Woche startet mit sommerlichen Temperaturen und Gewittern

Berlin. Nach der Hitze in der vergangenen Woche bleibt es in Berlin und Brandenburg in der ersten Wochenhälfte sommerlich warm. Für Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad. Es sei wechselnd bis stark bewölkt. Ab dem Nachmittag bis in die Nacht könnte es einzelne Schauer und Gewitter geben. Einzelne Unwetter mit Starkregen seien am Nachmittag und Abend nicht ausgeschlossen.

Auch am Mittwoch sollen die Temperaturen 29 Grad erreichen. Am Nachmittag und Abend seien Schauer und teils kräftige Gewitter möglich. Lokal bestehe Unwettergefahr.

Am Montag sollten die Temperaturen laut DWD in der Prignitz auf 29 und an der Neiße auf 34 Grad ansteigen. Ab dem frühen Nachmittag wurden vermehrt starke Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. Auch eng begrenzte Unwetter und punktuell heftiger Starkregen seien nicht ausgeschlossen.