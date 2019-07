Hunderte Waffen geschmuggelt: Schieber vor Gericht

Berlin.. Eineinhalb Jahre lang soll ein in Berlin gemeldeter 57-jähriger Russe ein lukratives Geschäft als Waffenschieber betrieben haben, zeitweilig unterstützt von einem 56-jährigen Türken. Anfang dieses Jahres war es vorbei mit dem schwunghaften Handel. Nach einer Großrazzia der Berliner Polizei wanderten die beiden Männer in Untersuchungshaft, seit Dienstag müssen sie sich vor dem Landgericht verantworten.

Gekauft wurden die Schusswaffen der Marke Glock in der Slowakei, mit sattem Gewinn weiterverkauft in Berlin. Davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft aus. Dzhabrail A. (57) soll zwischen April 2016 und September 2018 allein 40 mal in die Slowakei gereist sein, um die Ware zu besorgen, mal brachte er der Anklage zufolge drei oder vier Waffen, mal ein Dutzend und mitunter gleich 30 und mehr Exemplare mit.

Sein Mitangeklagter Zakir K. (56) soll fünf Touren unternommen haben. Für ihre Einkaufsfahrten nutzten sie nach dem Ergebnis der Ermittlungen einen Mercedes mit Kennzeichen des Landkreises Barnim und einen VW Bulli mit weißrussischen Kennzeichen. Vor Kontrollen an den Grenzen auf der Route fürchteten sich die Männer offenbar nicht, es gab auch niemals Probleme. Kein Zollbeamter oder Grenzschützer ahnte, dass in den Fahrzeugen teilweise bis zu 40 Waffen nach Berlin gebracht wurde.

Mehr als 700 Waffen nach Berlin geschmuggelt

735 Schusswaffen sollen nach dem Ergebnis der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt nach Berlin gebracht und hier über Mittelsmänner verkauft worden sein, an jeden der Bedarf hatte. Und Bedarf besteht in bestimmten Kreisen in der Hauptstadt reichlich. Für 2500 Euro soll jede einzelne Waffe den Besitzer gewechselt haben, zusammengerechnet ergibt das für eineinhalb Jahre Geschäftstätigkeit einen Umsatz von 1,8 Millionen Euro.

Eine Spezialität der Angeklagten soll darin bestanden haben, in der Slowakei ganz legal täuschend echt aussehende Attrappen gekauft, in Berlin zu funktionierenden Schusswaffen umgebaut und schließlich zu 2500 Euro das Stück auf den Markt gebracht zu haben.

Hellhörig wurden die Ermittler, als eine der Waffen im Zusammenhang mit einem Mordversuch auftauchte. Der Durchbruch für die Behörden kam dann bei einer Großrazzia in einer Shisha-Bar am Juliusturm in Spandau. Im Keller des Lokals entdeckten Beamte nicht nur einen Pokertisch, der sie in dem Moment wenig interessierte, sondern auch einen Schrank, in dem sich in Müllbeuteln versteckte Drogen und Waffen befanden.

Unklar ist, wie viele Komplizen und Mittelsmänner insgesamt an dem Geschäft beteiligt waren. Ebenso unklar ist, wer den komplizierten Umbau der Attrappen vornahm. Die beiden Angeklagten, jeweils flankiert von zwei Verteidigern, schwiegen zum Prozessauftakt. Für den Prozess vor der 23. Großen Strafkammer sind 25 Verhandlungstage mit zahlreichen Zeugen vorgesehen. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt, das Urteil soll nach derzeitiger Planung Mitte Dezember gesprochen werden.