Direktor Knieriem: Berlins Zoo ist „Modern mit Tradition“

Direktor Andreas Knieriem, Jahrgang 1965, leitet seit 2014 den Zoo, das Aquarium und den Tierpark Berlin. Wir trafen ihn in der Verwaltung des Zoologischen Gartens zum Gespräch.

Herr Knieriem, der Zoo wird 175 Jahre alt. Wie wird gefeiert?

Andreas Knieriem Wir haben eine Menge vor. Am Donnerstag, den 1. August, dem eigentlichen Geburtstag, wird es eine 175 Zentimeter hohe Torte geben. Diese werden wir gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister, den Aufsichtsräten und Aktionären und allen, die mit uns feiern wollen, anschneiden. Am Freitag wird der Zoo dann 175 Minuten länger geöffnet haben als sonst, also bis 21.25 Uhr. Dann folgt Samstag und Sonntag unser großes Jubiläumswochenende. Wir planen ein Aktionswochenende mit buntem Familienprogramm, mit Live-Musik und Lesungen aus unserem neu erschienenen Jubiläumsbuch. Abends wird es jeweils ein klassisches Konzert geben: den „Karneval der Tiere“.

Es gibt aber normalen Publikumsverkehr?

Natürlich, den können und wollen wir uns gar nicht entgehen lassen. Wir möchten mit allen feiern, die sich mit dem Zoo Berlin verbunden fühlen. Schließlich verdankt der Zoo den vielen Besuchern und Unterstützern seinen heutigen Weltruf.

Wie reagieren die Tiere auf die Musik?

Natürlich müssen wir bei Musik immer ein wenig aufpassen, weil die Tiere sehr unterschiedlich auf die Geräuschkulisse reagieren können. Die meisten interessiert es allerdings gar nicht. Unsere Bongos und Okapis zum Beispiel gehen vollkommen gleichmütig damit um, die fressen in Ruhe ihr Heu. Die empfindlicheren Tiere leben nicht im Umfeld unserer Bühne. Sie kriegen von der Musik also gar nichts mit. Ein Problem wäre es natürlich, wenn wir zum Beispiel mit einer Jazzkapelle durch den Zoo marschieren würden, das würde die Tiere verunsichern.

Wie blickt der Zoo auf seine Geschichte?

Wir haben zum Geburtstag ein umfassendes Buch herausgegeben, Clemens Maier-Wolthausen hat es geschrieben: „Hauptstadt der Tiere – Die Geschichte des ältesten deutschen Zoos“ (Ch. Links Verlag). Uns war es wichtig, ein Buch zu veröffentlichen, das alle Seiten der Zoo-Geschichte beleuchtet. Dazu gehört auch die dunkle Vergangenheit, also auch die frühe Andienung an die Nazi-Herrschaft. Und dabei vor allem der Umgang mit den jüdischen Aktionärinnen und Aktionären und Besuchern: dass sie vom Zoobesuch ausgeschlossen und aus dem Aufsichtsrat geworfen wurden. Das ist ein wunder Punkt in der Geschichte des Zoologischen Gartens, und wir gehen schonungslos offen damit um. Natürlich schauen wir aber auch auf die einzigartigen Leistungen seit der Gründung. So waren die ersten 20 Jahre sehr hart für diesen Zoo. Er lag ja weit von der Stadt entfernt. Und noch eine große Leistung: der Wiederaufbau nach dem Krieg. Alles war zerstört. Eine Bombe fiel zum Beispiel ins Aquarium, mitten in die Krokodilhalle. Wenn man heute da steht, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, wie da die Wände geborsten sein müssen. Alle Tierhäuser wurden zerstört oder beschädigt. Unter anderem auch die Elefantenpagode, nur ein Elefant hat überlebt, insgesamt waren es am Kriegsende 91 Tiere.

Der Zoo erneuert sich dauernd. Wie weit ist die Sanierung des Raubtierhauses?

Das Raubtierhaus war deutlich sanierungsbedürftiger, als wir zuerst angenommen hatten. So stellte sich bereits kurz nach dem Baustart heraus, dass eine aufwändige Betonsanierung nötig war. Mit vereinten Kräften konnten wir diese ein Jahr später abschließen. Nun geht es mit großen Schritten voran, und die Fliesen und Gitter weichen naturnahen Lebensräumen. Für die damalige Bauweise gab es übrigens gute Gründe: Man wollte hygienisch bauen, man hatte enorme Angst vor Krankheitserregern, vor Bakterien, Viren und Parasiten. Die konnte man lange nicht so gut behandeln wie heute. So entstand dieser vollverflieste Toilettencharme, der heute so fragwürdig wirkt.

Wieviel kostet die Sanierung?

Wir liegen jetzt bei etwa elf Millionen Euro. Vordergründig konzentrieren wir uns auf die Innenanlagen. Deswegen arbeiten wir da dann noch ein bisschen weiter. Nach der Eröffnung des Raubtierhauses werden wir noch zwei Volierenkomplexe auf den anderen Seiten der Wege hinzufügen. Durch Verbindungsbrücken werden die Außenanlagen so deutlich größer. Anders geht das nicht. Wir werden danach ein modernes Raubtierhaus haben, mit einer sehr stringenten Sicherheitstechnologie. Unser gutes Nachttierhaus bleibt übrigens bestehen, wird aber auch saniert.

Merken Sie an den Besucherzahlen, dass das Raubtierhaus derzeit geschlossen ist?

Glücklicherweise nicht. Wir haben da ja auch strategisch etwas vorgearbeitet und in den vergangenen Monaten und Jahren einige andere Dinge eröffnet. So haben wir zum Beispiel ein wunderbares Vogelhaus hier, das größte in Europa. Oder die begehbare Adlerschlucht, die sehr gut angenommen wird.

Sie sind nun seit fünf Jahren im Amt. Die Besucherzahlen weisen konstant nach oben.

Das heißt aber nicht, dass die Besucher wegen mir kommen (lacht). Wir sind jetzt bei 3,5 Millionen Besuchern im Jahr. Zusammen mit dem Tierpark kommen wir auf mehr als fünf Millionen. Eine Besonderheit des Zoologischen Gartens ist ja, dass Berlin rund um den Zoo gewachsen ist. Das ist hier so, als wenn ein Zoo direkt am Times Square wäre. Das gibt es weltweit nicht oft. Bei uns können Sie fußläufig zum Zoo kommen, wir haben quasi einen eigenen Bahnhof. Alle möglichen Schilder in der Stadt weisen zum Zoo, weil mit dem Zoo die westliche Innenstadt verbunden ist. All diese weichen Standortfaktoren sind für uns günstig. Darauf darf man sich aber natürlich nicht ausruhen. Wir tun sehr viel, um uns stetig zu verbessern. So können wir bei den Besucherzahlen im World Ranking bestehen. Zusammen mit San Diego haben wir die besten Besucherzahlen in der westlichen Hemisphäre.

Zugleich haben Sie den Tierbestand reduziert.

Wir haben viele Tierarten abgegeben, über 200. Wir haben vor allem die besonders raumbedürftigen Arten abgegeben. Das gilt zum Beispiel für bestimmte Affenarten. Bei den Giraffen haben wir nur noch männliche Tiere, in einer sogenannten Junggesellengruppe. Wir haben vor allem bei den Säugetieren reduziert, aber auch bei den Vögeln. Wir haben nicht mehr so viel Wassergeflügel, weil wir nicht über ausreichende Volieren verfügen. Unser heutiges Wassergeflügel fliegt uns größtenteils zu und partizipiert an unserem Futterangebot. Auch im Raubtierhaus wird es nicht mehr so viele Tiere geben wie früher. Der Platz ist einfach nicht da.

Sie wollen einen modernen Zoo. Steht Ihnen der Denkmalschutz da nicht oft im Wege?

175 Jahre heißt ja auch: Wir wollen modern sein, haben aber gleichzeitig auch sehr viel Tradition. Die Frage ist immer: Wie wird das sichtbar? Bei uns sind das zum Beispiel der Steinbockfelsen, die Löwenanlage und viele andere Einrichtungen und Gebäude, zum Beispiel auch die klassischen Volieren am Hühnerhaus. Denkmalgeschützt ist zugleich aber auch der gesamte Zoo als Ensemble. An der Grundstruktur wollen wir nichts ändern. Dennoch stehen wir vor Herausforderungen: Da ist die zum Teil zu alte Bausubstanz, zum Teil aber auch die Erschließung für die Bewirtschaftung. Wir müssen Futter und Exkremente oft über das gesamte Gelände fahren. Und das alles über holpriges Kopfsteinpflaster mit zum Teil sehr engen Kurven. Bei uns gehen immer noch irgendwelche Rohre kaputt, und das alles mitten im Park. Das ist eine wirkliche Aufgabe, für die wir eine Menge Geld ausgeben. Ganz abgesehen von der gärtnerischen Pflege des Parks, die uns ebenfalls sehr wichtig ist.

Der Zoo ist eine der ältesten Aktiengesellschaften Deutschlands.

Dadurch ist der Zoo autark, das ist uns wichtig. Es sind Namensaktien, wir schütten keine Dividende aus. Aber wir unterliegen dem bundesdeutschen Aktienrecht. Es sind 4000 Aktien, derzeit ist eine Aktie 7000 Euro wert. Das Land Berlin besitzt eine. Und natürlich hat das Land seine gesellschaftliche Verpflichtung immer anerkannt. Das gilt bis heute. Die Staatsaufsicht trägt Dr. Kollatz, der Finanzsenator. Das Land ist in den 175 Jahren, bis auf in der Zeit der Nationalsozialisten, auch immer so klug gewesen, dem Zoo zu helfen, anstatt seinen politischen Willen durchzusetzen. Selbstverständlich sehen wir uns als ökologischen Ort, als Einrichtung für Naturbildung und Artenschutz. Die harten Fakten des Aussterbens möchte in seiner Freizeit nicht immer jeder hören. Wir versuchen das dennoch nachhaltig zu vermitteln.

Wieviel Ertrag macht der Zoo?

Derzeit ungefähr 33 bis 34 Millionen einschließlich Spenden und Nachlässe im Zoo, der Tierpark liegt ebenfalls einschließlich Spenden und Nachlässe sowie inklusive der Beiträge des Landes Berlin bei knapp 18 Millionen. Zusammen sind es 50 Millionen Euro, die komplett reinvestiert werden.

Jeder Zoo hat Gegner. Wie gehen Sie mit Tierschützern um?

Wir sehen uns selbst als Tierschützer. Ein Zoologischer Garten steht natürlich stark im Fokus der Öffentlichkeit. Und man kann auch offen einräumen, dass Fehler gemacht wurden. Bei dieser Art von Raubtierhaus war es sehr naheliegend, den Tierschutz zu thematisieren. Das stimmt, dass wir da eine reizarme Umgebung hatten. Aber das heißt nicht, dass man in Gänze einen Zoo ablehnen muss. Es gibt den wissenschaftlichen Tierschutz, der dem individuellen Tier einen schutzwürdigen Charakter einräumt. Das sehen wir auch so und dem stellen wir uns. Deshalb laden wir regelmäßig Experten ein und haben Ethik-Kommissionen. Es gibt aber auch Menschen, die jede Tierhaltung in Menschenhand gänzlich ablehnen. So lange man in den Dialog gehen kann, tun wir das. Ich bin ja mittlerweile auch im Tierschutzbeirat des Landes Berlin.

Letzte Frage: Wann verraten Sie, ob Meng Meng Nachwuchs erwartet?

Wenn wir es wissen. Wir halten damit nicht hinterm Berg. Wir wären jetzt am Ende der sogenannten Diapause, an der die eigentliche Trächtigkeit erst losgeht. Wir machen regelmäßig Ultraschall, nehmen Blut ab, Meng Meng macht da auch gut mit. In den nächsten drei bis vier Wochen wissen wir vermutlich mehr.