„Günstige Mietangebote tauchen in der Statistik nicht auf“

Frank Schrecker empfängt im Grünen. Rund um das Büro des Sprechers der Berliner Wohnungsbaugenossenschaften in Mitte gruppieren sich zwischen Wiesen und Baumgruppen die sanierten Wohnbauten der Berolina in Mitte. Schrecker ist hier seit fast 20 Jahren Vorstand. Die Koalition sieht er auf einem Irrweg.

Herr Schrecker, der Senat sagt immer, die Genossenschaften könnten unglaublich hilfreich sein bei der Bekämpfung der Wohnungsnot. Wie viele Wohnungen haben denn die Genossenschaften gebaut in den letzten Jahren?

Frank Schrecker: In den vergangenen fünf Jahren haben Genossenschaften rund 1300 Wohnungen in Berlin neu gebaut. Weitere Projekte sind im Bau oder in der Planung. Wir könnten natürlich erheblich mehr tun. Wir haben mal überschlagen, dass die Genossenschaften bei perfekten Rahmenbedingungen bis zu 2500 neue Wohnungen pro Jahr errichten können. Alle Unternehmen sind an dem Thema dran. Jetzt ist der Neubau rückläufig. Es fehlen Grundstücke und Baukapazitäten, während die Baukosten steigen. In dem schwierigen Umfeld wird sich das sicher nicht verbessern.

Sie spielen an auf die politischen Vorhaben von Rot-Rot-Grün. Was halten die Wohnungsbaugenossenschaften vom geplanten Mietendeckel des Senats?

Gar nichts. Uns werden über fünf Jahre bis zu 150 Millionen Euro Eigenkapital für den Wohnungsneubau fehlen. Plus Fremdkapital geht dadurch eine halbe Milliarde Euro Investitionssumme für zusätzlichen Wohnraum und damit 3000 genossenschaftliche Mietwohnungen für Berlin verloren.

Weil auch Sie fünf Jahre die Mieten nicht mehr erhöhen dürfen…

Genau. Denn natürlich haben auch wir Mieterhöhungen geplant, aber ebenso vorsichtig, wie wir seit 130 Jahren in der Stadt unterwegs sind. Wir bleiben mit den geplanten Erhöhungen unter den Möglichkeiten des Mietrechts. Dennoch kommen wir auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag, der uns wegfällt.

Was tun Sie?

Wir schütten ja unsere Gewinne zum allergrößten Teil nicht aus an Dritte, an Aktionäre oder die Stadt Berlin. Unsere Gewinne werden zu 98 Prozent wieder reinvestiert. Deshalb sehen die Quartiere ordentlich aus, deswegen sind unsere Häuser saniert, wir kümmern uns um die Kieze. Wenn wir jetzt die Mieten nicht mehr anheben dürfen und 150 Millionen Euro fehlen, stellt sich die Frage: Wo streichen wir? Und das werden der Neubau sein, die energetische Sanierung, der altersgerechte Umbau der Wohnungen und unsere sozialen Aktivitäten. Bei der Berolina werden wir nicht unseren Bestand vernachlässigen, sondern auf Neubau verzichten müssen.

Was hatten Sie denn geplant?

Mit echter Unterstützung könnten wir als Berolina bis 2025 noch gut 150 weitere Wohnungen errichten, 100 sind im Bau und werden im nächsten Jahr fertig. Ich vermute, es werden aus den 150 noch 30 oder vielleicht gar keine, wenn alles so kommt, wie es im Raume steht.

Der Senat sagt, es gebe eine Härtefallregelung. Hilft Ihnen das?

Ich werde doch mein Unternehmen nicht zum Härtefall verkommen lassen um dann zur Investitionsbank gehen um zu fragen, ob ich ein Härtefall bin oder nicht. Ich werde unsere Genossenschaft an die Bedingungen anpassen und den Bestand in Ordnung halten. Wir haben 4000 Wohnungen, alle vermietet. Das erwarten meine Mitglieder von mir.

Wie erklären Sie sich, dass die Berliner Politik die Prinzipien, nach denen Genossenschaften arbeiten, offenbar nicht verstehen und nun auch und gerade Sie getroffen werden von Dingen wie dem Mietendeckel?

Ich frage mich das auch. Ich kriege im politischen Raum Schulterklopfen ohne Ende. Aber wir müssen uns schon fragen, ob wir in der Politik den Stellenwert genießen, von dem wir ausgehen. Wie kann es sein, dass wir als Genossenschaften von einer Mitte-Links-Regierung so abgewatscht werden? Ich will ja keinen roten Teppich haben. Aber ich möchte, dass die Türen in Politik und Verwaltung für eine konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe offen stehen. Die Politik trägt durch ihr Handeln in den letzten 20 Jahren maßgeblich für den jetzigen Wohnungsmarkt Verantwortung und setzt bei dem so wichtigen Thema Wohnen und Mieten leider zunehmend auf den vielfach kritisierten Populismus, auf scheinbar einfache, schnelle Lösungen.

Was meinen Sie?

Natürlich findet es erst einmal jeder gut, wenn die Mieten nicht mehr erhöht werden. Aber das ist ein süßes Gift. Erstmal schmeckt es ganz vorzüglich, aber die schädlichen Folgen werden wir in den kommenden Jahren spüren. Wenn bei den Genossenschaften 150 Millionen fehlen, wie viel fehlen dann erst bei den kommunalen Gesellschaften, die ja deutlich größer sind? Da kommen wir dicht an eine Milliarde ran, die der Stadt für ihre Entwicklung fehlen. Wir sind sehr dafür, schwarze Schafe auf dem Wohnungsmarkt zu treffen. Die konsequente Anwendung beziehungsweise Verschärfung des Umwandlungsverbotes von Miet- in Eigentumswohnungen, die Beschränkung von Eigenbedarfskündigungen sind wichtige Bausteine, gerade in der Innenstadt. Das deutsche Mietrecht schützt die Mieter vor Mietexplosionen und absurden Modernisierungsumlagen von 1000 Euro. Setzen wir es konsequent durch und geben den Mieter die notwendige Unterstützung, die sich gegen die schwarzen Schafe wehren müssen. Aber um diese schwarzen Schafe zu treffen, hauen sie auf alles drauf, was sich am Wohnungsmarkt bewegt. Das kann es nicht sein. Wir investieren bis zu 30.000 Euro in eine neu zu vermietende Wohnung und sollen sie laut Mietendeckel dann zur alten Miete von 4,70 statt 6,70 Euro weiter vermieten. Versuchen Sie das mal kaufmännisch darzustellen. Das geht nicht.

Für Genossenschaften war es schon bei den bisherigen Instrumenten schwierig, neu zu bauen. Zum Beispiel durch die Vorgabe, mindestens 30 Prozent der Wohnungen für 6,50 Euro anzubieten.

Diese Regelung betrifft uns nicht bei jedem Bauvorhaben, aber häufig. Natürlich kann ich es meinen Mitgliedern nicht abverlangen, mit ihren Mieten direkt Sozialwohnungen zu subventionieren. Genossenschaften haben schon heute die günstigsten Mieten der Stadt. Wir liegen im Durchschnitt noch unter den kommunalen Unternehmen und stützen damit den Wohnungsmarkt. Wir wollen Neubau für unsere Mitglieder umsetzen, auch für neue Mitglieder. Aber wir sind anders strukturiert als eine kommunale Gesellschaft. Da unterstützt das Land Berlin finanziell massiv. Mich ärgert, dass niemand sich mehr daran erinnern möchte, wie die ganzen schwarzen Schafe an ihre Wohnungspakete gekommen sind. Die wurden denen nämlich vielfach von der Stadt verkauft. Wir würden gerne Neubau machen. Aber wenn ihr uns die Konditionen so schlecht macht, also Erbbaurecht statt Grundstückserwerb oder defizitäre Wohnungsbauförderungen, dann müssen wir es lassen und konzentrieren uns auf die Bestandspflege. Das Vertrauen ist jedenfalls schwer beschädigt.

Der Senat sagt immer, Sie bekommen Grundstücke. Stimmt das?

20 sind uns angeboten worden. Aber was wir bekommen haben, war Rudis Resterampe. Die eignen sich maximal für nette kleine Projekte, aber die helfen der Stadt nicht weiter. So kommen wir die notwendigen Neubauzahlen nicht realisiert.

Also auch mehr Wohnungsbauförderung würde Ihnen gar nicht weiter helfen?

Nein. Geld ist gar nicht so sehr unser Problem. Was an dieser Förderung dran hängt ist defizitär. Man darf dann 6,50 Euro Miete verlangen. Wir bauen derzeit hier in Mitte für elf Euro. Nebenan vermieten Private für 16 Euro. Wenn wir die Förderung genommen hätten und jetzt für 6,50 Euro anbieten müssten, stellt sich die Frage: Wer schließt die Lücke? Die Förderung nur teilweise, den Rest müssten unsere Mitglieder in den Bestandswohnungen aufbringen. Das geht nicht. Wir kriegen das wirtschaftlich nicht dargestellt. Und wir haben in den vergangenen Jahren mit den ganzen Mietpreisbindungen im Osten wie im Westen schlechte Erfahrungen gemacht. Das wollen und das müssen wir uns nicht antun.

Haben Sie denn ein Angebot für Menschen mit niedrigem Einkommen?

Natürlich, Genossenschaften versorgen traditionell Haushalte mit mittleren und kleinen Einkommen. Durch günstige Nettokaltmieten und geringe Betriebskosten können wir für breite Schichten Angebote machen, auch für den kleinen Geldbeutel. Das sind keine Neubauten, aber der durchsanierte Bestand. Wir haben Tausende passende genossenschaftliche Wohnungen in Berlin. Das war so und das wird auch so bleiben.

Kriegen Hartz-IV-Empfänger auch eine Wohnung?

Ja. Wir machen da keinen Unterschied. Für uns ist wichtig, dass die Leute in die Genossenschaft passen. Die Miete und auch die Genossenschaftsanteile werden dann vom Jobcenter bezahlt.

Sie sollen ja auch an den großen neuen Entwicklungsgebieten beteiligt werden. Ist das jetzt alles passé?

Für die Buckower Felder gibt es jetzt das erste Angebot, dass sich die Genossenschaften daran zu 20 Prozent beteiligen sollen. Das begrüßen wir. Aus meiner Sicht ist das aber mit dem Mietendeckel nicht zu machen.

Wenn man jetzt bei Ihnen eintreten möchte, wann bekommt man dann eine Wohnung?

Die Fluktuation bei uns geht zwar zurück. Aber wir vermieten jedes Jahr immer noch 200 Wohnungen neu. Für 60 Prozent dieser Wohnungen suchen wir neue Mitglieder von außerhalb der Genossenschaft, und das ist auch auf andere Genossenschaften übertragbar.

Wieviel muss man denn bezahlen, um Mitglied zu werden?

Für die Durchschnittswohnung bei der Berolina hängen 1600 Euro Geschäftsanteil dran. Sie zahlen erst, wenn sie die Wohnung bekommen. Wir gucken uns ihre Wohnungswünsche an. Und wenn es passt, nehmen wir das Gesuch auf. Und wenn es die normale Wohnung ist, kriegen Sie bei uns nach sechs bis neun Monaten ein Angebot.

Also für die Alteingesessenen in Berlin, die ohne akuten Zeitdruck Wohnungen suchen, ist das Problem nicht so schlimm wie es immer gesagt wird?

Ob wirklich berlinweit der Markt so außer Rand und Band ist, das stelle ich ganz deutlich in Frage. Ich denke, dass 80 bis 90 Prozent des Marktes in Ordnung sind. Das sind die Genossenschaften, die kommunalen und kirchlichen Unternehmen und auch viele private Vermieter. Meine Erwartung an die Politik ist, sich um die anderen zehn Prozent zu kümmern. Sorgt dafür, dass keine Wohnungen mehr umgewandelt werden, dass es keine Eigenbedarfskündigungen und keine überzogenen Modernisierungen gibt, dass diese Glücksritter verschwinden.

Aber die Mieten explodieren doch seit Jahren in Berlin?

Ich möchte das Problem nicht klein reden. Aber ganz viele Neuvermietungs-Mieten tauchen am Markt gar nicht auf. Menschen kommen zu uns, wir schicken ihnen ein Angebot, das registriert niemand. Ich kommuniziere direkt mit denen und muss die Wohnungen nicht in irgendwelchen Wohnungsportalen anbieten, denn ich kenne die Bewerber ja schon. Viele Wohnungen auch von Privaten werden heute direkt vergeben, weil der man jemanden kennt und die Information über die freie Wohnung weitergibt. Man braucht also Insiderwissen, das kann nicht der Weg in der Zukunft sein. Nur ein breites Wohnungsangebot kann diesen Trend umkehren. In den Portalen tauchen deshalb nur die teuren Wohnungen auf. Und daraus wird abgeleitet, dass ganz Berlin teuer sei.

Was kosten denn Ihre neu vermieteten Wohnungen?

Sieben bis 7,50 Euro. Und bei anderen Genossenschaften ist es manchmal auch günstiger.

Ist das Enteignungs-Volksbegehren ein Einsatz gegen die zehn Prozent, von denen Sie gesprochen haben?

Mir fehlt jede Fantasie, dass es kommt und mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und es würde der Stadt auch nicht weiter helfen. Jetzt Zig-Milliarden dafür ausgeben zu wollen, ist purer Populismus. Die Stadt würde sich ein zweites Mal ruinieren, wollte sie zurückkaufen, was sie vorher verscherbelt hat. Auch Enteignung ist ein Irrweg. Stattdessen sollten sie die Genossenschaften stärken und endlich mit den Entwicklungsgebieten vorankommen, dass dauert alles viel zu lange. Wir interessieren uns für ein bundeseigenes Baugrundstück mitten in der Stadt. Da sagen die Behörden sie müssen prüfen, ob sie das Gelände für eine Kita, Schule oder Gesundheitseinrichtung sichern wollen. Das finden wir richtig, aber damit sind sie seit zwei Jahren nicht fertig geworden. Das macht keinen Spaß. Wir würden uns engagieren, wahrscheinlich wird es nichts. Verlierer sind dabei vor allem die Berliner, die dringend auf fairen Wohnraum angewiesen sind. Das ist es, was Berlin braucht.

Der Berliner Mieterverein hat ein eigenes Konzept vorgestellt, wie bewerten Sie diesen Ansatz?

Nicht nur wir, auch der Mieterverein sieht demnach das Senatskonzept kritisch. Wir werden es zügig prüfen. Ob sich mit diesem Konzept unsere Vorhaben für Klimaschutz und Neubau umsetzen lassen, kann ich aktuell noch nicht einschätzen. Eines zeigt sich, wir werden den Berliner Wohnungsmarkt nur in einer gemeinsamen Anstrengung in Ordnung bringen können. Unseren Beitrag liefern wir seit 130 Jahren.