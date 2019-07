Großbrand und Einsatz in Tegel: Feuerwehr im Ausnahmezustand

In Lübars brennen Pferdestallungen, am Flughafen Tegel ist ein Frachtbehälter mit Gefahrgut defekt - Ausnahmezustand für die Feuerwehr.

Wegen zweier größerer Einsätze und einem erhöhten Aufkommen im Rettungswesen hat die Berliner Feuerwehr am Montagnachmittag den Ausnahmezustand ausgeufen.

Zum einen brannten am Alten Bernauer Heerweg Ecke Quickborner Straße in Lübars am Montagnachmittag mehrere Pferdestallungen in voller Ausdehnung. Das teilte die Berliner Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Rund 100 Einsatzkräfte versuchten zunächst, die Pferde zu retten und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern. Die Wasserversorgung der Feuerwehr stellt die Einsatzkräfte vor Probleme, das Wasser müsse über eine längere Strecke transportiert werden. Die Zahl der Einsatzkräfte wurde schließlich auf 115 erhöht.

#Update #Brand #Lübars

Es brennen mehrere Hallen, davon eine Pferdehalle, eine Strohhalle und eine Werkstatt. Wir sind jetzt mit 115 Einsatzkräften vor Ort. Mehrerer #Freiwillige_Feuerwehren wurden zur Wachbesetzung alarmiert. pic.twitter.com/KSfiWbIoE7 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 29, 2019

Wie Feuerwehrsprecher Björn Radünz der Berliner Morgenpost sagte, würden dort Lagerhallen brennen, in denen große Mengen Stroh gelagert seien. Pferdeställe seien nicht betroffen, die Tiere würden trotzdem in Sicherheit gebracht. Tiere und Menschen seien derzeit nicht gefährdet. Die Polizei twitterte später, dass mehrere Hallen brennen würden, darunter eine Pferdehalle, eine Strohhalle und eine Werkstatt.

Am Flughafen Tegel Frachtstück mit Gefahrgut defekt

Zusätzlich musste die Polizei mit 30 Einsatzkräften zum Flughafen Tegel ausrücken. Die Spezialkräfte unterstützen dort die Werkfeuerwehr wegen eines defekten Frachtstücks mit Gefahrgut, wie die Feuerwehr ebenfalls auf Twitter mitteilte. Der Flugverkehr am Tegeler Airport sei von dem Einsatz nicht beeinträchtigt, meldete der Flughafen.

Dazu komme noch ein erhöhtes Aufkommen im Rettungswesen und Warnungen vor dem Gewitter, das später am Tag über Berlin niedergehen könnte. Deshalb gelte seit 13.45 Uhr der Ausnahmezustand. Die Freiwilligen Feuerwehren sind jetzt im Einsatz, um die Berufsfeuerwehr zu unterstützen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren seien zur Wachbesetzung alarmiert worden, so die Berliner Feuerwehr.