Skype - Videoanrufe für Insassen in Berlins Gefängnissen

Berliner Häftlinge können jetzt per Bild-Telefonie mit ihren Familien kommunizieren. Die Justizverwaltung will damit Inhaftierten helfen, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. „Wir haben uns entschieden, dies einem ganz überschaubaren Kreis an Straftätern zu ermöglichen“, sagte Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Dabei handele es sich um Straftäter, mit denen in den Haftanstalten intensiv sozialtherapeutisch und pädagogisch gearbeitet werde. „Ihnen ermöglichen wir die Bild-Telefonie – auch ins Ausland“, sagte Behrendt. Ein Telefonat dauert demnach maximal 30 Minuten, die auf die monatliche Besuchszeit angerechnet werden.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) startete einen Modellversuch, bei dem Inhaftierte per Bild-Telefonie mit Angehörigen sprechen können.

Foto: Reto Klar / Funke Fotoservices

Bei den Häftlingen, die für die Bild-Telefonie in Frage kommen, handelt es sich um Straftäter, die schwere psychische Probleme haben. „Bei denen wäre es gut, wenn sie den Kontakt zu Angehörigen halten können“, sagte Behrendt. „Das ist oft durch die Gefängnismauern schwierig.“ Die Justiz prüfe sehr genau, wer für das Modellprojekt in Frage kommen könnte. „Es wird erstmal eine einstellige Anzahl von Menschen sein, und wir überwachen das natürlich.“

Lesen Sie auch den Kommentar: Skypen im Gefängnis? Es gilt, erst die Verbote umzusetzen!

Bislang ist den Angaben der Justizverwaltung zufolge erst eine Person für das Skype-Gespräch mit Angehörigen zugelassen. Psychologen und Psychiater begleiten das Projekt und analysieren den Erfolg. „Wenn sich das bewährt, kann ich mir vorstellen, das Projekt auszuweiten“, sagte Behrendt. „Ich finde das insbesondere sinnvoll, um den Kontakt zu Familienangehörigen zu ermöglichen.“

Zahl der Menschen in Untersuchungshaft steigt in Berlin

In den acht Berliner Gefängnissen sitzen derzeit 4630 Gefangene, davon 2900 im geschlossenen Männervollzug. In der Frauenhaftanstalt in Lichtenberg sitzen 146 Inhaftierte ein. 951 Gefangene befinden sich zudem in Untersuchungshaft. Während die Zahl der Inhaftierten seit Jahren leicht rückläufig ist, ist die Tendenz bei der Zahl der Untersuchungshäftlinge steigend. „Wir haben tatsächlich einen Trend zu mehr Untersuchungshaft und zu mehr kurzzeitigen Haftstrafen“, sagte Behrendt.

„In Berlin spielt sicher eine Rolle, dass wir einen Teil an Straftätern haben, die hier keinen festen Wohnsitz haben und zur Begehung von Straftaten durch Europa reisen.“ Wenn diese Täter gefasst würden, werde wegen der drohenden Fluchtgefahr eher Untersuchungshaft beantragt, als wenn sie hier verwurzelt wären. „Außerdem gibt es immer auch sicherheitspolitische Diskussionen, die sich dann darauf auswirken, wann man eine Untersuchungshaft beantragt“, sagte der Justizsenator. Im Zehn-Jahresvergleich hat sich die Zahl der Untersuchungshäftlinge fast verdoppelt.

Berliner Gefängnisse stammen meistens aus dem 19. Jahrhundert

Die meisten der Berliner Gefängnisse stammen aus dem 19. Jahrhundert und sind stark sanierungsbedürftig. Im neuen Haushalt stehen dafür 170 Millionen Euro zur Verfügung. Die Sanierung werde vorangetrieben, so Behrendt. Sie werde allerdings erst mittelfristig abgeschlossen sein.

„Wenn man heute neu bauen würde, würde man es ganz anders machen“, sagte Behrendt. „Da atmet noch die Kaiserzeit aus den Gebäuden.“ Der große Vorteil der Untersuchungshaft in Moabit sei aber, dass die Anstalt durch Tunnel und Gänge mit dem Landgericht verbunden ist. „In anderen Bundesländern müssen sie morgens einen großen Aufwand betreiben, um die Angeklagten in das Gericht zu transportieren“, sagte Behrendt. Das sei in Berlin nicht nötig. „Daher ist das Gebäude in Moabit sehr tauglich.“

Auch beim Personal stockt die Justiz auf. Laut dem von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) vorgelegten Doppelhaushalt kann sich die Justiz über 280 neue Stellen freuen. Während die Einstellung von Richtern und Staatsanwälten nach Angaben Behrendts kein Problem darstellt, verhält es sich im Vollzugsdienst anders. 80 Stellen sind derzeit unbesetzt. „Wir bilden zwar aus, aber das dauert“, sagte Behrendt. Ende 2020 seien alle Stellen aber besetzt.