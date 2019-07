Vor den Zug gestoßen - Kann mir das in Berlin passieren?

Berlin.. Gleis 12, Hauptbahnhof. Monique, eine 37-jährige Pendlerin, kennt das: das Gedränge, Geschiebe, Koffergeklacker. Sie steht jeden Werktag hier, wartet auf den Regionalexpress nach Königs Wusterhausen. „Unangenehm finde ich es hier eigentlich immer“, sagt sie.

Hier, auf den Bahnsteigen im oberen Teil des Bahnhofs, ist es neben den Treppenaufgängen besonders eng. Etwas über einen Meter bis zur weißen Linie, noch mal knapp 70 Zentimeter zum Gleisbett. Jetzt fährt der verspätete ICE 374 aus Basel ein, Räder und Rollkoffer verknoten sich. Monique sagt: „Heute ist mir noch etwas mulmiger hier.“

Kann es jeden treffen?

Der Grund: In nur zehn Tagen sind in deutschen Bahnhöfen drei Menschen vor einfahrende Züge gestoßen worden. Erst starb eine 34-jährige Frau in Voerde am Niederrhein. Am Montagvormittag dann ein achtjähriger Junge in Frankfurt. Der Täter hatte ihn und seine Mutter vor einen ICE gestoßen.

Nun dürften sich auch in Berlin viele Fahrgäste fragen: Kann es jeden treffen? Kann man solche Taten verhindern? Man kann das Kriminologen fragen, Psychologen, Verkehrsbetriebe. Die Antwort ist immer gleich: Kaum. So auch im Januar 2016 im Berlin. Am U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz war ein Mann mit ausgestreckten Armen auf eine 20-Jährige zugerannt, stieß sie vor die U2. Der Mann war psychisch krank, die Frau stand nicht in der Nähe der Bahnsteigkante.

Fahrgastverband glaubt nicht an bauliche Lösung für Berlin

„Baulich wird man da in Berlin nichts machen können“, sagt Jens Wieseke vom Fahrgastverband IGEB. Die Berliner U- und S-Bahnhöfe mit Gittern oder Verglasungen an den Bahnsteigkanten auszurüsten, wie es in vielen asiatischen Metropolen oder auf einer U-Bahnlinie in Kopenhagen der Fall ist, sei unrealistisch, das ginge nur bei Neubauten. Auch besitzen die Verkehrsbetriebe in Berlin verschiedene Wagentypen, die Türabstände sind also unterschiedlich.

Der Sicherheitseffekt von Drehkreuzen, die nur Menschen mit Fahrausweisen passieren können, ist unter Experten auch umstritten. Und auch hier gilt: Der Umbau des bestehenden U-Bahnsystems ist kaum bezahlbar. Dennoch, so sagt es die Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Petra Nelken, sind U-Bahnhöfe sicherer als Fernbahnhöfe. So würden die Züge deutlich langsamer einfahren und bremsten schneller.

Der Strom kann sofort abgeschaltet werden

Angriffe wie 2016 am Ernst-Reuter-Platz oder am Montag in Frankfurt könne das zwar nicht verhindern. Aber: „Jeder von uns kann etwas tun: auf den roten Knopf drücken“, sagt Nelken. Fühle man sich gefährdet oder befände sich jemand im Gleisbett, erreiche man über den Notknopf auf den Infosäulen die Leitstelle. Dort reagiere geschultes Personal, der Strom könne sofort abgeschaltet werden. Ohnehin komme es sehr viel öfter vor, dass Betrunkene oder Randalierende in die Gleise fallen. Zuletzt in der Nacht auf Dienstag: Im U-Bahnhof Schönhauser Allee verletzte sich ein Mann an der Stromleitung.

Auch Norbert Loock kennt die Gefahrenstellen an Deutschen Bahnhöfen. Er reist für Fahrgastbefragungen quer durch Deutschland. Jetzt steht auch er im Berliner Hauptbahnhof. Er sagt: „Verrückte gibt es viele. Aber was bringt einem Angst?“