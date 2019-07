Wie Berlin und Brandenburg enger kooperieren wollen

Die Länder Berlin und Brandenburg wollen in den kommenden zwei Jahren noch enger kooperieren, um die Bezirke der Hauptstadt und ihre Nachbarkommunen im Umland beim gemeinsamen Wachstum zu unterstützen. Das teilte nun die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mit. Denn noch immer gilt: Weil die Mieten, aber auch die Kaufpreise für Wohnungen in Berlin in den vergangenen Jahren geradezu explodiert sind, zieht es immer mehr Hauptstädter in den Speckgürtel. Mehr als 215.000 Brandenburger müssen deshalb regelmäßig über die Landesgrenze pendeln.

Doch das stellt noch immer einige Pendler regelmäßig vor Probleme. Will man beispielsweise vom brandenburgischen Bernau (Landkreis Barnim) die rund 28 Kilometer nach Berlin mit der S-Bahn fahren, benötigt man dafür in der Theorie nur etwa 20 Minuten. Weil aber seit Kriegsende die S-Bahnstrecke von und nach Bernau nur eingleisig ist, können die Züge ab Buch nur im 20-Minuten-Takt fahren.

Es geht unter anderem um Radschnellwege

Um solche und ähnliche Probleme zu lösen, hat die Gemeinsame Landesplanungsplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (GL) nun drei Projekte auf den Weg gebracht, die die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern besser koordinieren sollen. Denn, so erklärt Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD): „Auch wenn die Zuständigkeiten an kommunalen Grenzen enden, so sollten Problemlösungen darüber hinaus gesucht werden.“ So sollen alle drei Projekte „Nahtstellen“ – oder Nadelöhre – entlang der Ländergrenze aufgreifen und durch eine interkommunale Zusammenarbeit so modellhafte Lösungen entwickeln.

Im Nordosten Berlins habens sich der Bezirk Marzahn-Hellersdorf und der Landkreis Märkisch-Oderland mit den Städten Altlandsberg und Strausberg, den Gemeinden Hoppegarten, Neuenhagen bei Berlin, Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen/Eggersdorf, Rüdersdorf bei Berlin und Rehfelde gemeinsam die Frage gestellt: Wie kann der regionalen Mehrbedarf an sozialer Infrastruktur, insbesondere für Schulen und Kindergärten, ermittelt und untereinander abgestimmt werden?

Für ein anderes Projekt haben sich im Südwesten der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf, der Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam, der Stadt Teltow und den Gemeinden Kleinmachnow, Stahnsdorf, Nuthetal und Schwielowsee zusammengetan. Sie wollen wissen, wie länderübergreifende Radschnellwege entwickelt werden können, um insbesondere auch Pendlern aus dem Berliner Umland neue Verkehrsmöglichkeiten zu eröffnen.

Die Stadt Ludwigsfelde, der Bezirk Tempelhof-Schöneberg und die Gemeinde Großbeeren im Süden wollen hingegen die Gesamtverkehrsbelastung in der Region verringern. Sie fragen sich, wie der Verkehr zwischen den Güterverkehrszentrum Großbeeren und dem Gewerbe- und Industriegebiet Motzener Straße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg besser gebündelt werden kann, um hier den Wirtschaftsverkehr zu minimieren. Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) erklärt, dass an dieser Frage intensiv mit der bezirklichen Wirtschaftsförderung gearbeitet werde.

Die drei Projekte nehmen im Herbst ihre Arbeit auf und sollen bis zum Sommer 2021 ihre Ergebnisse präsentieren.