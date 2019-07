Polizist wegen Schlagringen zu Geldstrafe verurteilt

Im April dieses Jahres entdeckte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung zwei Schlagringe. Für deren Besitzer folgte daraufhin eine Anklage wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und ein Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten, der am Montag nach gerade einmal 45 Minuten Verhandlungsdauer mit einer Geldstrafe endete. Im Grunde also keine große Sache.

Dennoch verfolgte ein großes Medienaufgebot die Verhandlung. Denn der Angeklagte ist Polizeibeamter, und er beschäftigt die Justiz noch in einem anderen weitaus folgenschwereren Fall. Peter G. (51) verursachte bei einer Einsatzfahrt im Januar 2018 einen Unfall, bei der eine 21-Jährige ums Leben kam. Doch darum ging es am Montag nicht.

G. lässt sich zweifellos als schillernde Figur beschreiben. Die angegrauten Haare sind zu einem Zopf zusammengebunden, beide Seiten des Kopfes kahlgeschoren. Damit entspreche er nicht dem typischen Bild eines Schutzmannes, aber Berlin sei schließlich bunt, sagte sein Verteidiger.

Problematischer als das Outfit des Angeklagten waren da schon die Bilder, die G. in der Vergangenheit regelmäßig in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Dort posierte er vornehmlich mit Waffen, gern auch mal auf der Motorhaube eines Polizeifahrzeuges. Diese Fotos waren es auch, die letztlich zu der Durchsuchung geführt hatten.

Verteidiger: Schlagringe waren lediglich Requisiten

Dass G. die Schlagringe zu Hause aufbewahrte, räumte er über seinen Anwalt ein. Dafür hatte der Verteidiger eine scheinbar plausible Erklärung. Sein Mandant habe mit seiner Frau einige Zeit eine Firma geführt, die unter anderem PR- und Werbefotos fertigte. Die Waffen, so der Anwalt, seien lediglich als Requisiten benötigt worden.

An der Durchsuchung war auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt. Diese Einheit wird angefordert, wenn die Gefahr der Gegenwehr eines Bewaffneten besteht. Warum das auch bei diesem „Hausbesuch“ bei einem Kollegen nötig war, ist eine der offenen Fragen im Zusammenhang mit dem Fall G.

Eine andere, gleichfalls unbeantwortete Frage ist, warum die Ermittlungen in dem am Montag mehrfach erwähnten „anderen Fall“ seit Monaten nicht vorankommen. Die tödliche Einsatzfahrt liegt bereits eineinhalb Jahre zurück. Ein großes Medieninteresse gab es aber erst zu Beginn dieses Jahres. Da wurde bekannt, dass in der Klinik, in die G. als Leichtverletzter eingeliefert wurde, eine Blutprobe von dem 51-Jährigen entnommen worden war, für die sich scheinbar lange niemand interessierte. Ergebnis: 1,0 Promille. Seither besteht der Verdacht, dass der Beamte angetrunken war, als es zu dem tödlichen Unfall kam.

Dieses Verfahren laufe noch und werde wohl noch lange laufen, stellte der Richter am Montag lapidar fest und widmete sich wieder den beiden Schlagringen. Untersagt ist der Besitz solcher Waffen, ganz unabhängig davon, ob sie zu Hause aufbewahrt werden oder der Besitzer damit in der Stadt unterwegs ist, stellte der Richter klar. Und die Vorschrift gelte auch und ganz besonders für Polizeibeamte. Das Urteil: 1700 Euro Geldstrafe.