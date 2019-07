CSD und Brände bringen Feuerwehr an Leistungsgrenze

Berlin. Mehrere Brände, ein spektakulärer Autounfall und der Christopher Street Day (CSD) haben die Berliner Feuerwehr am Sonnabend an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gebracht.

Beim CSD selbst hat die Feuerwehr in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 0.30 Uhr 126 Rettungseinsätze gehabt, davon 23 mit einem Notarzt. In 85 Fällen mussten die Patienten auch in ein Krankenhaus verlegt werden.

„Das ist relativ viel“, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kistein auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Die Feuerwehr war beim CSD mit zusätzlichen Rettungswagen und Notarztwagen im Einsatz.

Dachstuhl brennt und schwerer Autounfall

Zeitgleich zum CSD musste die Berliner Feuerwehr auch zu anderen größeren Einsätzen ausrücken. Gegen 13 Uhr brach am Sonnabend in einer Dachgeschosswohnung an der Danziger Straße in Prenzlauer Berg ein Brand aus. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, ein Mieter konnte sich selbst befreien. Die Rauchwolke war weithin sichtbar. Die Wohnung sei wegen der Flammen unbewohnbar 80 Feuerwehrkräfte waren dort im Einsatz.

Während die Feuerwehr mit dem Großbrand an der Danziger Straße beschäftigt war, fuhr ebenfalls gegen 13 Uhr an der Mohrenstraße in Mitte ein Auto auf einen Gehweg und gegen ein Ladengebäude. Der 51 Jahre alte Autofahrer war während der Fahrt bewusstlos geworden und verlor so die Kontrolle über seinen Wagen. Vier Menschen wurden bei dem Unfall laut Polizei zum Teil schwer verletzt.

Der Mercedes am Unfallort am Quartier 205.

Foto: Funke/Aaron Clamann

Autounfall in Mitte, Großbrand in Prenzlauer Berg und mehr als 100 Rettungseinsätze beim CSD brachten die Feuerwehr bereits an die Leistungsgrenze. 60 Feuerwehrleute musste dann noch einen Waldbrand in Grünau löschen. Dort standen etwa ein Hektar Wald nahe der Sportpromenade in Flammen. Hier dauerten die Löscharbeiten bis tief in Nacht.

46 Strafanzeigen wurden gefertigt

Die Polizei schätze den Verlauf des CSD insgesamt als friedlich ein. Es kam am Rande der Feierlichkeiten aber zu zahlreichen Beleidigungen, Körperverletzungen, Diebstählen und auch zu zwei sexuellen Belästigungen. Laut Polizei wurden insgesamt 46 Strafanzeigen gestellt und 17 Menschen in Gewahrsam genommen. Zwei Polizisten wurden laut Polizei bei einem Widerstand gegen Polizeimaßnahmen leicht verletzt.

Der Christopher Street Day hat in Berlin nach Veranstalterangaben rund eine Million Feiernde aus aller Welt und damit so viele wie nie zuvor angezogen. Am Sonnabend zog ein riesiger Tross auf einer Paradestrecke vom Kurfürstendamm bis zum Brandenburger Tor. Auch abseits der Strecke waren vielerorts Regenbogenfahnen gehisst. Schon gegen 16 Uhr zählten die Veranstalter im ersten Drittel der Parade rund 100 000 Teilnehmer - so viele, wie im vergangenen Jahr insgesamt mitliefen.