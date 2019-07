Immer mehr Vorfälle mit Drohnen in Berlin

Berlin. In Berlin hat es in den vergangenen drei Jahren immer mehr Vorfällen mit Drohnen gegeben. Das sagte der Leiter der Direktion Einsatz, Siegfried-Peter Wulff, am Dienstag vor Journalisten. Gemeinsam mit Polizeipräsidentin Barbara Slowik stellte Wulff einen Bericht zum Breitscheidplatz vor. In dem etwa 100-seitigen Bericht, dessen Grundlage der bereits veröffentlichte „NaKom-Bericht“ ist, werden Empfehlungen für die Polizeiarbeit aufgelistet. Etwa 100 Polizisten haben daran mitgearbeitet.

Während es im Jahr 2016 in ganz Berlin noch 50 Verstöße gab, 22 davon im Regierungsviertel, waren es im Jahr 2017 in ganz Berlin 76 und im Regierungsviertel 35 und im Jahr 2018 insgesamt 118 und im Regierungsviertel 54.

Wie berichtet, will die Berliner Polizei künftig stärker den Luftraum überwachen. Zuletzt kam es auch beim Christopher Street Day (CSD) zu zwei Vorfällen. Dort konnte die Polizei zwei Drohnenpiloten ausfindig machen. Mit Peil- und Radargeräte versucht die Polizei, Drohnenführer ausfindig zu machen und Polizeistreifen am Boden zu den Piloten zu navigieren.