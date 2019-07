Spätere Sommerferien in Berlin? Ein Pro und Contra

Wenn es nach Bildungssenatorin Sandrs Scheeres (SPD) geht, sollen die Sommerferien in Berlin demnächst später beginnen. Ist das sinnvoll? Die Morgenpost-Redakteurinnen Isabell Jürgens und Uta Keseling sind da unterschiedlicher Meinung.

Isabell Jürgens fordert für Berlin das Recht auf echte Sommerferien – ab Juli



Isabel Jürgens

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE FOTO SERVICE Es kommt nicht oft, eigentlich sogar ausgesprochen selten vor, dass mir die Reformvorschläge von Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sinnvoll erscheinen. Diesmal aber stehe ich voll auf ihrer Seite. Die Senatorin will sich dafür einsetzen, dass die Sommerferien in Berlin und anderswo erst im Juli beginnen. Richtig so! Die jährlich wechselnden Ferientermine führen nicht nur, wie zuletzt in Berlin, dazu, dass ein Schulhalbjahr absurd kurz ausfällt und die Schüler in wenigen Wochen mit Arbeiten und Tests geradezu überschüttet werden. Sie machen zudem – trotz des Klimawandels – den Urlaub im eigenen Land für die ganze Familie zur Zitterpartie. Im Juni bringen es Nord- und Ostsee gerade mal auf 13 Grad bis bestenfalls 17 Grad. Ganz sicher kein Badevergnügen für Groß und Klein.

In diesem Jahr enden die Sommerferien bereits am Sonntag in einer Woche, dann hat der Hochsommer-Monat August gerade einmal begonnen. Die Kinder können in den unklimatisierten Schulen dann wieder vor sich hinschwitzen. Denn in Berlin gibt es kein „Hitzefrei“ ab einer bestimmten Temperatur mehr, das wurde ja abgeschafft. Bei großer Hitze entscheiden sich Schulen deshalb oft für verkürzte Unterrichtsstunden – und sind damit lernstoffmäßig gegenüber den Bundesländern mit späterem Ferienbeginn, wie schon zuvor in dem verkürzten Jahr, erneut im Hintertreffen. Denn sie müssen ja innerhalb kürzerer Zeit genauso viel lernen wie Schüler in anderen Bundesländern. Sonst heißt es doch auch immer, die Bayern hätten ein so tolles Schulsystem, daran solle sich Berlin mal ein Vorbild nehmen. Dann fangen wir doch bitte gleich mal damit an: Die Bayern haben sich dem Ferienzeiten-Karussell von Anfang an verweigert und lassen ihre Sommerferien stets Ende Juli, Anfang August beginnen. Gleiches Recht für alle, kann ich da nur sagen. Oder wenigstens, wie von der Bildungssenatorin vorgeschlagen, Sommerferien erst ab Juli.

Uta Keseling befürchtet, dass zentrale Sommerferien in Deutschland nur den Massentourismus befördern

Ich gebe zu: Diesen Artikel verfasse ich im Schatten mit den Füßen in einem kühlen Badesee in der Uckermark. Es ist acht Uhr morgens, noch bin ich ganz allein – und werde es, wenn ich Glück habe, heute auch bleiben. Denn auch wenn gerade ganz Europa Ferien-Hochsaison hat und die Berliner Schwimmbäder auch an diesem Wochenende überquellen – selbst jetzt ist es bei uns angenehm ruhig. Noch.

Uta Keseling

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Gerade in Regionen wie der Uckermark, der Mecklenburgischen Seenplatte oder auch dem Lausitzer Seenland spürt man, wie der neue, nachhaltige, „regionale“ Tourismus ankommt. Ja, auch bei uns ist es in den Sommerferien voll, aber das bedeutet eben nur: Alle Quartiere sind ausgebucht, ansonsten ist alles entspannt. Denn die Zahl der Ferienhäuser, Campingplätze und auch der speziellen Touristenveranstaltungen wie etwa Konzerte und Märkte ist überschaubar. Sie bieten für alle etwas, für Gäste wie Einwohner.

Doch Tourismus ist ein sensibles Geschäft. Im Sommer wollen alle kommen und erwarten eine funktionierende Infrastruktur – ausreichend Quartiere, Restaurants, Transport und so weiter. Das rechnet sich aber nur, wenn die Saison nicht nur maximal zwei Monate dauert wie in Ländern mit zentralen Sommerferien. An den Küsten Italiens, Spaniens oder Portugals verwandeln sich außerhalb der Saison ganze Ferienorte in Geisterstädte.

Ganz ehrlich: Wenn sich zu Beginn der Sommerferien die rituelle Blechlawine aus Berlin gen Ostsee staut, ist manch einer hier ganz froh, dass sie weiterzieht. Nicht zuletzt, weil sich die Älteren noch an den erzwungenen Massentourismus zu DDR-Zeiten erinnern. Damals war nicht nur die Ostsee proppenvoll, sondern selbst in der Uckermark wurde jeder Hühnerstall noch als Bungalow vermietet. Also bitte, liebe Feriengäste: Ja, kommt – aber bitte nicht alle auf einmal. Bei uns ist es zu allen Jahreszeiten schön!