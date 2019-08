Der 300er: BVG startet neue Vorzeigelinie für E-Bus

Zwei neue Elektrobusse, ein Mercedes-Benz eCitaro (l.) und einer vom polnischen Hersteller Solaris (r.) stehen auf dem BVG-Betriebshof in Wedding. Sie sollen künftig vor allem auf der Linie 300 durch die Innenstadt fahren.

Berlin.. Bus-Fahrgäste in Berlin müssen sich von Sonntag an auf geänderte Streckenführungen und Fahrzeiten einstellen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hatten bereits im Juni angekündigt, ihr Linienkonzept speziell für die Innenstadt zu überarbeiten. Zum sogenannten kleinen Fahrplanwechsel zu Beginn des neuen Schuljahres treten die geplanten Änderungen nun in Kraft.

Ganz oben auf der Liste steht dabei der Start der neuen Buslinie 300. Die Bezeichnung verrät bereits die enge Verwandtschaft mit dem 100er- und dem 200er-Bus, die wegen ihrer Linienführung entlang wichtiger Berliner Sehenswürdigkeiten besonders bei Touristen sehr beliebt sind.

300er von Potsdamer Platz bis zur Warschauer Straße

BMBE Buslinien

Foto: Henriette Anders / bm infografik

Eine besondere Streckenführung ist auch für den 300er-Bus vorgesehen: Die Linie wird den Potsdamer Platz in Mitte mit dem mitten im Szenebezirk Friedrichshain gelegenen Bahnhof Warschauer Straße verbinden und dabei auch an der East Side Gallery vorbeiführen.

Doch nicht nur Touristen, auch die Beschäftigten in den neuen Bürobauten rund um die Arena am Ostbahnhof sowie die Besucher der vielen Veranstaltungen rund um den Mercedes-Platz werden von dem neuen Angebot profitieren, sagt die BVG. In diesem Bereich ersetzt der alle zehn Minuten fahrende 300er-Bus die Linie 248, die bisher lediglich im 20-Minuten-Takt bedient wurde.

90 Fahrzeuge sind bestellt, viele weitere folgen

Die Linie 300 erfüllt noch einen weiteren Zweck, soll sie doch auch zu einer Art Vorzeigelinie für die neue Elektromobilität in der Stadt werden. Der rot-rot-grüne Senat hat der BVG verordnet, dass bis 2030 alle Busse ohne klima- und gesundheitsschädliche Abgase durch die Stadt fahren. Die BVG setzt dabei ganz auf den batteriebetriebenen Bus. 90 E-Busse hat die BVG bereits fest bestellt, viele weitere sollen folgen. Derzeit gibt es dafür noch eine üppige Förderung vom Bund und vom Senat.

Von den 30 für dieses Jahr bestellten E-Bussen sind bislang 23 in der Stadt eingetroffen. Voraussichtlich acht E-Busse sollen am Sonntag auf der Linie 300 eingesetzt werden. „Damit fährt – wie im Juni angekündigt – etwas mehr als die Hälfte der Busse auf der Linie elektrisch“, so BVG-Sprecher Markus Falkner. Ihre Zahl werde dann peu à peu mit der Lieferung weiterer Fahrzeuge steigen.

Die Etablierung der neuen Linie 300 hat auch Konsequenzen für den 200er-Bus, der künftig über die Leipziger Straße und den Spittelmarkt fährt. „Mit der neuen Route erfüllen wir den Wunsch vieler Pendler. Gerade auf dem Abschnitt an der Leipziger Straße gibt es sehr viele Arbeitsplätze“, sagte BVG-Sprecher Falkner. Außerdem ersetzt der 200er in diesem Bereich den M48.

Staus Unter den Linden werden umgangen

Diese immer wieder von Verspätungen und der berüchtigten „Rudelbildung“ betroffene Linie M 48 wird von der BVG ab 4. August gleichfalls verkürzt. Künftig ist für die aus Zehlendorf kommenden Metrobusse schon am U-Bahnhof Mohrenstraße Endstation. Verkehrsexperten bezweifeln jedoch, dass die Fahrplanstabilität tatsächlich verbessert werden kann. Muss der M48 doch von der Leipziger Straße aus links in die Wilhelmstraße abbiegen. Schon heute stehen dort regelmäßig Autos vor der Ampel im Stau.

Der TXL, der wichtige Zubringerbus aus der Innenstadt zum Flughafen Tegel, wird ab Sonntag nicht mehr vom Alexanderplatz aus, sondern erst ab Hauptbahnhof zum Airport fahren. Bereits in der Vergangenheit hatte die BVG die Linie wiederholt stunden- oder tageweise verkürzt, weil die im Stau stecken gebliebenen TXL-Busse den Fahrplan nicht einmal ansatzweise einhalten konnten. Ein Ärgernis vor allem für Fluggäste, die pünktlich am Flughafen sein wollten, um ihren Flieger nicht zu verpassen. Vor allem die vielen Baustellen im Bereich Unter den Linden sowie die häufigen Demonstrationen im Umfeld des Regierungsviertels machten den Busfahrern zu schaffen.

City Ost bleibt aus BVG-Sicht gut angebunden

Von der dauerhaften Linienverkürzung verspricht sich die BVG-Spitze eine nachhaltige Stabilisierung des Busverkehrs. So soll etwa der TXL zuverlässig alle sechs Minuten abfahren und auch pünktlich am Airport ankommen. „Wir haben auf wichtigen Zubringerlinien wie dem M48 oder dem TXL das Phänomen, dass die Busse ausgerechnet auf vergleichsweise schwächer genutzten Abschnitten häufig im Stau feststecken. Darunter leidet die Qualität auf den stark nachgefragten Abschnitten“, sagte BVG-Vorstandschefin Sigrid Nikutta vor Kurzem im Interview der Berliner Morgenpost. Darauf reagiere das Unternehmen jetzt. Und Nikutta versprach: „Der TXL wird jetzt zum echten Airport-Express-Bus.“

Allerdings: Die City Ost verliert damit ihren Direktanschluss an den Innenstadt-Airport. Die BVG verweist darauf, dass mehrere S-Bahn-Linien die Wohngebiete und Hotels rings um den Alexanderplatz sowie an der Friedrichstraße im dichten Takt mit dem Hauptbahnhof verbinden würden und die Fahrzeit gegenüber dem Bus deutlich kürzer ausfalle. Daher würde sich das Angebot für die meisten bisherigen TXL-Nutzer nicht verschlechtern. Zudem werde gleichzeitig die Linie 245 verlängert. Die Busse fahren derzeit zwischen Zoo und Hauptbahnhof, künftig wird der östliche Streckenast der TXL-Linie bis zum Alex mit übernommen. Der 245er hält anders als bisher der Bus TXL an allen Haltestellen.