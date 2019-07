Berlins dienstälteste Justizbeamtin geht in den Ruhestand

Alles fing mit einer Studienfahrt an. Als Martina Gerlach mit Studienkollegen eine Reise nach Berlin unternahm, war sie sofort begeistert. „Ich fand die Stadt sofort sehr spannend“, erinnert sich Gerlach heute. Das war Anfang der 1980-er Jahre. Fachpersonal war damals in West-Berlin knapp und gern gesehen. Die Gesprächspartner der Nachwuchsjuristen umwarben die jungen Leute dann auch und luden sie ein, ihre Juristenkarriere in der geteilten Stadt zu starten. „Das fiel bei mir auf fruchtbaren Boden“, sagt Gerlach. „Ich konnte glücklicherweise meinen damaligen Freund und jetzigen Ehemann davon überzeugen, dass das eine gute Sache ist.“

Also zog Gerlach, die aus Stuttgart stammt, in Tübingen studiert hat und ihr Referendariat in Hechingen absolvierte, nach Berlin. Das war 1982. Ende Juli geht Gerlach nun in den Ruhestand - mit 37 Jahren ist sie die dienstälteste Justizbeamtin der Stadt.

„Ich wollte hier eigentlich promovieren, aber die Stelle wurde gestrichen“, sagt Gerlach. „Dann habe ich mich bei der Justiz beworben, ich fand die richterliche Tätigkeit am spannendsten.“ In den fast vier Jahrzehnten in der Berliner Justiz hat Gerlach einige Stationen durchlaufen. Vom Amtsgericht Charlottenburg ging es zunächst ans Kammergericht, danach ans Amtsgericht Lichtenberg, bevor sie Präsidentin des Amtsgerichts Pankow-Weißensee wurde. In den letzten zwei Jahren war sie Staatssekretärin bei Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne).

„Viel Unterschiedliches erlebt“

„Wenn ich zurückdenke, habe ich viel Unterschiedliches erlebt“, sagt die Juristin. „Das hilft mir, die Dinge nicht so negativ zu sehen, wie manche Kollegen.“ Damit meint sie jüngste Äußerungen des Berliner Oberstaatsanwaltes Ralph Knispel, der einen Alarmruf in die Welt setzte. Er sieht den Rechtsstaat vor dem Kollaps, den Kampf gegen organisierte Kriminalität angesichts gravierenden Personalmangels in Gefahr.

Martina Gerlach hält davon nichts. „Das kann ich überhaupt nicht teilen“, sagt die 65-Jährige. „Solche Aussagen erfüllen mich mit Sorge, weil nichts schädlicher ist, als wenn das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat verloren geht.“ Den Rechtsstaat sehe sie in keiner Minute in Gefahr. „Mit solchen Apokalypsen, die man an den Horizont malt, ist niemandem gedient.“

Und überhaupt: Als sie Anfang der 80er Jahre in Berlin anfing, war die Arbeitsbelastung mindestens genauso hoch. Es fehlte Personal, die Justiz war noch antiquiert organisiert, mit Strukturen, die eher an das 19. Jahrhundert erinnerten als an das ausgehende 20. Jahrhundert. „Als ich anfing, war die Justiz auch in einem schwierigen Zustand“, sagt Gerlach.

„Verfahren werden immer umfangreicher“

Das änderte sich erst mit dem Fall der Mauer. Mit dem Zusammenwachsen der beiden Stadthälften wuchs auch das Personal in der Justiz. Weitere zehn Jahre später erfolgte dann die große Justizreform, bei der die Arbeitsabläufe modernisiert wurden. Aber die Digitalisierung führt auch in der heutigen Justiz zu Veränderungen. „Verfahren werden auf allen Ebenen immer umfangreicher“, sagt Gerlach. Mit Computern lasse sich viel leichter Text erstellen – das nutzen die Verfahrensbeteiligten heute gern und ausgiebig. Die Akten werden immer dicker. „Darauf reagieren wir strategisch gar nicht“, sagt Gerlach.

Dass sie sich für den Richterberuf entschieden hat, hat sie nie bereut. „Man kann den Beruf nicht ausüben, wenn man keine Hinwendung zu den Menschen hat.“ „Für mich war immer eine Triebfeder, dass der Rechtsstaat der Garant für unsere guten Lebensverhältnisse und Demokratie ist.“

Ab August ist nun Schluss. „Ich freue mich am meisten darauf, dass ich nicht mehr so fremd bestimmt sein werde und meine Zeit nicht nach dem richten muss, was das Amt verlangt.“ Berlin bleibt sie mit ihrer Familie treu. „Berlin ist immer noch die spannendste Stadt in Deutschland“, sagt Gerlach. „Wir sind hier verwurzelt, hier ist es wie in einem Brennglas der Geschichte.“