Besonders gute Berliner Polizisten bekommen jetzt mehr Geld

Besonders fleißige Polizisten sollen in Berlin nun Leistungsprämien bekommen.

Was andere Bundesländer schon haben, bekommen nun auch Berliner Beamte. Besonders gute Polizisten erhalten Leistungsprämien.

Berlin. Berliner Polizeibeamte bekommen ab sofort Leistungsprämien. Der Gesamtpersonalrat der Polizei hat am Dienstag einer Dienstvereinbarung zugestimmt. Polizeipräsidentin Barbara Slowik informierte in einer internen Mitteilung die Beamten darüber, dass sie eine Einigung mit dem Gesamtpersonalrat erzielt habe. Zuvor hatte es massive Kritik an dem Vorhaben gegeben. Zuerst hatte die BZ darüber berichtet.

Fünf Millionen Euro stehen zur Verfügung

Insgesamt stehen der Polizei fünf Millionen Euro für diesen Leistungsfonds zur Verfügung. Noch in diesem Jahr soll das Geld laut Slowik an 2200 Polizisten ausgeschüttet werden. Zuvor gab es Kritik. Während die einen angebliche Willkürlichkeit kritisierten, sprachen andere von einer Neiddebatte, die von jenen angestoßen worden sei, die eben nicht ausgezeichnet worden seien. Der Gesamtpersonalrat verhinderte letztlich die Auszahlung. In anderen Bundesländern sind solche Leistungsprämien normal.

Transparentes und nachvollziehbares Verfahren

Dass nun eine Einigung erzielt werden konnte, bewerten Personalvertreter, Gewerkschafter und die Polizeipräsidentin als positiv. Die GdP-Landesvorsitzende Kerstin Philipp sagte, dass man ein transparentes und nachvollziehbares Prozedere auf die Beine stellen konnte, das neben der Anerkennung von Einzelleistungen auch Team- und Gruppenprämien ermögliche.