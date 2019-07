Hertha BSC: Stark neuer Stellvertreter von Kapitän Ibisevic

Stegersbach (dpa) – Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic bekommt mit Niklas Stark einen neuen Stellvertreter. Das gab Trainer Ante Covic nach der Trainingseinheit am Mittwoch in Stegersbach bekannt. Zum Mannschaftsrat gehören zudem Per Skjelbred, Salomon Kalou und Arne Maier. Der 24 Jahre alte Defensivspieler Stark ist seit 2015 bei Hertha. Am Mittwoch (18.00 Uhr) steht im Trainingscamp im Sonnenseestadion von Ritzig für den Berliner Fußball-Erstligisten das abschließende Testspiel gegen den Premier-League-Club West Ham United auf dem Programm. Am Tag danach geht es zurück nach Berlin.

( dpa )