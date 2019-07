Berlin sucht zehn deutsche Meister

Am kommenden Wochenende werden gleich zehn deutsche Meisterschaften in Berlin ausgetragen. Für viele Athleten beginnt mit den Finals in Berlin die heiße Phase im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Berlin. Ein Hauch von Olympia wird am kommenden Wochenende durch Berlin strömen. Am 3. und 4. August werden im Rahmen einer Multisport-Veranstaltung gleich in zehn Sportarten deutsche Meister in der Hauptstadt ermittelt. Mehr als 3500 Athleten kämpfen um 197 Titel bei den sogenannten Finals. Bereits am Dienstag machen die Boxer mit ihren Vorkämpfen den Auftakt.

Was steckt hinter der Idee?

Nach den European Championships im vergangenen Jahr in Glasgow und Berlin, bei denen die Europameisterschaften mehrerer Sportarten zeitgleich ausgetragen wurden, finden nun diverse deutsche Meisterschaften erneut zentral statt. Durch das Multisport-Event erhoffen sich die Verantwortlichen mehr Zuschauer für die einzelnen Disziplinen, bei deren Titelkämpfen ansonsten zu oft vor allem nur Freunde und Familienangehörige im Publikum sitzen.

In welchen Sportarten finden Titelkämpfe statt?

Zehn deutsche Meisterschaften stehen in Berlin auf dem Programm. Neben Leichtathleten, Schwimmern, Turnern, Bahnradsportlern, Bogenschützen und Boxern ermitteln auch die Kanuten und die Modernen Fünfkämpfer ihre nationalen Titelträger. Auch im Fahrrad-Trial und Triathlon sind Titelkämpfe angesetzt.

Wer sind die Stars?

Sprint-Star Gina Lückenkemper, Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler und Lokalmatadorin Lisa Unruh - Silbermedaillengewinnerin im Bogenschießen von Rio - bringen ebenso olympischen Glanz in die Hauptstadt wie der dreimalige Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel. Um Meisterehren turnen Elisabeth Seitz und Sophie Scheder. Die Weltranglisten-Erste Annika Schleu möchte im Modernen Fünfkampf vom obersten Treppchen grüßen, ebenso Laura Lindemann bei den Triathletinnen.

Geradezu artistische Momente erleben die Zuschauer mit Nina Reichenbach und Oliver Widmann beim Fahrrad-Trial. Lisa Brennauer und Theo Reinhardt führen die Riege der Bahnradsportler an. Bei den Schwimmern hoffen direkt nach der WM Franziska Hentke und der frühere Weltmeister Marco Koch diesmal auf die vordersten Plätze. Auch Ironman-Weltmeister Patrick Lange tritt in Berlin an. Für viele Athleten beginnt mit den Finals die heiße Phase der Vorbereitung und auch Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio.

Wo finden die Meisterschaften genau statt?

Zehn Meisterschaften - zehn Austragungsorte in ganz Berlin: Bereits am Dienstag starten die Boxer im historischen Kuppelsaal im Olympiapark mit ihren Kämpfen. Einen Tag später beginnen die Meisterschaften im Bahnradfahren im Velodrom. Ab Donnerstag geht es für die Schwimmer in der Spring- und Sprunghalle im Europasportpark los. Am Samstag und Sonntag sind die Leichtathleten im Olympiastadion und die Turner in der Max-Schmeling-Halle gefordert. Neben der Halle werden die Trial-Wettbewerbe im Jahn-Sportpark ausgetragen.

Auf dem Olympischen Platz wird ein kleines Stadion für die Triathleten, Bogenschützen und Modernen Fünfkämpfer aufgebaut. Die Modernen Fünfkämpfer sind zudem auch im Olympiapark unterwegs, die Triathleten beginnen ihre Wettkämpfe im Strandbad Wannsee. Vor der grandiosen Kulisse der Eastside-Gallery kämpfen die Kanuten auf der Spree um Meistertitel.

Wo muss Eintritt bezahlt werden?

Bei den Meisterschaften der Leichtathleten, im Schwimmen, beim Boxen sowie beim Turnen und Bahnrad müssen Tickets erworben werden, die je nach Sportart und Sitzposition zwischen 7,50 und 40,00 Euro kosten. Kostenlos können Bogensport, Moderner Fünfkampf, Triathlon, Fahrrad-Trial und Kanu verfolgt werden. Wer selbst aktiv werden möchte, kann beim Familien-Sportfest des Landessportbundes im Olympiapark zwischen rund 100 Sportarten wählen und sogar das Sportabzeichen ablegen. Zudem finden am Wochenende Jedermann-Triathlons über verschiedene Distanzen statt.

Wo sind die Meisterschaften im Fernsehen zu sehen?

ARD und ZDF übertragen pro Tag jeweils rund neun Stunden. Wer alle Wettkämpfe sehen möchte, kann sich per Livestream über die Internetseite der Finals ( www.finals2019.berlin ) jederzeit hinzuschalten.