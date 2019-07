Lausitz: Polizei sucht Besitzer von ausgebüxtem Känguru

Kollm. Ein ausgebüxtes Känguru ist in einem Park bei Kollm in der Lausitz eingefangen worden. Das Tier wurde am Montagnachmittag von Anwohnern gesichtet und der Polizei gemeldet, sagte ein Polizeisprecher in Görlitz am Dienstag. Gegen Abend konnte das Tier dann mit Hilfe von Blasrohr, Narkosepfeil und Kescher eingefangen und in die Wildauffangstation des Görlitzer Tierparks gebracht werden. Die sächsische Polizei sucht nun nach dem Besitzer und fragt, wer ein Känguru vermisse. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet.

Zum Einfangen hatte die Polizei den Tierparkdirektor, der zugleich Tierarzt ist, um Hilfe gebeten. "Wir sind voll ausgerüstet angerückt", sagte Tierpark-Kuratorin Catrin Hammer. Das etwa anderthalb bis zwei Jahre alte Männchen sei sehr aufgeregt gewesen. Nach zwei Narkosepfeilen sei das Känguru aber so schläfrig gewesen, dass man es mit einem Kescher und mit der Hand einfangen konnte. Dem Tier gehe es gut, hieß es.

Es handelt sich um ein Bennettkänguru. Die Tiere würden vor allem in Zoos oder Tierparks, aber auch zunehmend von Privatpersonen gehalten, erklärte Hammer. Meldet sich der Besitzer nicht, soll das junge Kängurumännchen an eine andere zoologische Einrichtung vermittelt werden.