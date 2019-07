Der Monitor des Abbiegeassistenten zeigt eine Radfahrerin im toten Winkel des Lastwagens. Auf den herkömmlichen Spiegeln ist sie fast nicht mehr zu erkennen. Würden sich die Wege kreuzen, gibt das System ein lautes Warnsignal an den Fahrer.

Verkehrssicherheit So funktionieren die Abbiege-Assistenten der Wasserbetriebe

Kurz vor einer Kreuzung stoppt Wolfgang Grabowski den Lastwagen. Sein Blick fällt auf einen kleinen schwarzen Bildschirm, der oberhalb des Beifahrersitzes angebracht ist. „Der geht an, wenn ich den Blinker setze.“ Und tatsächlich ist sofort der Bereich rechts neben dem stehenden Lkw zu sehen. Im unteren Teil des Monitors wird ein grünes Rechteck eingeblendet. Ein Radfahrer fährt in dieses Rechteck, es wird rot, und ein lautes Piepen ertönt. „Jetzt heißt es warten“, sagt Grabowski und lässt den Radfahrer passieren. Erst dann biegt er ab.

Wolfgang Grabowski fährt seit 30 Jahren Lastwagen für die Berliner Wasserbetriebe.

Foto: Philipp Siebert

„Das ist eine große Erleichterung für uns“, so der Kraftfahrer, der seit 1989 für die Berliner Wasserbetriebe (BWB) arbeitet. Er steuert einen der 88 großen, mehr als 7,5 Tonnen schweren Lastwagen des landeseigenen Unternehmens, die vor allem für die Kanalreinigung und -instandsetzung eingesetzt werden. Sie wurden alle mit Abbiege-Assistenzsystemen ausgerüstet.

Am Dienstag stellte das Unternehmen die neue Technik vor. „Damit haben wir hier die größte Gefahrenmöglichkeit im Straßenverkehr ausgeschaltet“, sagt BWB-Vorstandschef Jörg Simon. Neue Fahrzeuge in dieser Gewichtsklasse würden nur noch mit entsprechenden Systemen bestellt.

Dabei filmen zwei am Führerstand angebrauchte Kameras in den toten Winkel, der trotz zahlreicher Rückspiegel für den Fahrer sonst schwer einsehbar ist. Immer wieder wird das für Fußgänger und Radfahrer zum Verhängnis. Und Unfälle mit rechts abbiegenden Lkw enden oft tödlich. Der elektronische Assistent soll helfen, das zu ändern. Er erkennt Fußgänger und Radfahrer, gibt entsprechende Warnung.

Wasserbetriebe investieren 650.000 Euro in Umbau

Zwischen 1500 und 2000 Euro pro Fahrzeug habe die Umrüstung gekostet, sagt Simon. Neben den 88 7,5-Tonnern zählen 300 Fahrzeuge mit einem Gewicht zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen zum Fuhrpark des Unternehmens. Davon sollen bis Jahresende 150 nachgerüstet werden. Insgesamt wollen die Wasserbetriebe 650.000 Euro investieren. Die Fahrer sollen außerdem im Umgang mit dem Assistenten geschult werden. „Wir legen allerdings großen Wert auf die Feststellung, dass kein technisches System die Aufmerksamkeit der fahrenden Kollegen ersetzt“, so Simon weiter. Bislang hätten Fahrer des Unternehmens keinen tödlichen Unfall verursacht.

„Die Berliner Wasserbetriebe nehmen ihre Vorbildrolle als öffentliches Unternehmen auch in diesem Bereich wahr“, sagt Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne). Das sei wesentlicher Teil der vom Berliner Senat geplanten Mobilitätswende. Dazu soll der Radverkehr deutlich ausgebaut werden. Das gehe aber nicht ohne die Garantie, dass er deutlich sicherer werde, so Pop weiter. „Jedes Todesopfer bedeutet außerdem, dass nicht nur Hinterbliebene trauern, sondern ist auch für die Fahrer ein traumatisches Erlebnis.“

Bei Radunfällen getötete Radfahrer

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Landeseigene Unternehmen rüsten Fuhrparks um

Auf Geheiß des Berliner Senats rüsten auch andere landeseigene Unternehmen ihren Fuhrpark um. Die Messe Berlin habe bereits vor vier Monaten alle ihre fünf großen Lkw mit den Abbiegeassistenten ausgestattet, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilt. Die Kosten beziffert er auf insgesamt 17.500 Euro. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) besitzen vier Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als zwölf Tonnen, die bereits umgerüstet seien, wie Sprecherin Petra Nelken sagt. Von den 26 in der Gewichtsklasse von mehr als 7,5 Tonnen seien acht mit der neuen Technik ausgestattet. „Bei den anderen 18 prüfen wir, ob wir sie auch umrüsten oder ersetzen.“ Ein Ergebnis solle nach der Sommerpause vorliegen.

Bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) wird es etwas länger dauern. Der Fuhrpark besteht aus Hunderten Müll- und Straßenreinigungsfahrzeugen in dieser Gewichtsklasse, die es alle mit den Assistenzsystemen zu versehen gilt. Bei 82 sei das bereits erfolgt, sagt Sprecher Sebastian Harnisch. „Aufgrund des großen Umfangs von insgesamt 524 nachzurüstenden Fahrzeugen war im Vorfeld eine zeitintensive EU-weite Ausschreibung erforderlich.“ Bis Frühjahr 2020 sollen alle Umbauten erfolgt sein. „Bereits seit geraumer Zeit schreiben wir außerdem neu zu beschaffende Lkw über 7,5 Tonnen grundsätzlich nur noch mit Abbiegeassistenten aus.“

Einbaupflicht gilt erst ab 2022

Im März hatten sich die EU-Gesetzgeber vorläufig auf neue Regeln für mehr Sicherheit im Straßenverkehr geeinigt. Dazu gehört auch ein verpflichtender Einbau von Abbiegeassistenten in allen neuen Lkw und Bussen ab 2022. „Es ist leider ein bisschen so, dass alle auf eine gesetzliche Regelung warten“, sagt Senatorin Pop. Sie fordert auch private Unternehmen auf, vorzeitig aktiv zu werden und nachzurüsten. Dabei stellt sie auch eine finanzielle Förderung durch das Land in Aussicht.

Aber nicht alle privaten Unternehmen warten ab, wie das Beispiel des Müllentsorgers Alba zeigt. So verfügen dort nach eigenen Angaben bereits 77 der 101 Mülllaster mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht über einen Abbiegeassistenten. Bis zum Jahr 2022 sollen es alle sein. „Wir bestellen bereits seit 2010 große Fahrzeuge nur noch mit Abbiegeassistent“, sagt Alba-Geschäftsführer Bernd-Rüdiger Worm. Denn die großen Fahrzeuge müssten jeden Häuserblock abfahren, wobei man im hektischen Berliner Straßenverkehr möglichst viel Sicherheit gewährleisten wolle. „Bisher hatten wir – dank der Technik und der Aufmerksamkeit unserer Fahrer – beim Abbiegen noch keinen Unfall mit Personenschaden“, so Worm. Nachgerüstet werde aber nicht.

2018 starben auf Berlins Straßen elf Radfahrer

Alle 20 Stunden stirbt auf Deutschlands Straßen ein Radfahrer. Das geht aus Zahlen des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) hervor. Demnach kamen im Jahr 2018 bundesweit 445 Fahrradfahrer bei Unfällen ums Leben. Das ist ein Anstieg um 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (382 Opfer). Von den 445 verunglückten Radfahrer starben 75 durch einen Lastwagen. In 54 Fällen trug der Lkw-Fahrer daran die Schuld.

Auf Berlins Straßen kamen im vergangenen Jahr elf Radfahrer ums Leben – sechs davon bei einem Unfall mit Lastwagen. Zumeist wurden sie beim Abbiegen übersehen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) geht davon aus, dass 60 Prozent dieser Unfälle durch elektronische Abbiegeassistenten hätten vermieden werden können.