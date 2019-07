Dieter Puhl: „In letzter Zeit sind mir viele neue Gesichter begegnet“

Berlin.. Wie viele Menschen in der Hauptstadt auf der Straße leben, kann niemand mit Sicherheit sagen. Eine Zählung des Senats, die in diesem Sommer stattfinden sollte, wurde aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken auf den Januar verschoben. Die Sozialverbände schätzten vor zweieinhalb Jahre, dass es sich um rund 6000 Menschen handelt. Und es scheint sicher, dass es mehr werden. „In letzter Zeit sind mir viele neue Gesichter begegnet“, sagt Dieter Puhl, bis Ende 2018 Leiter der Bahnhofsmission der Berliner Stadtmission am Zoo. Er vermute einen langsamen, aber kontinuierlichen Anstieg.

Diesen Eindruck teilt auch die Senatsverwaltung für Soziales. „Die Zahl der Obdachlosen nimmt zu. Das ist eindeutig festzustellen“, sagt Sprecherin Regina Kneiding. Ursache dafür sei die Wohnungsknappheit, aber auch die Anziehungskraft der Stadt Berlin. Menschen würden zuwandern – und einige scheitern.

Bestehende Obdachlosigkeit zu verringern und drohende zu verhindern, das sei wesentliche Priorität, so Kneiding weiter. Dazu legte der Senat in der vergangenen Woche Leitlinien vor, die zuvor bei zwei Strategiekonferenzen mit Akteuren der Wohnungslosenhilfe erarbeitet worden waren. Dazu gehören neben der geplanten Zählung auch Qualitätsstandards bei der Unterbringung. Es sollen Unterkünfte explizit für Frauen und Familien geschaffen werden. Außerdem sind Krankenwohnungen, eine ganzjährige Kältehilfe und niedrigschwellige medizinische Angebote für Obdachlose geplant, die meist nicht krankenversichert sind. „Die Leitlinien sind ein Maßnahmenplan und nicht nur politische Absichtserklärungen“, sagt Kneiding.

Ex-Bahnhofsmissionschef Puhl begrüßt diese Maßnahmen ausdrücklich. „Die Entwicklung geht eindeutig in die richtige Richtung.“ Aber er sei skeptisch, ob sie der Mehrheit der Obdachlosen helfen werden. „Wir entwickeln immer mehr Qualitäten für bestimmte Gruppen wie Frauen oder Kinder, aber Obdachlose sind mehrheitlich männlich.“

Dass Berlin sein Budget für die Wohnungslosenhilfe von 4,4 auf 8,8 Millionen Euro verdoppelt habe, sei „sensationell“, so Puhl weiter. Vor dem Hintergrund der enormen Herausforderung sei aber noch viel zu tun. So gebe es mittlerweile 23 Kranken- und Pflegebetten für Obdachlose. „Wünschenswert wären aber 40 oder 50.“ Die Plätze in den Notunterkünften hätten sich in zwei Jahren auf 300 verdreifacht. Gebraucht würden aber 2000. „Und alle Statistiken sagen, dass circa 60 Prozent der Obdachlosen psychisch erkrankt sind“, so Puhl weiter. Entsprechend brauche es mehr Fachärzte auf der Straße. In dem geplanten Zentrum am Zoo, mit dem das Angebot der Bahnhofsmission erweitert werden soll, soll es auch fachpsychologische Hilfe geben. Dafür investiert die Senatsgesundheitsverwaltung laut Puhl 80.000 Euro im Jahr. Das reiche nicht einmal für eine volle Stelle.

Obdachlosigkeit wird es laut Senat immer geben

„Wir werden Obdachlosigkeit nie ganz zurückfahren können – vor allem nicht in einer Metropole wie Berlin“, ist Sozialverwaltungssprecherin Kneiding überzeugt. Obdachlosenhelfer Puhl widerspricht entschieden. „Unser Ziel muss sein, arbeitslos zu werden.“ Auch wenn ein Teil der geschätzt 6000 Berliner Obdachlosen schwer zugänglich sei, dürfe man sie nicht aufgeben. Mit Sozialarbeit und dem richtigen Budget könne allen geholfen werden.

Die Leitlinien sehen auch eine gesamtstädtische Steuerung der Unterbringung Wohnungsloser vor, die bislang von den Bezirken organisiert wird. Charlottenburg-Wilmersdorfs Sozialstadtrat Detlef Wagner (CDU) sieht die Senatspläne insgesamt zwar positiv. „Ob aber eine gesamtstädtische Unterbringung die Erfolge bringt, die wir als Bezirk generieren können, da bin ich skeptisch.“ Denn die Wohnungslosenhilfe in seinem Amt sei derzeit voll besetzt und besser aufgestellt als etwa die des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). „Wir schaffen es sehr schnell, Familien und Frauen mit Kindern Wohnungen anzubieten.“ Rund 37.000 Wohnungslose sind derzeit in Berlin in Unterkünften, Pensionen, Heimen oder Hostels untergebracht. Zumeist handelt es sich bei ihnen um Flüchtlinge.