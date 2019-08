CDU setzt Belohnung für Hinweise auf Brandstifter aus

In der Willibald-Alexis-Strasse in Kreuzberg standen am frühen Dienstagmorgen zehn Autos in Flammen.

Keine Ruhe für Autobesitzer in Berlin: Brandstifter haben laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch ein Auto an der Parchimer Allee in Neukölln angezündet. Das Feuer griff auf zwei weitere Fahrzeuge über. Damit brannten die Fahrzeuge Nummer 61, 62, und 63 allein im Monat Juli. Für Berlin kletterte die Zahl damit in diesem Jahr auf mindestens 320.

Während die Polizei nach den Tätern sucht, wird die Politik zunehmend unruhig. Die Berliner CDU lobt nun 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung von Tätern führen, die in diesem Jahr Privatwagen in Berlin angezündet haben. CDU-Chef Kai Wegner sagte der Berliner Morgenpost: „Die CDU Berlin will nicht länger zuschauen, wie unsere Stadt zum nächtlichen Spielplatz von Brandstiftern verkommt. Schlimm genug, dass der Regierende Bürgermeister und auch der Innensenator bislang zu den Autobränden schweigen. Denn wer schweigt, toleriert.“

Autozündler sollen sich nicht mehr länger sicher fühlen

Wegner bittet die Bevölkerung, die Ermittlungsarbeit der Polizei mit eigenen Hinweisen und Beobachtungen zu unterstützen. Die Autozündler sollten sich nicht mehr länger sicher fühlen. Er erwarte zugleich, dass der Senat sein Schweigen breche und eine Strategie erkennen lasse, wie die Brandserie der letzten Jahre gestoppt werden könne. Die fünfköpfige Sonderkommission der Polizei könne nur ein Anfang sein.

Während die einen ein härteres Durchgreifen fordern, ist es für andere bereits zu viel. Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Grüne), antwortete auf dem Kurznachrichtendienst Twitter einem Nutzer, der wissen wollte, was der Bezirk gegen die Brandstifter tue, ironisch: „Das Xhainer Sonderkommando ist den Tätern auf der Spur. Sobald sich der Verdacht bestätigt, wird unsere bezirkliche Spezialeinheit den Zugriff auslösen. Die Gefängnisse im Rathaus stehen bereit. Unser Gericht wird harte Strafen verhängen. Dann ist endlich Schluss damit!“.

Autobrände fließen in Versicherungstarife mit ein

Im Bergmannkiez waren in der Nacht zu Dienstag zehn Autos angezündet worden. In einer offiziellen Stellungnahme des Bezirks war Herrmann noch mit den Worten zitiert worden, dass die blinde Zerstörungswut sie wütend und fassungslos machen würden.

Die erhöhte Gefahr, dass in Berlin Autos angezündet werden, kann langfristig sogar eine Auswirkung auf den Versicherungstarif haben. Alle Berliner Autofahrer müssten dann unter den Folgen der Brandstifter leiden. Denn regional gibt es große Unterschiede bei den Versicherungen. Das ist wiederum in den Regionalklassen für die mehr als 400 deutschen Zulassungsbezirke geregelt, die einmal im Jahr vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) herausgegeben werden. Regionalklassen gibt es für die Kfz-Haftpflicht- sowie für die Voll- und Teilkasko-Versicherung. Sie spiegeln die Schadensbilanz der Regionen wider.

„Ja, Autobrände fließen in die Berechnung der Regionalklassen mit ein“, sagte Henning Engelage, Sprecher des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, der Berliner Morgenpost. Im Jahr 2017 hätten die Kfz-Versicherer rund 67,8 Millionen Euro für Brandschäden in Deutschland bezahlt. Dies sei bei einer Schadenssumme von insgesamt 9,2 Milliarden Euro aber ein geringer Anteil, meinte Engelage. Auch Glasbruch, Windschäden oder Marderbiss würden eine Rolle spielen.