Berliner Schulen sollen bis 2023 schnelles Internet bekommen

Die Ausstattung an Berliner Schulen soll in den kommenden Jahren deutlich verbessert werden.

In den nächsten zwei Jahren sollen rund 170 Millionen Euro investiert werden. Entscheidendes Thema: Anschlüsse für schnelles Internet.

Berlin.. Schnelles Internet, interaktive Tafeln, Notebook und Tablets – das alles soll irgendwann zur Grundausstattung der Berliner Schulen gehören. Noch ist man davon weit entfernt. Um das zu ändern, investiert der Berliner Senat massiv in die digitale Ausstattung der Schulen. Rund 82 Millionen Euro stehen dafür im Jahr 2020, fast 88 Millionen im Jahr 2021, zur Verfügung, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag mitteilte.

„Die Digitalisierung ist für mich das Topthema neben Schulbau und Qualitätssicherung“, sagte die Senatorin. Besonders wichtig sei es, die Schulen mit einem leistungsstarken Breitbandanschluss für schnelles Internet auszustatten, betonte sie. Bis Ende des Jahres sollen die beruflichen und zentral verwalteten Schulen mit solch einem Anschluss ausgestattet sein, 2023 sollen ihn dann alle Berliner Schulen haben.

Senatsverwaltung hat IT-Bedarf an Schulen ermittelt

Zusätzlich zu den Landesmitteln erhält Berlin in den nächsten fünf Jahren 257 Millionen Euro aus dem zwischen Bund und Ländern geschlossenen Digitalpakt. Für 2019 habe man aus dem Pakt 38 Millionen Euro zur Verfügung, berichtete Scheeres. In Pilotprojekten an verschiedenen Schulen habe die Senatsverwaltung ermittelt, welcher IT-Bedarf besteht.

Auf dieser Grundlage wolle man deshalb die Bundesmittel vor allem in leistungsstarke Server, LAN-Verkabelung und WLAN sowie die verbesserte Ausstattung der Schulen mit digitalen Geräten wie interaktiven Tafeln, Notebooks und Tablets investieren. Die ersten Gelder aus dem Digitalpakt sollen, so Scheeres, schon im September fließen. Konkret kann jede Schule einen Sockelbetrag von 100.000 Euro plus zusätzlich 330 Euro je Schüler abrufen.

200 Schulen arbeiten bereits an einem Medienkonzept

Um die Fördermittel beantragen zu können, müssen die Schulen jedoch ein Medienkonzept einreichen. Mithilfe eines virtuellen Lernraums unterstützt die Senatsverwaltung die Schulen dabei. Die Lehrkräfte finden dort Informationen und Hinweise. Schon 200 Schulen hätten sich in den Schulferien bei der Plattform angemeldet, dort Materialien gesichtet und würden jetzt ein Konzept erarbeiten, berichtete Scheeres. Bei der Erstellung des Medienkonzepts würden sie zudem die regionalen IT-Betreuer in den Bezirken sowie die Schulberater in der Fortbildung unterstützen.

Für einen nachhaltigen Erfolg müssten deshalb „die Kapazitäten der regionalen IT-Betreuer für eine gute Beratung von Schulen und Schulträgern ausgebaut werden“, mahnte die Präsidentin der IHK Berlin Beatrice Kramm. Generell findet die IHK-Präsidentin es jedoch vernünftig, „dass sich die Schulen im Rahmen eines Medienkonzepts intensiv und individuell mit den Möglichkeiten und der Umsetzung digitaler Bildung auseinandersetzen“. Nur so sei sichergestellt, „dass die mit dem Digitalpakt finanzierte Technik nicht ungenutzt im Schulkeller verstaubt“.

Das Erarbeiten eines Konzepts stelle außerdem sicher, dass die Schüler beteiligt und deren Bedürfnisse berücksichtigt werden, betonte Bildungssenatorin Scheeres. Denn das Medienkonzept müsse die Schulkonferenz durchlaufen. Dieser gehören in Berlin neben dem Schulleiter und Lehrkräften auch Elternvertreter und Schüler an.

Spandauer Gymnasium soll 315.000 Euro erhalten

Das Lily-Braun-Gymnasium in Spandau ist eine der Schulen, die bereits ein Medienkonzept abgegeben haben. In der Hälfte der Klassenräume arbeite man schon mit Whiteboards – interaktiven Tafeln –, berichtete Schulleiterin Ulrike Kaufmann. Doch bei einer internen Umfrage kam man zum Ergebnis, dass „ein großer Bedarf besteht, die IT-Infrastruktur zu verbessern“.

Es gebe zum Beispiel nicht überall WLAN und die Klassenräume in einem Nebengebäude hätten gar keine Internetanbindung. Engagierte Kollegen hätten dann das Medienkonzept erstellt und eingereicht. Aus der ersten Tranche des Digitalpakts wird das Gymnasium mit seinen 680 Schülern nun rund 315.000 Euro bekommen. „Der Digitalpakt kommt für uns genau richtig“, sagte deshalb Kaufmann.

Schulen sollen mehr Techniker bekommen

Eine wichtige Voraussetzung, um von den Geldern profitieren zu können, ist jedoch die Unterstützung durch technische Fachkräfte in den Schulen. Und deren Anzahl soll deutlich steigen. „Die Lehrkräfte sollen sich um pädagogische Konzepte und nicht um technische Probleme kümmern“, sagte Scheeres.

Es stünden jetzt 139 Techniker für 521 Schulen zur Verfügung. Damit sei man auf einem guten Weg. Ziel sei es, dass „im Jahr 2022 alle Schulen mit IT-Kräften ausgestattet sind“. Man arbeite dabei mit externen IT-Dienstleistern zusammen. Deren Mitarbeiter sollen dann den Schulen als feste Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Der FDP-Bildungsexperte und Berliner Abgeordnete Paul Fresdorf erklärte, der „Digitalpakt Schule“ sei der richtige Weg eine Bildungsoffensive in ganz Deutschland voranzutreiben. Die Lehrkräfte müssten jedoch geschult werden. „Hier braucht Berlin eine Ausbildungsoffensive, die auf den richtigen Umgang mit Tablets oder auch interaktive Tafeln setzt und digitale Kompetenz fördert“, so Fresdorf. „Bisher hat der Berliner Senat geschlafen, obwohl dies alles altbekannte Probleme sind.“