtlich bis Samstag anhalten.

