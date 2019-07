Leihradanbieter Swapfiets kommt mit Kampfpreis nach Berlin

Mit Monats-Flatrate und blauen Reifen durch Berlin: Swapfiets richtet sich an preissensible Kunden.

Berlin. Feuerwehrrote Gepäckkörbe, orangefarbene Felgen, grellgrüne Rahmen: mit auffälligen Farben wetteifern immer neue Anbieter von Leih-Fahrrädern um die Gunst der Berliner Kunden. Inzwischen ist der Markt wieder um einen Wettbewerber reicher: Die niederländische Firma Swapfiets, setzt ebenfalls auf die Signalwirkung einer besonderen Kolorierung – und geht seit diesem Frühjahr in der Hauptstadt mit blauen Vorderreifen an den Start. Seitdem ist die Flotte deutlich gewachsen.

Kunden sollen online die Körpergröße angeben

Optisch ähneln die Velos von Swapfiets dem klassischen Hollandrad. Aufrecht sitzend fährt man durch den Stadtverkehr – und lässt das Rad anders als bei den meisten anderen Anbietern nicht nach einer Fahrt am Zielort stehen. Denn Swapfiets verleiht seine Fahrräder monatsweise zur festen Miete von 19,50 Euro. Es gibt nur eine Ausnahme: Studenten bekommen Rabatt und zahlen zwei Euro weniger. Wer in Berlin längerfristig mit einem Leihrad mobil sein will, fährt damit kostengünstiger als bei traditionellen Anbietern, die für die spontane Anmietung ihrer Fahrräder einen Tagestarif von etwa 10 Euro aufrufen. Bei typischen Bike-Sharing-Anbietern wie Jump, Lime oder Mobike zahlt man rund einen Euro pro halbe Stunde.

Obwohl Swapfiets am Hackeschen Markt einen eigenen Laden betreibt, läuft das eigentliche Geschäft komplett online. Auf der Internetseite werden neue Nutzer aufgefordert, ihre Körpermaße anzugeben. So will man sicherstellen, dass Kunden bei der Abholung ein passendes Fahrrad erhalten. Wenn es zu einem Defekt kommt, kümmert sich Swapfiets um Ersatz.