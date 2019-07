Georgine K.: Ali K. vor Gericht, Leiche bleibt verschwunden

Die Berlinerin Georgine Krüger war 14 Jahre alt, als sie 2006 plötzlich verschwand und nie wieder auftauchte. Heute wäre sie eine junge Frau, vorausgesetzt, sie würde noch leben. Das aber halten Staatsanwaltschaft und Polizei für ausgeschlossen. Die Ermittler sind überzeugt, Georgine Krüger wurde erst vergewaltigt und dann ermordet, in einem Keller in Moabit, unweit der Wohnung ihrer Familie. Der Mann, der dieses entsetzliche Verbrechen begangen haben soll, muss sich ab Mittwoch vor dem Berliner Landgericht verantworten.

Diese Fotomontage sollte bei der Suche nach der damals 14-jährigen Georgine helfen.

Der Angeklagte Ali K. geriet 2017 bereits zum zweiten Mal ins Visier der Ermittler. Beim ersten Mal Jahre zuvor wurden Hinweise auf den 44-Jährigen als Sackgasse gewertet und nicht weiter verfolgt. Diesmal blieben die Beamten des Landeskriminalamtes (LKA) dran. Und als sich der Verdacht erhärtete, startete eine der größten und längsten Operationen, zu denen das LKA in der Lage ist.

Ein verdeckter Ermittler hörte Details der entsetzlichen Tat

Verdeckte Ermittler wurden im Umfeld des Verdächtigen installiert. Einem Beamten gelang es in mühsamer und langwieriger Arbeit, das Vertrauen des Mannes zu gewinnen. Schließlich zahlte sich das Geduldsspiel aus, das Vertrauensverhältnis wurde so eng, dass Ali K. gegenüber seinen vermeintlich engen Freunden die Tat gestanden haben soll. Entsetzliche Details der Tat sollen die Ermittler dabei in Erfahrung gebracht haben, auch darüber, wie sich K. der Leiche entledigt haben soll. Sie sind Bestandteil der Anklage, die am kommenden Mittwoch zum Prozessauftakt verlesen wird und sie werden auch durch die Befragung der verdeckten Ermittler als Zeugen zur Sprache kommen.

Fälle wie dieser gehören mit zum Schwersten, was Gerichte im Zusammenhang mit Kapitalverbrechen zu bewältigen haben. Nicht umsonst sind für den Prozess 25 Verhandlungstage angesetzt. „Mord ohne Leiche“, dieser Begriff umschreibt die Problematik. Das es keine Leiche gibt, heißt nicht nur, dass die Ermittlungen ohne das heutzutage wohl wichtigste Beweismittel, den Abgleich von DNA-Spuren auskommen muss. Keine Leiche, dieser Umstand beschert den Richtern weitere Fragen, die zum verfahrensrechtlichen Prozedere gehören und die zumindest die Verteidigung wohl mehr als einmal stellen wird.

Denn es ist unerheblich, ob die Ermittler die Wahrscheinlichkeit, dass Georgine Krüger einem Verbrechen zum Opfer fiel, mit 97, 98 oder 99 Prozent beziffern. So lange es nicht die hundertprozentige Gewissheit und damit den letzten ultimativen Beweis für ein begangenes Verbrechen gibt, muss das Gericht die – wenn auch theoretische – Möglichkeit, dass gar kein Mord vorliegt, zumindest erörtern.

Auch die Klärung, ob der Angeklagte die Tat begangen hat, dürfte noch eine mühsame Angelegenheit werden. Gegenüber den verdeckten Ermittlern soll K. die Tat zwar gestanden haben. In seiner ersten offiziellen Vernehmung als Beschuldigter soll er die früheren Angaben allerdings widerrufen haben. Es ist Sache des Gerichts, zu entscheiden, welche der völlig widersprüchlichen Aussagen die glaubwürdigere ist.

Georgine Krüger verschwand am 25. September 2006 in Moabit und wurde damit zum Vermisstenfall. Die Suche nach dem Mädchen wurde mit großem Aufwand betrieben. Die Beamten durchsuchten 200 Gebäude samt Kellern und Dachgeschossen in ihrem Wohnumfeld und befragten wochenlang jeden Passanten, der ihnen in Moabit über den Weg lief. Doch die damals 14-Jährige blieb verschwunden.

Bereits 2009 wurde die Polizei erstmals auf Ali K. aufmerksam. Zwei 11 und 13 Jahre alte Mädchen meldeten sich und gaben an, von dem Mann sexuell belästigt worden zu sein. In einer Befragung räumte K. den Kontakt zu den Mädchen ein, bestritt aber den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Zwei Jahre später erstattet eine 17-Jährige Anzeige gegen Ali K. wegen Vergewaltigung. Der Tatort liegt in der Stendaler Straße, dort wohnte Georgine, dort lebte bis zu seiner Festnahme auch Ali K. Bei ihrer Befragung soll die 17-Jährige auch erwähnt haben, K. könne etwas mit dem Verschwinden von Georgine Krüger zu tun haben.

Die Behörde will das Wort „Pannen“ nicht gelten lassen

Die weiteren polizeilichen Maßnahmen nach der Anzeige der 17-Jährigen gaben und geben Rätsel auf, auch wenn die Behörde das Wort „Pannen“ nicht gelten lassen will. Die Angaben der Jugendlichen lassen sich heute nicht mehr nachvollziehen, ihre Aussagen wurden – aus welchem Grund auch immer – nicht protokolliert.

2012 wurde K. dann wegen der Vergewaltigung verurteilt, unklar bleibt, weshalb sich die Ermittler trotzdem nicht näher mit ihm befasst haben. Auch nicht, nachdem sich 2014 eine weitere Jugendliche bei der Polizei meldete und ebenfalls angab, von Ali K. sexuell belästigt worden zu sein.

2016 kam endlich Bewegung in den Fall. Bei einer routinemäßigen Überprüfung aller Personen, die im Verlauf der Ermittlungen bekannt wurden. Dabei stießen die Beamten auch auf die Verurteilungen von Ali K. wegen der Sexualstraftaten. Danach wurden nochmals alle Geschädigten und Zeugen befragt. Ein Jahr später wurden alle neuen und auch die alten Erkenntnisse ausgewertete, anschließend galt Ali K. für die Beamten der 6. Mordkommission als „dringend tatverdächtig“.

Daraufhin begann der Einsatz der verdeckten Ermittler und im Dezember 2018 erfolgte die Festnahme des Mannes. Es bestehe der dringende Verdacht, dass K. Georgine Krüger aus sexuellen Motiven auf ihrem Heimweg von der Schule abfing, in seinen Keller lockte und das Mädchen dort tötete, teilte die Staatsanwaltschaft zu der Festnahme mit.

Die Möglichkeit eines Verbrechens zog die Polizei bereits früh in Betracht, als das verschwundene Mädchen offiziell noch als Vermisstenfall gewertet wurde. Dass eine vermisste Person auch nach längerer Abwesenheit nicht einmal das kleinste Lebenszeichen an die Familie oder andere Vertraute sendet, ist nach den Erfahrungswerten der Ermittler die absolute Ausnahme. Viel wahrscheinlicher erscheint ihnen da die Möglichkeit, dass der oder die Vermisste Opfer eines Verbrechens wurde.

Die Mutter von Georgine tritt als Nebenklägerin auf

In dem am 31. Juli beginnenden Prozess tritt die Mutter von Georgine Krüger als Nebenklägerin auf – ein immens schwerer Gang für die Frau, die bis zuletzt auf ein Wunder hoffte und angesichts der fehlenden Leiche womöglich immer noch insgeheim hofft. Seine Mandantin befinde sich derzeit in einer extrem belastenden Situation, sagte ihr Anwalt Roland Weber.